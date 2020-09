A44 gesperrt: Unfall – Sattelschlepper übersieht Stauende

Auf der A44 hat sich am Morgen ein schwerer Unfall ereignet. Der Fahrer eines Sattelschleppers hat wohl das Stauende übersehen.

Dortmund. Die A44 in Richtung Dortmund ist zwischen Werl und Unna-Ost noch bis 13.30 Uhr nach einem Unfall gesperrt. Zwei Sattelschlepper sind beteiligt.

Der Fahrer eines Sattelschleppers hat am Morgen auf der A44 Kassel in Richtung Dortmund zwischen dem Kreuz Werl und der Ausfahrt Unna-Ost wohl das Stauende übersehen. Insgesamt sind laut der Dortmunder Polizei vier Fahrzeuge – zwei Sattelschlepper, ein Sprinter und ein Pkw – an dem Unfall beteiligt. Zwei Personen wurden bei dem Unfall schwerverletzt.

A44 Kassel in Richtung Dortmund wohl noch bis 13.30 Uhr gesperrt

Noch bis mindestens 13.30 Uhr ist die A44 Kassel in Richtung Dortmund wohl gesperrt. Wie Polizeisprecherin Kristina Purschke mitteilte, laufen derzeit die Bergungsarbeiten.

