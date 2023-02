A44: Umgestürzter Pommesbuden-Anhänger verstopfte Autobahn

Geseke. Starker Seitenwind hat am Dienstag auf der A44 zu einem Kilometer langen Stau geführt: Ein Gespann mit Pommesbuden-Anhänger stürzte um.

So eine lange Schlange dürfte noch nie vor einer Imbissbude gestanden haben, selbst wenn Döner nur 1 Cent kostet. Am Dienstag auf der A44 bei Geseke aber war ein Unfall der Grund: Sieben Kilometer Stau zählte die Polizei. Ein umgestürzter Pommesbuden-Anhänger verstopfte die Autobahn.

Der rollende Imbissstand hing an einem Mercedes Sprinter, der am Dienstagnachmittag auf dem Weg nach Göttingen an der Anschlussstelle Geseke auf die A44 gefahren war. Kurz nach dem Einscheren brachte starker Seitenwind das Gespann ins Schleudern, berichtete am Mittwoch die Polizei Bielefeld.

Kurioser Unfall auf der A44: Hinterachse von Zugfahrzeug hing in der Luft

Die Pommesbude stürzte um und blieb auf der Seite liegen. Auch das Zugfahrzeug kam quer zur Fahrbahn zum Stehen, teilte die Polizei mit. Durch die Hebelwirkung stand der Mercedes nur auf den Vorderrädern; die Hinterachse wurde durch die Anhängerkupplung des umgekippten Imbissstands gut einen Meter in die Höhe gehoben.

Eineinhalb Stunden war die Autobahn in Fahrtrichtung Kassel durch den Unfall gesperrt. Der 50-Jähriger am Steuer des Mercedes blieb unverletzt, berichtete die Polizei. Für die Bergung von Anhänger und Mercedes musste ein Abschleppunternehmen anrücken. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

