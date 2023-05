Tragischer Unfall auf A46: 27-Jähriger aus Hagen verstorben

Hagen-Hohenlimburg. Ein Auto prallt auf der A46 mit hohem Tempo gegen einen Baum. Dann fängt der Wagen Feuer. Ein 27-Jähriger Hagener ist dabei ums Leben gekommen.

Bei einem schweren Unfall auf der A46 bei Hohenlimburg ist in der Nacht ein 27-jähriger Autofahrer aus Hagen ums Leben gekommen. Bei dem Versuch, den jungen Mann aus dem brennenden Wagen zu retten, sind auch drei Einsatzkräfte der Polizei verletzt worden.

Mit dem Auto gegen einen Baum geprallt

Der Autofahrer war in der Nacht zum Freitag, gegen 0.45 Uhr, mit einem Peugeot in Richtung Iserlohn unterwegs und mit hoher Geschwindigkeit in der Ausfahrt Hagen-Hohenlimburg von der Straße abgekommen und dort gegen Verkehrsschilder sowie einen Baum geprallt. Das Auto kam hochkant am Baum zum Stehen.

Das Auto mit Hagener Kennzeichen prallte gegen einen Baum und ging in Flammen auf. Foto: Alex Talash

Der Wagen ging nach dem Zusammenprall plötzlich in Flammen auf. Bei dem vergeblichen Versuch der zuerst eingetroffenen Einsatzkräfte der Polizei, den jungen Mann noch aus dem brennenden Wagen zu bergen, wurden drei Einsatzkräfte leicht verletzt. Sie mussten mit einer Rauchgasvergiftung in einem Krankenhaus behandelt werden. Nach Angaben der Polizei trugen sie jedoch keine schwereren Schäden davon und konnten nach der Behandlung ihren Dienst fortsetzen.

Mit Hubschrauber Umgebung abgesucht

Die Feuerwehr löschte das Feuer – für den jungen Fahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät, er konnte nur tot aus dem Wagen geborgen werden. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber zunächst noch das Umfeld des Unfallortes ab, um sicherzustellen, dass der Fahrer sich allein in dem Wagen befunden hatte und nicht ein etwaiger Mitfahrer herausgeschleudert worden war

Die Anschlussstelle Hohenlimburg war bis 4.50 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde an der Ausfahrt vorbeigelenkt.

Auch Mitarbeiter des Psychosozialen Unterstützungsteams der Einsatzkräfte befanden sich vor Ort, um den Kollegen, die bei dem Rettungsversuch verletzt wurden bzw. die schrecklichen Szenen miterleben mussten, ihre Hilfe anzubieten. „Den betroffenen Einsatzkräften wurden ein Betreuungsangebot unterbreitet“, teilte eine Sprecherin der zuständigen Autobahnpolizei Dortmund mit.

Warum der junge Mann verunglückte, darüber gibt es bislang noch keine Erkenntnisse. „Es gibt keine Zeugen des Unfalls“, betonte die Polizeisprecherin. Wie bei einem Unfall mit Todesfolge üblich, würden aber umfangreiche Ermittlungen stattfinden. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Dortmund hat den Fall übernommen.

