Duisburg, Am Alten Güterbahnhof, wenige Stunden nach dem Flugzeugabsturz am Sonntag, 4. September: Ausgebrannte Fahrzeuge stehen nach dem Absturz des Kleinflugzeugs an dem aufgestellten weißen Sichtschutz, mit dem das Flugzeugwrack abgeschirmt wurde.