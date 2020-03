AfD-Flügel-Leuten drohen in NRW dienstliche Konsequenzen

Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, die dem als rechtsextremistisch eingestuften „Flügel“ der AfD nahe stehen, müssen sich auf dienstrechtliche Konsequenzen einstellen. Das teilte das Landesinnenministerium auf Anfrage der NRZ mit.

Der „Flügel“ ist eine völkisch-nationalistische Gruppierung in der AfD, die vom thüringischen Landesvorsitzenden Björn Höcke geführt wird. Der Bundesverfassungsschutz hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, den „Flügel“ künftig zu beobachten, da er erwiesenermaßen „extremistische Bestrebungen“ verfolge.

In Nordrhein-Westfalen werden 1000 der rund 5600 Parteimitglieder dem „Flügel“ zugerechnet. Laut Landesinnenministerium können Aktivitäten innerhalb des „Flügels“ Zweifel an der Verfassungstreue begründen und „Anlass zur Einleitung disziplinarischer Maßnahmen bieten“.

„Rechtsextremisten gehören nicht in den öffentlichen Dienst“, so eine Sprecherin des Ministeriums. Deshalb werde der Landesverfassungsschutz Erkenntnisse über Mitarbeiter oder Bewerber im öffentlichen Dienst, die sich im „Flügel“ engagieren, an die zuständigen Stellen weiterleiten. „Dort können dann im Einzelfall dienstrechtliche Konsequenzen geprüft und eingeleitet werden“, so die Sprecherin.

Dabei komme es aber auf das individuelle Verhalten an. Die Einleitung eines disziplinarrechtlichen Verfahrens bis hin zu einer Entfernung aus dem Beamtenverhältnis komme dann infrage, wenn sich bei den Betreffenden eine „innere Abkehr von den Fundamentalprinzipien der freiheitlichen demokratischen Grundordnung“ zeige.

Für die Polizei hat Landesinnenminister Herbert Reul bereits die Installation eines Extremismusbeauftragten in jeder Kreispolizeibehörde und der Hochschule der Polizei angeordnet. Diese sollen Hinweisen auf mögliche extremistische Einstellungen unter Polizeibeamten nachgehen und melden.

In der Partei scheint die Unruhe zu wachsen. So haben jetzt zwei Landtagsabgeordnete der AfD eine kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt, in der sie sich unter anderem erkundigen, wie viele Parteimitglieder derzeit beobachtet werden und ob allein eine Kandidatur für die AfD bereits dienstrechtliche Konsequenzen zur Folge haben könne.