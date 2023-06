Chlorgasalarm – Gadenstedter Freibad öffnet wieder

Gadenstedt. Am vergangenen Sonntag, gegen 12.45 Uhr, wurde im Freibad Am Bolzberg in Gadenstedt ein Chlorgasalarm ausgelöst . Bei Wartungsarbeiten im Bereich der technischen Anlagen wurde eine geringe Menge Chlorgas freigesetzt heißt es in einer Pressemittelung der Gemeinde Ilsede. Im Zuge der anschließend von der Feuerwehr durchgeführten Erkundung der Räumlichkeiten habe man jedoch keine Leckage feststellen können.

Zum Zeitpunkt der Alarmierung hätten sich angesichts der Mittagspause nur die Mitarbeitenden des Bolzbergbades auf dem Gelände des Freibades befunden, heißt es weiter. Die Mitarbeitenden seien aufgrund des Anfangsverdachts des Chlorgasaustritts vorsorglich einer ärztlichen Untersuchung unterzogen worden, seien aber allesamt wohlauf. „Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahrenlage für die Badegäste oder die Bevölkerung. Auch nach Einschätzung der am heutigen Tage konsultierten Fachfirma bestand keine Gefahr eines Austrittes von Chlorgas außerhalb der luftdicht abgeschlossenen technischen Räumlichkeiten“, erklärt Daniel Stark von der Ilseder Gemeindeverwaltung. Er bedankt sich bei allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Das Freibad ist ab Dienstag, 20. Juni, wieder normal geöffnet.

