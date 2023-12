Berlin. Wer während der Pandemie Corona-Tests in Packungen gekauft hat, hat wahrscheinlich noch einen Vorrat. Wie lange sind diese verwendbar?

Die Zahl der Corona-Infektionen nimmt wieder zu. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) stieg die Zahl der offiziell gemeldeten Corona-Neuinfektionen in den letzten drei Wochen auf rund 24.000. Wenn dann auch noch der eigene Hals kratzt, sind viele Menschen alarmiert: Habe ich mich mit Corona angesteckt? Zu Rate gezogen werden dann die Schnelltests aus dem Jahr 2022, die viele zu Hause gelagert haben. Aber sind die alten Tests noch zuverlässig?

Wie lange sind Corona-Schnelltests haltbar?

Schnelltests sind in der Regel mit zwei Datumsangaben versehen: dem Herstellungsdatum und dem Verfallsdatum (erkennbar am Sanduhr-Symbol). Zwischen dem Herstellungsdatum und dem Verfallsdatum liegen in der Regel zwölf Monate. Das bedeutet, dass die Tests ab dem Herstellungsdatum ein Jahr lang haltbar sind. Innerhalb dieses Zeitraums kann der Corona-Schnelltest gemäß der EU-Verordnung über In-vitro-Diagnostika 2017/746 ohne Leistungsminderung sicher verwendet werden.

Wie sollten Corona-Tests am besten gelagert werden?

Hinweise zur Lagerung der Tests finden sich auf der Verpackung der Corona-Tests: In der Regel vertragen sie Temperaturen zwischen fünf und 30 Grad. Das kleine Symbol, das lange Sonnenstrahlen über einem Haus zeigt, weist darauf hin, dass die Tests nicht in die pralle Sonne gehören. Auch von der Aufbewahrung im Kühlschrank rät das Bundesministerium ab: Denn wenn bei der Anwendung ein großer Unterschied zwischen Raum- und Testtemperatur besteht, kann es zu falschen negativen Ergebnissen kommen.

Besonders anfällig für Verfälschungen sind laut Paul-Ehrlich-Institut die Entwicklerflüssigkeit und der Teststreifen selbst, da sich die verwendeten Chemikalien mit der Zeit verändern können. Wattestäbchen hingegen sind nahezu unbegrenzt haltbar.

Corona-Test abgelaufen: Ist er noch verwendbar?

Ein Test wird nicht genau einen Tag nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums unbrauchbar. Wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum noch nicht lange überschritten ist und die Tests richtig gelagert wurden, können sie durchaus noch zuverlässige Ergebnisse liefern. Bei einigen Tests wurde das Verfallsdatum inzwischen sogar verlängert. Die amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat eine Liste von Tests veröffentlicht, die entsprechend überprüft und deren Haltbarkeit verlängert wurde. Einige dieser Tests sind auch in Deutschland erhältlich.

Corona-Infektion: Im Zweifelsfall neuen Test kaufen

Auch wenn ein abgelaufener Corona-Test nicht unbedingt unbrauchbar ist, kann es im Zweifelsfall sinnvoll sein, einen neuen zu kaufen oder sich offiziell testen zu lassen. Virologen raten: Gerade wenn die Gesundheit von gefährdeten Personen auf dem Spiel steht, sollte man kein Risiko mit abgelaufenen Tests eingehen.

