Die Macht des Throns − neue Sonderausstellung im Schloss Paleis Het Loo

Apeldoorn Paleis Het Loo in Apeldoorn war jahrhundertelang die Sommerresidenz der niederländischen Könige und Königinnen. Jetzt ist das Schloss öffentlich zugänglich und gibt es spannende Ausstellungen zu besuchen. Im neuen Teil des Museums ist gerade die neue Sonderausstellung „Die Macht des Throns“ eröffnet.

„Die Macht des Throns“ ist eine Sonderausstellung, die die Bedeutung des Throns in der Kunst und an historischen Objekten zeigt. Vom Thron im Ridderzaal (Rittersaal im Parlament der Niederlande) bis zum Eisernen Thron im „Game of Thrones“!

Foto: Paleis Het Loo

Bei dem Wort Thron entsteht in uns sofort das Bild von einem Sessel mit Gold und rotem Samt. Dieses Bild bestätigen auch Filme, Kunstwerke und die Popkultur. Aber Throne bedeuten viel mehr. Die Macher der Ausstellung haben sieben Themen gewählt, um das Wesen des Throns zu enträtseln: vom Symbol und Stereotyp bis zu persönlich und universell. Die Ausstellung berücksichtigt auch Verbindung und Widerstand und endet mit der Frage: „Hat der Thron Zukunft?“

Foto: ANPPoolAFPCha

Symbolik des Throns

Jedes Jahr präsentiert König Willem-Alexander die Regierungspolitik in seiner Thronrede, in der die Menschen und die Gesellschaft im Mittelpunkt stehen. Dennoch stellen wir fest, dass das Vertrauen in die Monarchie, die politischen Institutionen und die Demokratie schwindet. Nicht nur in den Niederlanden, sondern weltweit.

Foto: Marc Eggimann ANP Robin Utrecht

Gerne selbst Platz nehmen!

Als Gegenstück zum Thron aus dem Ridderzaal, dem Symbol für die Monarchie in den Niederlanden, zeigt die Ausstellung auch den „Troon“ (Thron), ein Kunstwerk von Alfred van Elk. Auf vier einander gegenüberstehenden Sitzen darf jede Person, ungeachtet ihrer Herkunft, ihres Hintergrundes oder Familiennamens, Platz nehmen. Auch Besucherinnen und Besucher dürfen sich in der Ausstellung auf diesen Thron setzen.

Foto: Paleis Het Loo

Spannendes für Kinder

Die Ausstellung ermöglicht ein Abenteuer rund um die Welt der Throne. Kennen die Kinder die hohen Sessel, auf denen Königinnen und Könige sitzen? Throne sind wie magische Stühle. Die Ausstellung „Die Macht des Throns" ist wie eine Reise durch die Zeit und um die ganze Welt. Sie zeigt, dass Throne immer etwas Besonderes waren. Alle, die mehr über Throne erfahren möchten, können bei der Schnitzeljagd oder der Führung mitmachen!

Foto: @hbomaxnl and @gameofthrones

Die Ausstellung zeigt nicht nur Throne, sondern auch Filme, Skulpturen, Gemälde und Abbildungen von Thronen in anderen Kunstwerken. „Die Macht des Throns“ ist im Schloss Paleis Het Loo bis zum 10. März 2024 zu sehen.

Paleis Het Loo liegt am Rande der Stadt Apeldoorn in den Niederlanden. Nur 130 km entfernt von Oberhausen ist das Schloss das perfekte Ziel für einen entspannten Tagesausflug für die ganze Familie!

