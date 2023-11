Freizeit: Winter Feelings im Toverland gestartet

Sevenum/NL. Der Freizeitpark Toverland in Sevenum bei Venlo startet in die Wintersaison. Für Besucherinnen und Besucher gibt es viel zu entdecken.

Ab Samstag, 25. November, präsentiert Toverland die zweite Ausgabe von Winter Feelings. Bei dieser Veranstaltung können die Besucher extra Attraktionen und Entertainment in winterlichem Ambiente genießen. Darüber hinaus ist der Park mit über 650 Tannenbäumen, Weihnachtsdekoration und Millionen Lichtern geschmückt.

Dieses Jahr wird das Event noch ausgedehnt. Die Eisbahn wird anderthalb Mal so groß, es gibt fünf Curlingbahnen und die Almhütte, in der man sich winterliche Snacks und Getränke schmecken lassen kann, wird um eine Etage erweitert. Auch die vier neuen Attraktionen im Themengebiet Avalon werden zauberhaft beleuchtet. In der Zeit von Winter Feelings sind alle sechs Themengebiete von Toverland inklusive aller Attraktionen geöffnet.

Winter Laguna

Der Eingangsbereich Port Laguna wurde in ein Winterwunderland voller Attraktionen verzaubert. Sportliche Winterfreuden verspricht die 600 Quadratmeter große Eisbahn mit einem zehn Meter hohen Weihnachtsbaum als strahlendem Mittelpunkt. Die Besucher können sich außerdem auf fünf Curlingbahnen (zwei mehr als im Vorjahr) und eine Reifenrutsche freuen. In der zweistöckigen Almhütte kann man sich mit winterlichen Snacks und Getränken stärken. Den Abschluss bildet die Show „Het Magische Winterfeest“ in Winter Laguna.

„Winter Laguna“ heißt diese Attraktion im Freizeitpark Toverland nahe der deutsch-niederländischen Grenze bei Venlo. Foto: NRZ

Herzerwärmendes Entertainment

Auch in den anderen Themengebieten erwartet die Besucher Entertainment: Shows, Gesangs-Acts und winterliche Geschichten, die von prominenten Toverland-Figuren erzählt werden. In Avalon lädt der Zauberer Merlin die Gäste ein, gute Wünsche fürs neue Jahr auszusprechen, und im Wunderwald singen die „Winter Wonder Verzamelaars“ über ihre magischen Abenteuer. Natürlich sind auch Toos Toverhoed und Morrel mit ihrer lustigen Show „Winterpret“ mit von der Partie. In Magische Vallei wird der polynesische Winter mit der speziellen Winterausgabe von Katara – Fountain of Magic gefeiert.

Praktische Informationen

Winter Feelings findet an den Wochenenden vom Samstag, 25. November, bis einschl. Sonntag, 14. Januar 2024, und während der gesamten Weihnachtsferien vom Samstag, 23. Dezember, bis einschl. Sonntag, 7. Januar 2024, statt. Alle Attraktionen sind geöffnet, sofern die Wetterlage dies zulässt. Toverland ist an den Wochenenden von 11 bis 19 Uhr geöffnet, in den Weihnachtsferien sogar bis 20 Uhr, Heiligabend, Silvester und Neujahr ausgenommen. An diesen Tagen ist Toverland bis 18 Uhr geöffnet. Nähere Informationen finden Sie hier.

