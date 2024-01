Berlin Beim zweiten EM-Vorrundenspiel der deutschen Handballer gibt es in Berlin ein Pfeifkonzert für Bundeskanzler Olaf Scholz.

In der 15. Spielminute wurde es laut in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Die deutsche Mannschaft führte zu diesem Zeitpunkt mit 10:5 gegen die Nordmazedonier bei der Heim-EM. Und dennoch ging plötzlich ein lautes Pfeifkonzert los. Waren die Zuschauer unzufrieden? Scheinbar. Allerdings nicht mit der Leistung der Sportler auf dem Feld, die mit einer überzeugenden Anfangsphase in das zweite Gruppenspiel der Handball-Europameisterschaft 2024 gestartet waren.

Anlass für die Pfiffe war eine Durchsage Kevin Gerwin. Normalerweise ist er der Hallensprecher bei den Rhein-Neckar-Löwen, bei der Heim-EM fungiert er, wie schon bei der Heim-Weltmeisterschaft 2019, als Hallensprecher. Während auf dem Feld die Partie bei einer Auszeit kurz pausierte, hieß Gerwin Bundeskanzler Olaf Scholz in der Halle willkommen.

+++Lesen Sie hier den Live-Ticker zur Partie+++

Steinmeier, Wüst, Scholz: Politiker sind zu Gast bei der Heim-EM

Nachdem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) in Düsseldorf dabei waren, weilte nun Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) unter den 13.571 Zuschauern.

Anders als die Leistung auf dem Feld begeisterte diese Ansage die Zuschauer scheinbar wenig: Was folgte, war ein sekundenlanges Pfeifkonzert. Auf der Pressetribüne blickten ausländische Reporter verdutzt die deutschen Kollegen an. So etwas hatten sie noch nicht erlebt. Nachdem die Spieler aus der kurzen Unterbrechung zurückkehrten und das Spielgeschehen fortsetzten, verklangen die Pfiffe und wandelten sich in laute Anfeuerung um.

Täglich wissen, was in der Region passiert: Hier kostenlos für den IKZ-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: New Articles