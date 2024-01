Handball-EM heute live! Letztes Gruppenspiel der Deutschen

Berlin Im letzten Vorrundenspiel trifft die deutsche Handball-Nationalmannschaft auf Frankreich. Die Partie live im Ticker.

Zwei Spiele, zwei Siege und gute Stimmung auf den Rängen. Es klingt wie ein famoser Start für die Heim-Europameisterschaft der deutschen Handballer. Das letzte Vorrundenspiel gegen Frankreich hat zwar keinen Einfluss mehr auf das Weiterkommen des DHB-Teams, dass sich schon gegen Nordmazedonien mit einem Sieg den Einzug in die Hauptrunde sicherte, aber wirklich zufrieden ist Bundestrainer Alfred Gislason nicht.

Was wurde die Schweiz doch starkgeredet, was wurde vor dem Spielstil Nordmazedoniens gewarnt – am Ende waren die ersten beiden Gegner des deutschen Teams keine wirklich großen Herausforderungen. Das wird sich nun ändern. Frankreich schäumt vor Wut und Verzweiflung nach dem Remis gegen die Schweiz, ein Sieg muss nun her gegen den Gastgeber.

Um 20.30 Uhr startet die Partie. Wir tickern das Spiel live.

Deutschland gegen Frankreich. Der Live-Ticker zum Spiel.

Um 20.30 Uhr geht es los!

