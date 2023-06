Heimatgefühle #20

Hier gibt es die aktuelle Ausgabe zum Durchblättern.

Fünf Jahre ist es schon her, da wurde HeimatGefühle aus der Taufegehoben und heute haltet ihr bereits die 20. Ausgabe in den Händen. Das Magazin des Iserlohner Kreisanzeigers steht für die Verbindung zwischen Jung und Alt, zwischen Moderne und Tradition, zwischen online und offine. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

In dieser Ausgabe präsentieren wir euch wieder einmal einen Heimatboy. Er heißt Dennis Niggemann, ist waschechter Iserlohner und in der Fußballerszene bekannt wie ein bunter Hund. Lasst euch überraschen, was unsere Fotografin Jana Haase für Fotos von ihm gemacht hat.

In HeimatGefühle präsentieren wir euch stets außergewöhnliche Menschen,die durch ihre Hobbys, Fähigkeiten, Ideen oder auch Eigenarten auf sich aufmerksam machen. Diesmal stehen die Iserlohner Cheerleader-Trainerin Tania Idowu, der Hemeraner Altpfadfinder Dennis Meli und der Letmather Gastronom Serkan Yesil im Mittelpunkt unserer Geschichten. Echt interessante Typen, die wir euch einmal genauer vorstellen wollten.

Das Ehrenamt steht in den vier HeimatGefühle-Ausgaben in diesem Jahr im Fokus. In dieser Ausgabe haben wir mal bei der „Dead Pedals Society“ vorbeigeschaut und mit den Mountainbikern auf ihrer Homebase im Iserlohner Stadtwald gesprochen.

Unser runder Geburtstag soll auch anständig gefeiert werden. Deshalb findet ihr auf den nächsten 40 Seiten gleich zwei Gewinnspiele, bei denen es abgefahrene Preise zu gewinnen gibt.

Und nun viel Spaß beim Lesen!

