Im Zeichen des Windes: Kitekurse für Gehörlose

In seinem Element: Kitelehrer Patrick (rechts).

Rügen. Bunte Lenkdrachen ziehen ihre Bahnen über den Himmel vor der Insel Ummanz. Der Schaproder Bodden im Westen von Rügen gehört zu den größten und besten Stehrevieren der Ostsee. Kitelehrer Patrick hält einen Windmesser in die Höhe, für Erklärungen lässt er ihn aber in die Hosentasche gleiten – er ist gehörlos und braucht zur Verständigung in Gebärdensprache beide Hände.

Die Surfschule Deaf Ventures ist erste und bislang einzige zertifizierte Surfschule für Gehörlose in Deutschland. 2018 wurde sie von den Freundinnen Marie, einer selbstständigen Gebärdensprachdolmetscherin, und Pia, einer Kitelehrerin, gegründet. Bei den ersten Lektionen standen die beiden noch gemeinsam mit den Kursteilnehmern im Wasser, Pia als Lehrerin und Marie als Übersetzerin.

Heute verstärken die gehörlosen Kitelehrer Patrick und Konstantin das Team. Fünf Tage dauert der Kurs, der sich in Praxiseinheiten auf dem Bodden, Theoriestunden und viele Entspannungsmomente aufteilt, letztere auch an der „Tikibar“ des nahen Surfhostels. sth

