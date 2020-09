Kommunalwahl in Iserlohn und Hemer: Alle Infos im Liveticker

Iserlohn/Hemer Wer regiert künftig in Iserlohn und Hemer? Wer wird Bürgermeister? Wer wird in den Stadtrat gewählt? Alle Infos in unserem Liveticker.

An diesem Sonntag ist es soweit: Die Bürgerinnen und Bürger in Iserlohn und Hemer wählen am heutigen Tag den Landrat, den Kreistag, den Bürgermeister und den Rat. Bei der Wahl zum Rat der Stadt Iserlohn treten die CDU, SPD, FDP, Die Linke, Grüne, AfD, UWG und Die Iserlohner an, in Hemer die CDU, SPD, UWG, GAH, FDP, Die Linke und die AfD.

Gleich elf Kandidaten konkurrieren um das Bürgermeisteramt in Iserlohn: Eva Kirchhoff (CDU), Martin Luckert (SPD), Manuel Huff (Die Linke), Martin Isbruch (Grüne), Daniel Bläsing (AfD), Hans Immanuel Herbers (UWG), Michael Joithe (Die Iserlohner), Robert Gustävel (parteilos), Michael Klammt (parteilos), Martin Radojcic (parteilos) und Claudio Vurro (parteilos). Hier finden Sie noch einmal alle Infos, Porträts und Hintergründe zur Rats-und Bürgermeisterwahl in Iserlohn.

In Hemer kandidieren Christian Schweitzer (CDU) und Christa Kunze (UWG)

Der Andrang in den Wahllokalen war bislang überschaubar.

Update, 15.20 Uhr: In weniger als drei Stunden schließen die Wahllokale. Am Vormittag war der Andrang in den Wahllokalen - wie hier in der Turnhalle der Grundschule Sümmern - überschaubar.





Update, 8.00 Uhr: Die Wahllokale sind geöffnet. Bis 18 Uhr sind die Bürgerinnen und Bürger aus Iserlohn und Hemer aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.