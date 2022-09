Mit dem E-Bike durch die Mecklenburgische Seenplattem

Kleinseenplatte. Ein Boot fährt tuckernd vorbei, irgendwoher weht Musik herüber: Der Besuch im Palais-Café auf der Schlossinsel Mirow, finden Thomas und Manuela, ist der perfekte Ausklang ihrer 76 Kilometer langen E-Bike-Rundtour in der Kleinseenplatte. Um 9 Uhr morgens standen die beiden vor dem Fahrradverleih im Ferienpark Mirow, um sich zwei E-Räder auszuleihen.

Die Tour ist ein Genuss. Kastanien und Eichen säumen die Alleen. Naturbelassene Wege führen an Feldern mit leuchtend rotem Klatschmohn und blauen Kornblumen vorbei. An den Ufern der Seen gibt es immer wieder eine Bank oder einen Steg für eine Pause. Ein beliebtes Etappenziel ist die Residenzstadt Neustrelitz, die sich an den Zierker See schmiegt und mit einer hübschen Hafenpromenade oder einem nahe gelegenen Schlosspark punktet.

Am Woblitzsee liegt die hübsche Ackerbürgerstadt Wesenberg. Auch Drewen- und Finowsee laden zum Verweilen ein. Zurück in Mirow überlegen Manuela und Thomas, wohin es am nächsten Tag geht. sth

www.1000seen.de

