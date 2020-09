Romantische Reisetipps für Niedersachen

Celle/Lüneburg. Romantischer Urlaub in Norddeutschland gefällig? Hier kommen sechs charmante Reisetipps für Niedersachsen - von der Nordsee bis zum Harz.

Ob blühende Heidelandschaften, wilde Nordseewogen, verträumte Städtchen oder mäandernde Flussläufe: In Niedersachsen finden Urlauber jede Menge romantische Orte.

Heide-Romantik auf dem Heidschnuckenweg

Im betörenden Honigduft durch blühende Heidelandschaften wandern: Das klingt verlockend. Diese Szenerie beginnt schon vor den Toren Hamburgs. Auf schmalen Pfaden führt der insgesamt 223 Kilometer lange Heidschnuckenweg in 13 Etappen von Hamburg-Fischbek bis Celle - mitten durch die Fischbeker und Lüneburger Heide. Der Weg bringt Wanderer durch Wälder, über Hügel, in Flusstäler, durch urige Heidedörfer und vorbei an Windmühlen. Wer den gesamten Heidschnuckenweg erwandern möchte, kann seine Übernachtungen vorbuchen, auch Gepäcktransfer ist möglich.

Auf der Ilmenau nach Lüneburg

Wer von Uelzen nach Lüneburg möchte, springt am berühmten Hundertwasserbahnhof in den Zug - oder reist auf romantischere Art und Weise: mit dem Kanu auf der Ilmenau. Mehr als etwa 60 Kilometer mäandert das naturnahe Fließgewässer hier durch eine teils naturgeschützte Wald- und Wiesenlandschaft. Vielleicht huscht ein Fischotter über die Böschung, vielleicht hockt ein Eisvogel auf einem Zweig, während das Kanu fast geräuschlos stromabwärts gleitet.

Geübte Paddler können sich mit Zwischenübernachtungen die gesamte Strecke vornehmen. Als Einstiegsort für eine mehrstündige Tagestour empfiehlt sich Bienenbüttel. Verschiedene Kanuverleihe transportieren das Boot nach persönlicher Absprache direkt zur gewünschten Stelle.

In Lüneburg angekommen, heißt es: Landgang in der bildschönen Altstadt mit ihrem Kopfsteinpflaster und romantischen Kulissen.

Chillen in Schillig: Sonnenuntergänge am Wattenmeer

Noch nie von Schillig gehört? Kein Wunder. Der entspannte Natursandstrand liegt abseits der bekannten Fährhäfen, von wo Urlauber auf die ostfriesischen Inseln schippern können. Wer die letzte Fähre verpasst, findet hier auf dem Festland im Wangerland einen kilometerlangen Sandstrand wie aus dem Bilderbuch: Schillig. Ob baden, kiten, Wattwanderungen oder Spaziergänge - alles ist möglich.

Wenn schließlich die Sonne im Westen untergeht, am Horizont die schönsten Farben leuchten und aus der Ferne die Insel Wangerooge grüßt, wird die Stimmung am Wattenmeer besonders romantisch.

Hoch zu Ross durch die Elbtalauen

Das Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue ist ein besonderes Naturerlebnis. Besonders schön sind die Aussichten auf die eiszeitlich geprägte Endmoränenlandschaft, wenn man hoch zu Ross unterwegs ist. Blutige Anfänger können sich ebenso wie erfahrene Reiterinnen und Reiter auf Wanderritten durch Feldmark und Kiefernwälder tragen lassen. Das Reiterdorf Lüneburger Heide etwa bietet mehrstündige Sternritte für alle Alters- und Erfahrungsstufen, immer im Beisein eines erfahrenen Trainers. Übernachten können Reitergäste in schönen Holzbungalows und Lodges.

Verliebt flanieren durch die Herrenhäuser Gärten

Ursprünglich 1638 als Gemüsegarten des hannoverschen Hofes angelegt, wuchs er später zu einem prächtigen Lustgarten: der Große Garten, Herzstück der insgesamt vier Herrenhäuser Gärten . Unter Kurfürstin Sophie und dank des Gärtners Martin Charbonnier gedieh hier bis 1714 eine faszinierende barocke Grünanlage. Der kunstvolle Garten von rund 50 Hektar ist bis heute in Grundzügen und Geometrie erhalten geblieben, mit dichten Baumreihen und Wassergraben, mit seinen zu Ornamenten geformten Buchsbaumhecken und einer riesigen Wasserfontäne in der Mitte. Bereits 1720 schoss sie 35 Meter in die Höhe und übertraf damit Versailles - ein Prestigeobjekt. Dank elektrischer Pumpen zischt die Fontäne heute ganze 72 Meter in die Höhe.

Kitschig schön: Der Liebesbank-Wanderweg im Harz

Beim Örtchen Hahnenklee steckt der Harz voller Herzen - im Wortsinn. Der Liebesbankweg kommt so herrlich kitschig daher, dass es schon wieder Spaß macht. Tatsächlich steckt eine Menge Liebe in diesem sieben Kilometer langen Rundwanderweg, der an Seen und blühenden Bergwiesen vorbei und durch rauschende Wälder führt.

Hat ein Pärchen erst das "Tor der Liebe" durchschritten, folgen im Verlauf des Weges 25 kunstvolle Liebesbänke - von der Rendezvous-Bank über die Verlobungs-Bank bis zur Kronjuwelenhochzeits-Bank. Auch zieren fünf "Ge(h)dicht-Steine" den Pfad, mit romantischen Versen von Goethe bis Morgenstern. Auf dem Liebesbankweg werden natürlich auch Hochzeiten gefeiert - und zwar auf der Hochzeitsbank. (dpa)