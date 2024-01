Telefonbetrüger schlagen zu: Polizei gibt Warnung heraus

Ein 69-jähriger Ratinger ist am Wochenende um vierstelligen Betrag betrogen worden. Die Polizei warnt vor unseriösen Gewinnversprechungen.

Ein Mann ist in Ratigen durch falsche Gewinnversprechungen betrogen worden. Am Sonntag, dem 28. Januar, erhielt der 69-Jährige einen Anruf. Der Täter gab sich für einen Mitarbeiter einer Lotterie aus und berichtete von einem vermeintlichen Gewinn in Höhe von 87.000 Euro.

Um den Gewinn auszahlen zu können, sei eine Überweisung von Transport-, Notar- und Versicherungsgebühren in Form von Wunschgutscheinen erforderlich. Der 69-Jährige kam dieser Aufforderung. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Betrüger forderten Kauf von Gutscheinen

Am 30. Januar forderte der Betrüger den 69-jährigen Ratinger zum Erwerb eines weiteren Gutscheins auf. Dem Mann kamen Zweifel und er erstattete Anzeige. Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs durch falsche Gewinnversprechen ein. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor dieser Betrugsmasche zu warnen.

Bei Gewinnanrufen sollte man äußerste Vorsicht walten lassen. Foto: 123ducu / NRW Desk

Polizei rät zu Misstrauen

Betrügerinnen und Betrüger bedienen sich oft des Telefons oder der Post, um potenziellen Opfern einen hohen Gewinn in Aussicht zu stellen. Die Auszahlung des vermeintlichen Geldpreises verlange jedoch Bearbeitungs- oder Bereitstellungskosten, welche der Betroffene im Voraus zu zahlen habe. Mit dieser Masche bringen Kriminelle Menschen regelmäßig um mehrere tausend Euro.Die Polizei rätdringend dazu, derartigen Versprechen mit Misstrauen zu begegnen und sich vorerst mit Freunden und Familie zu beraten, bevor Zahlungen getätigt werden. Auch Vermögensverhältnisse sollten am Telefon auf keinen Fall preisgegeben werden.

Bei Fragen steht die Polizei unter 02104 982-1010 oder per Mail bei pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de zur Verfügung.

