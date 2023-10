Versuchter Brandanschlag auf jüdische Gemeinde in Berlin

Auf eine jüdische Gemeinde zu Berlin wurde ein versuchter Brandanschlag verübt. Unbekannte sollen zwei Molotow-Cocktails geworfen haben

In der Nacht auf Mittwoch kam es zu einem Angriff auf eine Jüdische Gemeinde in Berlin. Auf dem Nachrichtendienst X (ehemals Twitter) spricht die Gemeinde Kahal Adass Jisroel von einem versuchten Brandanschlag. Zwei Unbekannte sollen zwei Molotow-Cocktails von der Straße aus in Richtung des Gemeindezentrums in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte geworfen haben.

Offenbar hatte die Polizei am Morgen nach 8 Uhr auf der Brunnenstraße einen brüllenden Mann zu Boden gebracht. Ob es sich bei ihm um den Täter handelt, ist zurzeit unklar. Die Polizei will später über den Vorfall informieren.

Laut einem Gemeindevertreter werde die Absperrung noch bis zum Vormittag dauern. In dem Gebäude ist unter anderem eine Oberschule untergebracht, die Schüler seien auf Studienfahrt, allerdings sei der Kindergarten in dem Gebäude geöffnet. Die Eltern brachten ihre Kinder am Morgen dorthin. Auch eine Kita mit mehr als 100 Kindern befindet sich in dem Gebäude.

An dem Gebäude des Gemeindezentrums sind keine Schäden entstanden. Berichten zufolge landeten die Molotow-Cocktails auf dem Bürgersteig und erloschen von selbst.

Ebenfalls in der Nacht hatte es Ausschreitungen bei pro-palästinensischen Kundgebungen in Neukölln und am Brandenburger Tor gegeben.

Ein Polizist sperrt die Brunnenstraße ab. Hier sollen zwei Molotow-Cocktails in Richtung einer jüdischen Gemeinde geflogen sein. Foto: FMG

