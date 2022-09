Vorpommern: Landschaften wie gemalt

Greifswald. Sanftes Rosa, feuriges Orange, dunkles Grau – die Sonnenuntergänge in Vorpommern sind magisch. Genau das trieb in Vorpommern schon vor 200 Jahren die Künstler um. Wer etwa auf der Route der Norddeutschen Romantik unterwegs ist, weiß warum. Auch zwei der größten Vertreter der Frühromantik stammen von hier: Caspar David Friedrich und Philipp Otto Runge. „Friedrich erfand weitläufige Naturbilder, in denen er leicht verständlich, aber voller Symbolik die Zukunft und das Geheimnis der Vergänglichkeit darstellte“, erklärt Dr. Birte Frenssen, Kunsthistorikerin und Kuratorin am Pommerschen Landesmuseum in Greifswald.

Runge hingegen, „schuf Gemälde und Grafiken voller Allegorien, deren wahre Schönheit sich jedoch erst mit der richtigen Interpretation eröffnet“, so Dr. Barbara Roggow, lange Jahre Museumsdirektorin des Rungehauses in Wolgast. Heute noch zieht Vorpommern Künstler an, zu erklären ist dies auch damit, dass man die Szenen, die Friedrich in seinen Gemälden einfing, noch heute erleben kann – beispielsweise bei bei einem dieser magischen Sonnenuntergänge. sth

www.vorpommern.de

