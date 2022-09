Wanderungen rund um Zingst

Zingst. Sylva Juhnke ist ausgebildete Wanderführerin rund um die Nationalparkgemeinde Zingst – und eine äußerst mitreißende obendrein. Wenn sie über das Ostseeheilbad mit seiner geschützten Natur spricht, erlebt man nicht nur Spannendes, sondern lernt auch eine Menge: „Ich lese Naturbücher wie Krimis und gebe die Inhalte später an meine Gäste weiter“, sagt sie.

Noch bis Oktober ist sie montags bis freitags mindestens einmal für drei Stunden auf einer Führung mit Gästen unterwegs. Dann erzählt sie, dass Zingst mal eine Insel war und warum sich Kraniche hier so wohlfühlen. Auf dem Marsch durch den Osterwald zeigt sie ein paar der wenigen Mammutbäume, die es in Deutschland gibt: „Die Zingster Mammuts sind etwas kleiner als erwartet und nicht so imposant, wie man sie vielleicht aus Amerika kennt“. sth www.zingst.de

