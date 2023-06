Neuer Supermarkt im Wolfenbütteler Forum?

Wolfenbüttel. Nach Edeka-Auszug im Mai: Eröffnet Rewe bald im Wolfenbütteler Forum eine Filiale? Das sagen die Fraktionen zur aktuellen Situation.

Mitte Mai war Schluss: Das Edeka-Center im Forum machte für immer zu. Seitdem hat das Einkaufszentrum am Bahnhof keinen Supermarkt. Die Gerüchteküche brodelte schon damals auf Hochtouren: Eröffnet Rewe dort demnächst eine Filiale? Ein Anhaltspunkt könnte der Online-Kartendienst Google Maps sein: Hier ist vor einigen Tagen ein Rewe-Pin mit der Zusatzinfo „Vorübergehend geschlossen“ aufgetaucht. Auch in den sozialen Netzwerken wird darüber diskutiert. Was sagt Rewe dazu? „Es wird diesbezüglich bald eine offizielle Stellungnahme geben“, teilt uns die Unternehmenskommunikation von Rewe mit. Der Betreiber des Forums, die Apleona Real Estate GmbH, äußerte sich dazu bislang nicht.

Was bei einem Besuch in der vergangenen Woche unüberseh- und vor allem unüberhörbar war: Hinter den mit großen Folien abgehängten verschlossenen Toren des früheren E-Centers wird offensichtlich gearbeitet. Was sagt die Politik zu der aktuellen Entwicklung im Forum? Wir haben die Fraktionen im Wolfenbütteler Stadtrat um eine Einschätzung gebeten und haben die folgenden Antworten per E-Mail bekommen.

Mit Edeka fehlt ein wichtiger Magnet für Kundschaft

Marc Angerstein, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Stadtrat, findet es bedauerlich, wenn Einzelhandelsunternehmen und insbesondere Grundversorger in Innenstadtnähe schließen. Die Unternehmen würden allerdings stets unter Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit entscheiden: „Ich kenne noch Zeiten, in denen es allein in der Wolfenbütteler Fußgängerzone drei Lebensmittel-Supermärkte gab. Dazu noch einen in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße. Alle wären noch da, hätten die Wolfenbütteler dieses Angebot hinreichend genutzt.“ Ähnlich verhalte es sich seiner Meinung nach mit dem Weggang des E-Centers im Forum: „Die Umsätze werden nicht gereicht haben, um den Betrieb dort wirtschaftlich zu betreiben“. Für die Menschen im Einzugsgebiet des Forums sei es sehr wichtig, die entstandene Lücke zu schließen, so Angerstein weiter: „Betrachtet man allerdings das gesamte Stadtgebiet, gibt es ausreichend Einkaufsmöglichkeiten.“

Sascha Poser von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen betont, dass nun ein wichtiger Magnet für Kundschaft im Forum fehle. „Außerdem verlieren lokale Unternehmen eine Absatzmöglichkeit für ihre Produkte. Es ist also sehr wichtig, dass ein Nachnutzer in diesem Segment gefunden wird, um die Lücke, die durch die Edeka-Schließung entstanden ist, zu schließen.“ Das liege laut Poser allerdings außerhalb der Zuständigkeit des Rates.

„Für Leute, die hier wohnen, ist es schade“

Es scheint so, als würde sich das Gebiet rund um den Bahnhof zu einer „Problemzone“ entwickeln, findet Rudolf Ordon vom Bündnis BuW/FDP. „Auch wir wünschen uns eine Belebung der Einrichtung, die durch einen großen Supermarkt erhalten werden könnte. Diese ist allerdings auch von den Kaufgewohnheiten der Wolfenbütteler Bürger abhängig. Eigentlich ist der Standort für einen derartigen Markt günstig, da er zentral liegt, über zahlreiche Parkplätze verfügt und gut an den ÖPNV angebunden ist“, so Ordon weiter. Wichtig sei ein größerer Branchenmix.

Dass im Forum bald wieder ein Lebensmittelhändler einzieht, darauf hoffen nicht zuletzt die Kunden und bedauern, dass es dort derzeit keine Einkaufsmöglichkeit gibt. „Für Leute, die hier wohnen, ist es schade“, meint Thorsten Eberhard: „Das war die einzige Einkaufsmöglichkeit in der Umgebung. Es wäre sehr gut, wenn hier wieder ein Lebensmittelladen reinkommt.“ Auch Linda, die nicht weit vom Forum in die Schule geht, war regelmäßig im E-Center einkaufen: „Aktuell gibt es keine Möglichkeit in der Nähe. Ich kann nur zu einer Bäckerei gehen.“

