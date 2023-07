Arnsberg: Wasserentnahme aus der Ruhr jetzt untersagt

Kräuselndes Wasser wie hier an der Eisenbahnbrücke und Fußgängerbrücke an der Arnsbergr Straße in Hüsten ist nicht mehr überall an der Ruhr zu sehen.

Arnsberg. Die Wasserentnahme in der Ruhr ist wegen der Trockenheit untersagt. Verfügung der Bezirksregierung Arnsberg tritt am 9. Juli in Kraft

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit haben sich auch in der Ruhr, Lenne und Sieg niedrige Wasserstände eingestellt. Vereinzelte Niederschläge in den vergangenen Wochen haben nicht dafür gesorgt, dass sich die Situation entspannt. Wie im letzten Jahr erlässt die Bezirksregierung Arnsberg daher für die größeren Flüsse in ihrer Zuständigkeit Allgemeinverfügungen, die es untersagen, Wasser zu entnehmen. Sie gelten für die Ruhr, aber auch für Lenne und die Sieg im Regierungsbezirk Arnsberg. Die Verfügungen treten am 9. Juli 2023 in Kraft und bleiben voraussichtlich bis zum 30. November 2023 bestehen.

Das Verbot gilt für Wasserentnahmen im Rahmen des Gemein-, Eigentümer- und Anliegergebrauchs. Verboten ist es damit nicht nur, größere Wassermengen (beispielsweise mit fahrbaren Behältnissen), sondern auch kleinere Mengen für die Bewässerung von Privatgärten zu entnehmen. Ausgenommen davon sind das Tränken von Vieh und das Schöpfen mit Handgefäßen. Verstöße gegen die Allgemeinverfügungen können im Einzelfall mit Bußgeldern geahndet werden.

Zum Hintergrund Die Pegelstände an der Ruhr sowie Lenne und Sieg befinden sich bereits wieder unterhalb des mittleren Niedrigwassers und damit teilweise häufig auf einem kritischen Niveau. Mit sinkenden Wasserständen verschlechtern sich die Lebensraumbedingungen für Gewässerorganismen zunehmend. Verstärkt wird das schnelle Absinken der Wasserstände noch durch das Dürrejahr 2022. Um dieser kritischen Entwicklung – auch unter Berücksichtigung der für die nächsten Wochen gemeldeten Wetterlage – entgegenzuwirken, erlässt die Bezirksregierung Arnsberg die Allgemeinverfügungen.

Da sich der Wasserstand der Lippe im Regierungsbezirk Arnsberg derzeit noch in einem weniger kritischen Bereich befindet, wird auf eine entsprechende Allgemeinverfügung für die Lippe zunächst verzichtet. Die Bezirksregierung Arnsberg bittet jedoch auch für die Lippe eindringlich um eine sparsame Wasserentnahme, um Tiere und Pflanzen zu schützen.

