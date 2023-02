Attendorn: EuroParcs startet mit Verkauf seiner Ferienhäuser

So sollen die Fereinhäuser, die am Biggesee entstehen sollen, aussehen.

Attendorn. An der Waldenburger Bucht entstehen zunächst 42 Ferienhäuser in drei verschiedenen Größen. Was Kaufinteressenten jetzt wissen müssen.

Der neue Ferienparkbetreiber an der Waldenburger Bucht in Attendorn, die EuroParcs-Gruppe aus den Niederlanden, startet mit dem . Zur Wahl stehen die Haustypen „Attendorn“ (für vier Personen, 50 Quadratmeter groß), „Biggesee“ (sechs Personen, 60 Quadratmeter) und „Sauerland“ (acht Personen, 80 Quadratmeter). In einem ersten Bauabschnitt entstehen im südlichen Teil der Anlage mit Blick auf den Biggesee insgesamt 42 Häuser.

+++ Das könnte Sie interessieren: +++

Die Preise für die Ferienhäuser liegen je nach Größe plus Mehrwertsteuer und inkludieren ein entsprechendes Möbelpaket für die Immobilie, schreibt EuroParcs in einer Pressemitteilung. Noch nicht enthalten seien Betreiber- und Pachtgebühren der Grundstücke. Die Grunderwerbssteuer entfalle aus diesem Grund. „Wir freuen uns, mit dem Verkaufsstart im EuroParcs Biggesee einen weiteren wichtigen Schritt auf dem deutschen Markt zu gehen. Die idyllische Umgebung und unser vielfältiges Angebot machen den Ferienpark für Kaufinteressierte und Urlaubsgäste gleichermaßen attraktiv“, freut sich Stefan Thurau, Geschäftsführer von EuroParcs Deutschland.

60 Quadratmeter - 239.500 Euro

Wer Interesse am Kauf einer solchen Immobilie als zweiter (Ferien-) Wohnsitz hat, findet auf der kostenlosen Immobilienplattform „ImmoScout 24“ entsprechende Inserate. Dort heißt es beispielsweise über das für eine sechsköpfige Familie ausgelegte Ferienhaus „Biggesee“, das 60 Quadratmeter groß ist, über vier Zimmer verfügt und 239.500 Euro kostet: „Die großen, raumhohen Fenster und Schiebetüren lassen Innenraum und Garten miteinander verschmelzen. Durch den freien Blick nach draußen ist die Natur stets nah.“ Viel Geräumigkeit biete das Wohnzimmer mit offener Küche, das Haus verfüge zudem über drei komfortable Schlafzimmer und ein Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und Toilette. „Die bei diesem Haustyp sehr großzügig geschnittene Terrasse ermöglicht geselliges Zusammensein im Freien.“ Das Haus habe einen eigenen Parkplatz.

+++ Lesen Sie hier: +++

Komfortabel ausgestattet sind auch die anderen beiden , das große Haus „Sauerland“ verfügt gar über zwei Abstellplätze für Autos. Die Versorgung der Immobilien erfolgt über eine große Photovoltaikanlage. Wichtig für alle Kaufinteressenten: Sie werden zwar Eigentümer der Immobilien, können die Ferienhäuser selbst aber nur wenige Wochen im Jahr nutzen. Die restliche Zeit wird für Urlauber „geblockt“. Die EuroParcs-Gruppe übernimmt die touristische Vermietung der Objekte, und zwar über eine eigene Verwaltungsorganisation. Im Gegensatz verspricht der Ferienparkbetreiber eine attraktive Rendite von 2,5 Prozent für die ersten fünf Jahre. „Ich freue mich, dass das Projekt weitergeht und es nun konkret wird, dass Touristen bald in modernen und nachgefragten Ferienhäusern am Biggesee unterkommen können“, sagt Bürgermeister Christian Pospischil (SPD).

EuroParcs hatte die Campinganlage im Herbst 2021 erworben und im Spätherbst letzten Jahres die erhalten. Bis zur Fertigstellung des gesamten Ferienparks in den Jahren 2026/27 entstehen nach und nach auch moderne Baumhäuser, Glamping-Zelte, Camping-Stellplätze und ein breitgefächertes Angebot an Sport-, Spiel- und Freizeitmöglichkeiten, schreibt das Unternehmen in der Pressemitteilung. Seit Bekanntwerden der Pläne hat es viel Zuspruch, aber auch Kritik an dem Ferienpark gegeben. So sieht der Betreiber beispielsweise Dauer-Camper, die die Waldenburger Bucht teils seit Jahrzehnten ihr zweites Zuhause nannten, nicht mehr im Konzept vor.

Täglich wissen, was in der Region passiert: Hier kostenlos für den IKZ-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: IKZ-Home