Am Nabel der neuen Autowelt: Highlights von der Auto Shanghai

Shanghai (dpa/tmn) Während Automessen im Rest der Welt an Bedeutung verlieren, fährt die PS-Branche in Shanghai wieder groß auf und erhält internationale Aufmerksamkeit. Viele Neuheiten buhlen auch um deutsche Käufer.

China ist längst der größte Automarkt der Welt und steht deshalb besonders im Fokus der PS-Branche: Während Motorshows im Rest der Welt zunehmend in die Bedeutungslosigkeit abdriften, zündet die Industrie bei der „Auto Shanghai“ (18. bis 27. April) ein gewaltiges Premieren-Feuerwerk.

Zwar steuern dazu im Jahr eins nach dem Corona-Lockdown auch die vielen ausländischen Aussteller einiges bei. Doch haben die chinesischen Anbieter die Pandemie-Pause genutzt und sind zu ungeahnter Stärke gekommen.

Waren sie früher vor allem für dreiste Kopien oder krude Karikaturen auf Rädern bekannt und allenfalls als Lieferanten solider Alltagsmodelle zu gebrauchen, stehen ihre Premieren denen aus dem Westen heute in nichts mehr nach.

Im Gegenteil lassen die Enthüllungen aus dem Reich der Mitte so manche Neuheit von VW oder Mercedes, Audi oder Toyota überraschend alt aussehen. Und anders als früher ist das keine regionale Angelegenheit mehr.

Sondern nachdem sich die ersten Chinesen bereits nach Europa gewagt haben, sind nun die nächsten Newcomer auf dem Sprung. Was heute noch in Shanghai steht, fährt morgen schon durch Stuttgart oder Salzgitter. Die wichtigsten Neuheiten der mit Abstand bedeutendsten Autoshow des Jahres in der Zusammenstellung:

VW ID.7: Hoffnungsträger aus Wolfsburg

Nachdem VW für seine ersten ID-Modelle viel Kritik einstecken musste, soll der ID.7 jetzt endlich Rückenwind entfachen. Als Flaggschiff der Familie und elektrische Alternative zum Passat kommt die knapp fünf Meter lange Coupé-Limousine bei uns zum Jahreswechsel in den Handel. Sie soll bei „deutlich unter 60 000 Euro“ starten, unterstreichen die Niedersachsen bei der Messepremiere.

NioES6: Smartes SUV für die Mittelklasse

Nio stellt sich immer breiter auf: Nachdem die Chinesen ET7 und EL7 bei uns bereits am Start haben und jetzt der ET5 folgt, haben sie in Shanghai mit dem ES6 den vierten möglichen Kandidaten für den EU-Import enthüllt: Keine fünf Meter lang und eine halbe Generation weiter als der Rest der Familie, soll er in China noch in diesem Sommer in den Handel kommen. Bei uns könnte er dann zum Jahresende in der gehobenen Mittelklasse der Elektriker antreten.

Polestar 4: Coupé ohne Rücksichten

Polestar hat den Blick stur nach vorne gerichtet - und das kann man beim neuen Polestar 4 wörtlich nehmen. Denn wenn das elektrische Crossover-Coupé Anfang nächsten Jahres bei uns zu Preisen ab etwa 60 000 Euro in den Handel kommt, wird es zu einem Pkw ohne Heckscheibe. Stattdessen gibt es nur Kameras, deren Bild auf einen Screen anstelle des Spiegels übertragen wird.

Der Rest der Technik ist konventioneller und stammt aus dem Baukasten von Volvo und Geely - namentlich Batterien mit bis zu 102 kWh für maximal 560 Kilometer Reichweite und Motoren mit bis zu 400 kW/544 PS für Sprintwerte unter vier Sekunden.

Mercedes-Maybach EQS SUV: Stromern im Smoking

Jetzt geht auch Maybach unter die Elektriker und staffiert dafür das EQS SUV gar vollends zum Luxusliner auf. Außen gibt es dafür Nadelstreifen am Grill und allerlei schillernden Zierrat, innen die bekannten Loungeliegen im Fond. Für Vortrieb sorgen zwei E-Motoren, deren Leistung um rund 20 Prozent auf 484 kW/658 PS steigt. Die Reichweite gibt Mercedes mit rund 600 Kilometern an.

Smart #3: Schräge Nummer aus Shanghai

Der Bonsai-Benz ist Geschichte: Während im französischen Hambach noch die letzten Exemplare des Fortwo gebaut werden, wird die Marke unter dem Einfluss des chinesischen Joint-Venture-Partners Geely zunehmend erwachsen. So enthüllt sie ihr zweites neues Modell innerhalb eines Jahres - den Smart #3. Als SUV-Coupé soll er bei uns zum Jahresende den #1 flankieren und dürfte dann auch auf ähnliche Eckdaten kommen.

Details gibt es zwar erst zur Europapremiere im September auf der IAA in München. Doch scheinen über 400 Kilometer Reichweite und Preise ab etwa 50 000 Euro realistisch.

Zeekr X: Noch ein Newcomer

Der Smart kommt allerdings nicht alleine. Sondern auf der gleichen Plattform steht der Zeekr X. Zusammen mit dem 001 im Stil des Porsche Taycan soll er die Geely-Tochter nach Europa führen - in diesem Jahr nach Schweden und Holland und 2024 auch nach Deutschland, kündigte das Unternehmen an.

Der X tritt dabei mit knapp 4,50 Metern Länge und über 400 Kilometern Reichweite gegen Autos wie VW ID.3 oder Mercedes EQA an. Er zeigt seinen chinesischen Einfluss nicht zuletzt beim Infotainment: Anders als bei der Konkurrenz ist sein großer Touchscreen nicht fest montiert, sondern wandert auf Knopfdruck von der Mittelkonsole vor den Beifahrer.

Ora Punk Cat: Der Copy-Shop hat noch nicht geschlossen

Zwar steht die 2023er Auflage der „Auto Shanghai“ wie keine vor ihr für die Emanzipation der chinesischen Hersteller und für eine neue Reife bei Technik und Design. Doch so ganz können sie es mit dem Kopieren offenbar noch immer nicht lassen.

Das vielleicht dreisteste Plagiat sieht man bei der Great Wall-Tochter Ora, die den VW Käfer als elektrischen Viertürer zum Punk Cat macht. Anders als der etwas eigenständigere Funky Cat, der seit Anfang des Jahres auch in Deutschland verkauft wird, hat der Käfer-Klon dem Vernehmen nach allerdings bei uns keine Chance.