Das BMW 2er GranCoupé im Test

Berlin VW Jetta, Fiat Tipo, Mercedes A-Klasse - bislang haftet den Limousinen in der Kompaktklasse ein eher spießiges Image an. Doch mit dem BMW 2er GranCoupé kommt jetzt eine Alternative.

Der 1er zu klein, ein SUV wie der x1 zu klobig und der 3er zu groß oder zu teuer: Glaubt man den BMW-Strategen, gibt es eine ganze Reihe von Kunden, denen die Bayern bislang nichts zu bieten hatten.

Deshalb stellen sie dem 1er Mitte März erstmals ein 2er GranCoupé zur Seite. Mit einem Mindestpreis von 31.950 Euro kostet der Viertürer 3650 Euro mehr als ein vergleichbarer 1er, bleibt aber 4550 Euro unter einem 3er.

Die Proportionen provozieren

Im Buhlen um neue Kunden haben die Bayern bewusst keinen geschrumpften 3er gezeichnet und sich ein wenig vom allzu spießigen Stufenheck distanziert. Genau wie Mercedes beim CLA setzt BMW auf eine fließende Linie, auf rahmenlose Seitenscheiben und ein kurzes, sehr sportliches Heck. Für die einen wird das GranCoupé so zum langerhofften Erneuerer, der den Staub vom Segment bläst. Für die anderen dagegen wollen die Proportionen partout nicht passen. Denn das Heck ist ziemlich hoch geraten. Doch egal ob schön oder schräg - auf jeden Fall fällt der 2er auf und hat damit einen Teil seiner Mission bereits erfüllt.

So frisch und ungewöhnlich der 2er außen auftritt, so wenig überraschend, ja langweilig ist der Innenraum. Denn auch die beleuchtete Konsole und ein paar poppige Zierelemente können nicht darüber hinwegtäuschen, dass alle BMW-Modelle mittlerweile das gleiche Ambiente haben und sich nur im Make-up unterscheiden, das mit jeder Fahrzeugklasse mehr wird. Zwar läuft auf den Chips mittlerweile die modernste Software, die Sprach- und Gestensteuerung zählt zu den besten am Markt, und die Grafiken auf dem Bildschirm sowie den digitalen Instrumenten lassen jedes Smartphone blass aussehen. Doch gemessen am Widescreen Cockpit des CLA wirkt das alles brav und bieder. Selbst der Seat Leon oder der Hyundai i30 machen einen frischeren Eindruck.

Mängel beim Maßkonzept, Stärken beim Fahrverhalten

Auch beim Maßkonzept ist der 2er nur ein Kompromiss. Denn nur weil er sich zum Stufenheck reckt und den Einser um runde 20 Zentimeter übertrifft, darf man keine Platzverhältnisse wie in einer Limousine erwarten. Mit 4,53 Metern ist er rund 20 Zentimeter kürzer als ein 3er und hat dabei nur 2,67 Meter Radstand. Da wird die Rückbank auf der Langstrecke zur besseren Taschenablage oder zum Kinderabteil. Denn Erwachsene wollen dort bei bescheidener Knie- und mäßiger Kopffreiheit auf Dauer nicht sitzen. Und auch der Kofferraum ist mit 430 Litern nicht üppig.

Über jeden Zweifel erhaben ist dagegen das Fahrverhalten. Da wird das GranCoupé dem guten Ruf der Bayern gerecht und bietet mehr Freude am Fahren als vergleichbar starke Konkurrenten - und das, obwohl BMW den 2er nun wie den 1er auf Frontantrieb umgestellt hat. Doch mit einer besonders schnellen Traktions- und Stabilitätskontrolle, einem strammen Fahrwerk und einer konkurrenzlos direkten Lenkung lässt der 2er den Puls steigen und wird zum Könner auf der Kreisstraße - erst recht, wenn man im Topmodell M235i unterwegs ist, das mit 225 kW/306 PS die Spitze markiert. Der hat so viel Kraft, dass BMW ihm serienmäßig Allradantrieb spendiert.

Mehr Auswahl in der Pipeline

Aber es reicht auch schon der 220d, der die Balance aus Vernunft und Vergnügen deutlich besser wahrt. Er leistet 140 kW/190 PS, stellt mit bis zu 400 Nm das Reifenprofil auf die Probe und bietet einerseits einen beachtlichen (???) Sprintwertung von 7,5 Sekunden sowie ein Spitzentempo von 235 km/h und andrerseits einen moderaten (???) Normverbrauch von 4,2 Litern sowie einen CO2-Ausstoß von 110 g/km.

Neben diesen beiden Motoren gibt es in der Startaufstellung einen 218i mit 103 kW/140 PS-Benziner. Später folgt wahrscheinlich noch deutlich mehr Auswahl bis hin zum Plug-In-Hybriden. Und wer partout dem Heckantrieb des letzten 2er hinterher weint oder sich nach weniger provozierenden Proportionen sehnt, der muss sich noch etwa ein Jahr gedulden - dann leitet BMW vom Dreier ein 2er-Coupé mit klassischem Schnitt und traditionellem Antrieb ab.

Fazit: Eine Frage des Geschmacks

Er sticht aus der Masse heraus und fährt besser als die Konkurrenz - so bietet BMW mit dem 2er GranCoupé eine neue Facette für die Fahrer in der Kompaktklasse. Doch lässt sich BMW die Fantasie der Produktplaner mit einem stolzen Aufpreis bezahlen. Der Gegenwert dafür hält sich angesichts der Platzverhältnisse in engen Grenzen, und die Wahl wird so vor allem zu einer Frage des Geschmacks. Wer sich vom 1er wirklich entfernen will, der spart besser auf einen 3er. Aber wer auffallen will, ist mit dem 2er bestens bedient.

Datenblatt: BMW 220d GranCoupé

Motor und Antrieb Vierzylinder-Commonrail-Diesel Hubraum: 1995 ccm Max. Leistung: 140 kW/190 PS bei 4000 U/min Max. Drehmoment: 400 Nm bei 1750 - 2500 U/min Antrieb: Frontantrieb Getriebe: Achtgang- Automatik

Maße und Gewichte Länge: 4526 mm Breite: 1800 mm Höhe: 1420 mm Radstand: 2670 mm Leergewicht: 1505 kg Zuladung: 545 kg Kofferraumvolumen: 430 Liter

Fahrdaten: Höchstgeschwindigkeit: 235 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 7,5 s Durchschnittsverbrauch: 4,2 Liter/100 km Reichweite: 1190 km CO2-Emission: 110 g/km Kraftstoff: Diesel Schadstoffklasse: EU6dtemp Energieeffizienzklasse: A

Kosten: Basispreis des BMW 2er GranCoupe (118i): 31.950 Euro Grundpreis des BMW 220d GranCoupé: 39.900 Euro Typklassen: k.A. Kfz-Steuer: 220 Euro/Jahr

Wichtige Serienausstattung: Sicherheit: Sechs Airbags, LED-Scheinwerfer, Tempomat Komfort: Klimaautomatik, Zentralverriegelung, digitale Instrumente Spritspartechnik: Start-Stopp-Automatik

Alle Daten laut Hersteller, GDV, Schwacke