Das R-Modell vom Golf Variant schafft 270 km/h

Mit 320 PS und bis zu 270 km/h ist der Golf Variant in der R-Version der wohl stärkste und schnellste Kombi in der Kompaktklasse. Doch auch in einer anderen Disziplin ist dieser VW Spitze.

Wolfsburg (dpa/tmn) – Wenn Volkswagen noch vor dem Jahreswechsel die R-Version vom Golf Variant in den Handel bringt, stehen 235 kW/320 PS und bis zu 270 km/h im Fahrzeugschein. Das dürfte den Kombi zum aktuell stärksten und schnellsten Kombi in der Kompaktklasse machen. Allerdings muss man dafür auch tief in die Tasche greifen: Ein Grundpreis von 51 585 Euro macht ihn zugleich zum teuersten Modell der Baureihe. Möglich werden diese Fahrleistungen mit dem gleichen 2,0-Liter-Turbo, der auch schon im Golf GTI zum Einsatz kommt, nur dass dort spätestens bei 220 kW/300 PS Schluss ist. Außerdem fährt der GTI mit Frontantrieb, während der Golf R seine maximal 420 Nm über alle vier Räder auf die Straße bringt. Das erlaubt dem Hersteller zufolge einen Sprint von 0 auf 100 km/h in 4,9 Sekunden.

Zum stärkeren Motor und dem Allradantrieb gibt es ein verschärftes Setup für Fahrwerk und Bremsen sowie eine erweiterte Auswahl an Fahrprogrammen. Die können über einen Schalter am Lenkrad aktiviert werden. Selbst ein spezielles Profil für den Nürburgring hat VW programmiert. Außerdem wurde der Auftritt und die Ausstattung entsprechend modifiziert und etwas sportlicher ausgelegt.

