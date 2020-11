Für Autos mit blauer Plakette nun höchste Zeit für die HU

Stuttgart/München Wer noch eine blaue Prüfplakette am Nummernschild seines Autos hat, hat den HU-Prüftermin vielleicht sogar schon überzogen. Es drohen Bußgelder und Punkte. Woran ist der genaue HU-Termin zu erkennen?

Wann ihr Auto zur nächsten Hauptuntersuchung (HU) muss, können Fahrer direkt an der Plakette am hinteren Nummernschild ablesen. Wie ADAC und Dekra erläutern, nennt die Zahl in der Mitte der Plakette das Ablaufjahr. In welchem Monat genau die HU fällig ist, sehen Fahrer an der Zahl, die oben steht.

Außerdem markieren schwarze Balken wie ein Stundenzeiger einer Uhr die Position auf der Plakette. Ist die HU im April fällig, steht die Ziffer "4" oben und die Balken positionieren sich auf "4 Uhr"

Aber auch schon die Plakettenfarbe gibt Aufschluss über das Jahr. 2020 sind alle Autos mit blauer Plakette fällig. Wer noch damit fährt, hat spätestens im Dezember die Prüfung oder hat die Frist vielleicht schon überzogen. Gelb steht für das Jahr 2021, Braun für 2022. Alle Autos mit rosa Plakette müssen 2023 zur HU. Der Prüftermin steht außerdem im Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I).

Bei Überziehung drohen Bußgelder und ein Flensburg-Punkt

Wer die Fristen überzieht, muss mit Bußgeldern und auch Punkten in der Verkehrssünderkartei rechnen. Wer mehr als zwei Monate zu lange wartet, muss 15 Euro zahlen. Bei vier bis acht Monaten werden 25 Euro daraus. Und bei mehr als acht Monaten drohen mindestens 60 Euro und ein Punkt in Flensburg. Wer mehr als zwei Monate überzieht, muss für eine besonders genaue HU-Prüfung außerdem Mehrkosten einplanen.

