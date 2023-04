Lotus fährt elektrisches SUV Eletre vor

Wuhan (dpa/tmn) In der Oberklasse sind sie mittlerweile üblich. Doch die Sportwagenhersteller tun sich zuweilen noch schwer mit voll elektrischen SUV. Lotus will das jetzt ändern.

Der Sportwagenhersteller Lotus bringt jetzt einen elektrischen Geländewagen an den Start. Gebaut in China, soll er unter dem Namen Eletre noch im Sommer auch in Europa ausgeliefert werden, teilte Lotus bei Testfahrten in Wuhan mit.

Die Preise für den gut fünf Meter langen Fünfsitzer bezifferte der Hersteller mit 95 990 bis 158 990 Euro. Die maximale Reichweite soll bis zu rund 600 Kilometer betragen.

Immer mit zwei Motoren, Allradantrieb, Luftfederung und einer variablen Drehmomentverteilung ausgestattet, gibt es den Eletre wahlweise mit 445 kW/603 PS oder 675 kW/905 PS.

Geländewagen auf Sportwagenniveau

Die Fahrleistungen sind die eines Supersportwagens. Denn im besten Fall beschleunigt der 2,5-Tonner binnen 2,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht maximal bis zu 265 km/h. Auch an der Steckdose ist das SUV ein Sprinter. So lädt es mit bis zu 350 kW und speichert so in weniger als 20 Minuten den Strom für 400 Kilometer.

Der Eletre ist nicht nur eine Neuheit für das Segment, sondern markiert auch einen Neuanfang bei Lotus - als erstes SUV, als erstes reines Elektroauto diesseits der Kleinserie Evija und als erstes Auto aus China. Von dort sollen bald noch mehr E-Modelle kommen: Erwartet werden 2024 ein Gran Turismo im Stil des Porsche Taycan und 2025 ein Geländewagen wie der BMW X4.