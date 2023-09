Lucid Air startet jetzt auch in Deutschland

München (dpa/tmn) Es hat zwar etwas länger gedauert. Doch jetzt bringt Lucid mit dem Air frischen Wind in die elektrische Oberklasse.

Neue Konkurrenz für luxuriöse E-Autos wie Mercedes EQS, BMW i7, Nio ET7 und das Tesla Modell S: Nach reichlich Vorgeplänkel und einer limitierten Kleinserie tritt der amerikanische Hersteller Lucid nun mit dem kompletten Modellprogramm des Air auch in Deutschland an. Die elektrische Luxuslimousine von knapp fünf Metern Länge soll mindestens 91 596 Euro kosten, so Lucid weiter.

Dafür gibt es einen besonders strömungsgünstig gezeichneten Luxusliner mit einem überdurchschnittlichen Raumangebot für die Passagiere und mehr Kofferraum als in manchem Kombi: Schon unter die Heckklappe passen über 600 Liter und der Frunk im Bug fasst noch einmal knapp 300 Liter, so Lucid weiter.

Bis zu 270 km/h wird der Lucid Air schnell

Den Antrieb übernehmen immer zwei E-Motoren, die in der Basisversion 358 kW/487 PS und im Spitzenmodell auf 828 kW/1126 PS kommen. Damit sind Sprintwerte von 0 auf Tempo 100 in bestenfalls 2,7 Sekunden und Höchstgeschwindigkeiten bis 270 km/h möglich.

Gespeist werden die Motoren aus einer Batterie, die in der größten Version auf 120 kWh kommt und so eine Normreichweite von bis zu 883 Kilometern ermöglichen soll. So lange der Lucid fährt, so kurz soll er laden. Bei 300 kW Ladeleistung reichen laut Lucid 15 Minuten für 400 Kilometer zusätzliche Kilometer.