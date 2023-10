Mit Auto in den Winterurlaub So kommen Skier, Schlitten und Snowboards sicher ans Ziel

München (dpa/tmn) Was nicht immer alles mit in die Koffer soll. Aber gerade für den Winterurlaub muss es ja auch mehr sein als T-Shirt, Zahnbürste und Badehose. Wie Reisegepäck und Co. sicher im Auto verstaut werden.

Auch beim Gepäck für die Winterreise gilt: Wer es nicht sachgemäß im Auto verstaut und sichert, macht bei harten Bremsmanövern oder Unfällen lose Gegenstände zu potenziell tödlichen Geschossen.

Das gilt besonders für Sperriges und Spitzes wie Skier, Skistöcker, Schlitten und Snowboards. Selbst wenn es glimpflicher ausgeht: Es drohen bis zu 75 Euro Bußgeld und ein Punkt. Wie es sicher geht, erklären die Clubs ACE und ADAC sowie Tüv Nord und Süd.

Winterliche Sportgeräte lassen sich auch im Kofferraum oder im Kombi-Laderaum mitnehmen. Grundsätzliche Faustregel: schwere Teile so weit wie möglich nach unten und im Kofferraum bündig an die Rückwand positionieren. Wichtig ist ein stabiles Gepäcknetz oder Laderaumgitter, das die Ladung von den Passagieren trennt.

Gut verzurrt und gesichert

Wer das nicht hat, sollte vor allem keine Gegenstände über die Höhe der Rücksitzlehne lagern, die nach vorn durchrutschen können. Ratsam ist auch dann, Skier, Snowboard und Schlitten noch einzeln mit Spanngurten festzuzurren. Ein Gepäcknetz kann etwa in Kombis die Ladung zusätzlich abdecken. Dazu gibt es oft Ösen am Ladeboden.

Wer ansonsten Skier im Kofferraum hat, kann die Rückbanksitze noch mit einem Holzbrett sichern. Das kann verhindern, dass sie sich bei heftigen Unfällen nach vorn schießend durch die Lehnen bohren.

Vom ungeschützten Transport zwischen den Sitzen, wird abgeraten. Sie können nach vorn rutschen, die Schaltung blockieren oder Passagiere mit scharfen Kanten verletzen. Für Skistiefel bietet sich der Fußraum hinter den Vordersitzen aber an - falls dort keiner sitzt.

Für Skier ist in einigen Autos auch ein sogenannter Skisack als Ausstattung an Bord. Der hält die Bretter vom Kofferraum aus durch eine Durchlade in der Rücksitzbank in Position. Nachteil: der Mittelsitz entfällt so. Wer hinten keine Passagiere mitnimmt, kann auch auf der Rücksitzbank größere Gepäckstücke wie Rucksäcke einladen und mit den Sicherheitsgurten sichern.

Ab aufs Dach - aber auch hier auf Nummer sicher gehen

Wer innen nicht genug Platz hat, kann aufs Dach ausweichen und hier auf einem für das Auto passenden Grundträger eine Box oder einen Skiträger montieren. Alle Komponenten und die Ladung sollten sicher vor Verrutschen verzurrt und montiert sein. Zudem darf die zulässige Dachlast des Autos (Betriebsanleitung) wie auch insgesamt beim Packen nicht das zulässige Gesamtgewicht des Autos überschritten werden.