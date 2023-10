Bedrohungslage an Solinger Schule: Polizei im Gebäude

Solingen. An einer Solinger Gesamtschule fällt der Unterricht am Montag aus. Die Polizei ist derzeit vor Ort im Einsatz um angedrohte Gewalt zu verhindern.

An der Alexander-Coppel-Gesamtschule in Solingen fällt am Montag der Unterricht wegen einer möglichen Bedrohungslage aus. „Die Polizei ist vor Ort, um den Sachverhalt zu prüfen und eine mögliche angedrohte Gefahr zu verhindern“, sagte ein Pressesprecher der Polizei in Wuppertal am Montagmorgen. Die Bedrohungslage sei der Polizei demnach von Verantwortlichen der Schule gemeldet worden.

Bedrohungslage an Solinger Schule: Polizei ist im Gebäude im Einsatz

Die Beamten seien im Bereich des Schulkomplexes im Einsatz, um die „angedrohten Straftaten“ zu verhindern, erklärte der Sprecher. Um welche Straftaten es sich dabei genau handelt und von welcher Gefahr auszugehen ist, sagte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. (dpa)

Weitere Nachrichten aus NRW gibt es hier:

Täglich wissen, was in der Region passiert: Hier kostenlos für den IKZ-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: IKZ-Home