Bochum: Die Kurve flacht ab – weniger als 100 Corona-Kranke

Auch in Bochum breitet sich das Coronavirus weiter aus. Alle aktuellen Informationen finden Sie in unserem Newsblog. Den Newsblog für NRW finden Sie hier und den für Deutschland hier.

Die wichtigsten Informationen zum Coronavirus in Bochum:

In Bochum sind mittlerweile 15 Menschen dem Coronavirus erlegen. 96 Menschen sind derzeit am Coronavirus erkrankt.

Bei dringenden Verdachtsfällen ist die städtische Corona-Hotline unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen.

unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen. Seit Montag, 20. April, an kehren viele Lehrerinnen und Lehrer an die Schulen zurück, um die Vorbereitungen für den stufenweisen Neustart ab 23. April zu treffen. Hochschulen lassen das Sommersemester als „digitales Semester“ laufen.

Mittwoch, 22. April - Kommt eine Mundschutz-Pflicht in Bochum?

9.25 Uhr: Schauspielhaus-Intendant Johan Simons hat sich, gemeinsam mit seiner Frau, der ebenfalls in Bochum engagierten Schauspielerin Elsie de Brauw, im Internet an die Theateröffentlichkeit gewandt. Die beiden niederländischen Künstler sprechen in ihrem Videoclip über die emotionalen Widersprüche unserer Gegenwart in Zeiten von Corona. Die Gleichzeitigkeit von Trauer und Freude sei ein Thema, das auch auf der Bühne und in der Literatur immer wieder verhandelt wird. „Wir vermissen die Kunst, und unser Publikum!“, lautet der Gruß nach Bochum.

8.17 Uhr: Bis jetzt wurden insgesamt 412 Bochumerinnen und Bochumer positiv getestet, davon sind bereits 301 genesen und 96 aktuell noch infiziert. 21 Erkrankte werden derzeit stationär behandelt, 13 von ihnen intensivmedizinisch. 15 Personen sind bisher an dem Corona-Virus verstorben.

7.24 Uhr: Eine Pflicht für Mund-Nase-Bedeckungen in Bochum rückt näher: Oberbürgermeister Thomas Eiskirch hat nach eigenen Angaben die Landesregierung gebeten, eine landesweit einheitliche Regelung für das verpflichtende Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen im ÖPNV, Einzelhandel und auf Wochenmärkten auf den Weg zu bringen. Sollte eine solche verpflichtende Regelung nicht landesweit erlassen werden, erwägt Bochum ernsthaft, sich zum Schulstart den Regelungen von Städten wie Münster anzuschließen, so heißt es auf der Facebookseite der Stadt Bochum.

Coronavirus in Bochum: Das ist in den vergangenen Tagen passiert

Schließung von vielen Kneipen und Restaurants des Bermudadreiecks, Fake-News um den Ruhrpark. Was sich in den vergangenen Tagen zum Coronavirus in Bochum getan hat, lesen Sie hier!

Schließungen in Bochum wegen des Coronavirus

In Bochum sind Schulen und Kitas seit Montag, 16. März geschlossen.

coronavirus- in diesen fällen werden bochumer kinder betreutDer geht ab Montag ganz ungewöhnlich vonstatten. Fast ausschließlich als Fernbetreuung und Lehre geht es los. Ein geregelter Hochschulbetrieb findet vorerst auch danach nicht statt

Im Bermudadreieck sind alle Restaurants und Bars geschlossen.

Die Wasserwelten Bochum teilen mit, dass alle Bochumer Schwimmbäder bis voraussichtlich zum 19. April geschlossen bleiben. Auch das Freizeitbad Heveney und die Meditherme im Ruhrpark sind dicht.

Die Museen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe bleiben mindestens bis zum 3. Mai für Besucher geschlossen. Auch die alle anderen Bochumer Museen werden trotz der von Bund und Ländern angeregten vorsichtigen Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen vorerst nicht wieder öffnen. Sowohl das Kunstmuseum als auch das Industriemuseum Zeche Hannover und das Ensemble Situation Kunst mit dem Museum unter Tage bleiben bis mindestens Sonntag, 3. Mai, geschlossen. Das Deutsche Bergbau Museum wird nicht vor Dienstag, 5. Mai, wieder öffnen.

Das Starlight-Express-Theater in Bochum bleibt bis mindestens Juli geschlossen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.

Die Bogestra setzt den Ticketverkauf in Bussen und Bahnen beim Fahrpersonal sowie den Einstieg vorne aus.

Geschlossen bleiben in Bochum außerdem: die Bochumer Touristinfo, die VdK Kreisgeschäftsstelle Mittleres Ruhrgebiet, das Servicezentrum der DAK-Gesundheitskasse, die Geschäftsstellen des Mietervereins in Bochum und Wattenscheid, die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale, die Bochumer Moscheen, das Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte, das Kundencenter der Bochumer Stadtwerke am Ostring, die „Bochumer Suppenküche e.V.“, die Kundencenter der AOK Nordwest, die Ehrenamtsagentur Bochum (mind. 19. April), die Begegnungsstätte Kornharpen, die Kantine des Justizzentrums (außer für Mitarbeiter), der Bochumer Kulturrat e.V. und Kunstverein des Bochumer Kulturrats im Kulturmagazin Lothringen sowie die evangelische Stadtakademie (beide bis 19. April). Auch die Handwerkskammer Dortmund hat alle Veranstaltungen abgesagt. Das Calvero´s Salon-Zaubertheater ist geschlossen.

Bochum: Absagen wegen des Coronavirus – in chronologischer Reihenfolge

Der Bürgerschützenverein 1854 e.V. Bochum-Stiepel sagt das 1. Maifest der Stiepeler Vereine am 1. und 2. Mai ab.

Der Stadtverband Bochum der Kleingärtner sagt den Tag der Bochumer Kleingärten am 9. Mai ab.

SpVgg Gerthe 1911 sagt den 28. Kinderfußballwerbetag, geplant für den 12. Mai, ab.

Veranstalter Max Sollmann sagte das für den 23. Mai im Westpark geplante Paluma-Festival ab.

Das Jubiläumskonzert der „Ruhrkadetten Bochum“ am 21. Juni fällt aus.

Abgesagt ist auch der „Urban Trail“. Für den vierten Stadtlauf mit Kulturprogramm am 21. Juni hatten sich bereits 1500 Teilnehmer angemeldet. Neuer Termin ist der 20. September, teilt Veranstalter Klaus Ehl mit.

Außerdem sind alle Veranstaltungen der CDU Bochum, der Awo Bochum, des Kneipp-Verein Bochum, der IHK Mittleres Ruhrgebiet, der Kolpingsfamilie Eppendorf, der Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen an ihrem Sitz an der Königsallee in Bochum und der ev. Kirchengemeinde Altenbochum-Laer bis auf weiteres abgesagt.