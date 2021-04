Bochum. Er ist Torjäger des VfL Bochum, der Bizeps-Jubel sein Markenzeichen. Simon Zoller ist an diesem Freitag zu Gast bei „WAZ Live anne Castroper“.

Er ist der beste Torschütze seines Teams und steht kurz vor dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga, der Bizeps-Jubel ist sein Markenzeichen: Simon Zoller, Angreifer, Anführer und erster Anläufer des Zweitliga-Spitzenreiters VfL Bochum. Vor den entscheidenden Spielen im Aufstiegsrennen ist er zu Gast in der zweiten Ausgabe unseres Live-Talks „WAZ Live anne Castroper“. Der Live-Talk startet nach dem Vormittagstraining des VfL an diesem Freitag um 12.15 Uhr.

VfL Bochum: Zoller hat großen Anteil am Erfolg

Der 29-Jährige, der seit 2019 das Bochumer Trikot trägt, hat in dieser Saison bislang 15 Tore in 28 Zweitliga-Partien erzielt, dazu hat er neun Vorlagen geliefert. Sein Zusammenspiel vor allem mit Spielgestalter Robert Zulj ist ein entscheidender Faktor dafür, dass der VfL Bochum nach mehr als zehn Jahren vor der Rückkehr in die Bundesliga steht.

Vorher stellt Zoller sich aber im WAZ-Live-Talk noch den Fragen von Moderator Chris Kremer und VfL-Reporter Ralf Ritter: Am Freitag, 30. April, übertragen wir den Talk unter anderem auf der WAZ-Facebook-Seite sowie hier an dieser Stelle (waz.de/zoller). Los geht es nach dem Vormittags-Training der Bochumer um 12.15 Uhr.

Schicken Sie uns Ihre Fragen an Bochum-Torjäger Simon Zoller

Wie bei der Premiere mit VfL-Trainer Thomas Reis haben Sie als WAZ-Leserinnen und Leser auch diesmal wieder die Möglichkeit, Ihre Fragen einzusenden: Senden Sie dazu einfach eine Mail mit dem Betreff „Simon Zoller“ an die E-Mail-Adresse wir@funkemedien.de.

