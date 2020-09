Corona-Ausbruch bei Fleischverarbeiter im Kreis Steinfurt

Steinfurt. Im Kreis Steinfurt sind 26 Beschäftigte eines Fleischverarbeitungsbetriebs positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Mindestens 26 Beschäftigte eines mittelgroßen Betriebs der Fleischverarbeitung im Kreis Steinfurt sind nach Angaben der Verwaltung positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Das Ausmaß ist uns noch nicht bekannt, unsere Ermittler arbeiten mit Hochdruck“, sagte eine Sprecherin des Kreises auf dpa-Anfrage.

Betroffen ist die Allfrisch Geflügel-Produktions GmbH, ein Zerlegebetrieb für Geflügel in Emsdetten. Insgesamt arbeiten in dem Betrieb rund 300 Mitarbeiter, vor allem Leiharbeiter aus Osteuropa. Alle Mitarbeiter sowie ihre Angehörigen würden am Freitag getestet. Es gehe darum, Infektionsketten rasch zu unterbrechen.

Mitarbeiter werden zweimal in der Wochen auf das Coronavirus getestet

Seit Juli würden die Mitarbeiter der Firma Allfrisch GmbH, Mitglied der Sprehe-Gruppe, zweimal in der Woche präventiv auf das Coronavirus getestet, teilte der Krisenstab des Kreises Steinfurt am Mittwochnachmittag mit. Bei dem letzten Test seien 26 Ergebnisse positiv gewesen.

Aktuell sei der Kreis Steinfurt dabei, alle Kontaktdaten der Infizierten zu erfassen und die Kontaktpersonen in Quarantäne zu schicken. 14 der infizierten Personen wohnen in Emsdetten. „Die Melderegisterdaten stimmen mit den Kontaktlisten der Firma Allfrisch überein, sodass wir also alle Betroffenen erreichen und auch deren Familien ermitteln können“, sagt Bürgermeister Georg Moenikes über die ersten Schritte in Emsdetten.

Fleischverarbeiter in Emsdetten: Betrieb läuft bis Ende der Woche aus

Derzeit prüfe die Stadt Emsdetten mit Hochdruck, ob die Infizierten Kinder haben und ob und in welche Kita oder Schule dieser normalerweise gehen. „Wir tun alles was uns möglich ist, um das Infektionsgeschehen einzudämmen und um eine Ausbreitung auf Kitas und Schulen zu verhindern“ verspricht Moenikes.

Die noch vorhandenen 15.000 Puten würden unter verschärften Hygienebedingungen unter Beobachtung der Bezirksregierung noch zerlegt, neues Fleisch werde zunächst nicht mehr angeliefert, so dass der Betrieb in der Firma bis Ende der Woche ausläuft. Um die Lage weiter abzusichern würden am Freitag alle Beschäftigen der Firma Allfrisch sowie ihre Angehörigen getestet.

Stadt Emsdetten verstärkt Kontrollen in der Gastronomie und auf öffentlichen Flächen

Nach jetzigem Stand sieht der Kreis Steinfurt keine Notwendigkeit für weitere Einschränkungen, da der Corona-Ausbruch sehr gut eingegrenzt werden könne. Die Stadt Emsdetten werde jedoch ihre Kontrolltätigkeiten in der Gastronomie und auf öffentlichen Flächen verstärken.

Sollten die Fallzahlen weiter steigen und die 7-Tages-Inzidenz von 35 auf 100.000 Einwohner im Kreis Steinfurt erreicht werden, könnte es im Kreis Steinfurt zu weiteren Schutzmaßnahmen kommen. Ab einem Wert von 50 wäre auch ein weiterer Lockdown möglich.