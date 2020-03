Essen In den Sammelunterkünften in NRW leben rund 11.500 Flüchtlinge. Eine "soziale Distanz" ist für sie nicht möglich. Bislang kein Coronavirus-Fall.

Der Flüchtlingsrat Nordrhein-Westfalen fordert angesichts der Corona-Krise, Risikogruppen aus den Flüchtlingsunterkünften des Landes herauszuholen. In den Sammelunterkünften leben nach Angaben des Landesflüchtlingsministeriums derzeit rund 11.500 Menschen, eine „soziale Distanz“ ist für sie kaum möglich.

Derzeit wird jeder neu ankommende Asylsuchende in den Sammelunterkünften des Landes auf Fieber und Atemwegserkrankungssymptome untersucht. Die Hygienemaßnahmen wurden ausgeweitet, zudem werden Personal und Flüchtlinge über das Corona-Virus informiert. Außerdem nimmt nur eine der Erstaufnahmeeinrichtungen für jeweils einige Tage neu ankommende Flüchtlinge auf. Das berichtete ein Sprecher des Flüchtlingsministeriums auf Anfrage unserer Redaktion.

Bislang sei noch kein Flüchtling in einer der Sammelunterkünfte positiv auf das Corona-Virus getestet worden, so der Sprecher weiter.

Flüchtlingsrat: Ansteckungsrisiko zu hoch

Birgit Naujoks, die Geschäftsführerin des Flüchtlingsrats NRW, hält das Ansteckungsrisiko in den Sammelunterkünften allerdings für zu hoch, da die Asylsuchenden dort in Zimmern mit bis zu acht Betten untergebracht sind. „Besondere Risikogruppen müssen evakuiert werden“, forderte sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

Am besten wäre es, wenn die Landeseinrichtungen leergezogen und die Flüchtlinge den Kommunen zugewiesen würden, so Naujoks weiter. In den Kommunen gäbe es ausreichend freie Kapazitäten. „Es muss ganz schnell mehr Distanz geschaffen werden“, so die Geschäftsführerin des Flüchtlingsrats.