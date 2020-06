Corona in Bochum: Das waren die Nachrichten am Dienstag

Bochum. Die Rate der Neuinfektionen ist in Bochum wieder gestiegen. Ein Altenheim bekommt eine „Babbelbox“. Unser Newsblog zum Coronavirus in Bochum.

In Bochum sind bislang 18 Menschen dem Coronavirus erlegen. 50 Personen sind aktuell am Coronavirus erkrankt. 467 Frauen und Männer gelten als geheilt . Insgesamt gibt es in Bochum nun 536 nachgewiesene Fälle.

Dienstag, 2. Juni: Noch eine Person liegt auf der Intensivstation

18.30 Uhr: Bis jetzt wurden insgesamt 537 Bochumerinnen und Bochumer positiv auf das Corona-Virus getestet, davon sind bereits 468 genesen und 50 aktuell infiziert. Von den Erkrankten werden derzeit acht Personen stationär behandelt, eine Person davon intensivmedizinisch. 18 Menschen sind in Bochum an den Folgen der Virus-Erkrankung verstorben, ein weiterer positiv getesteter Mensch ist an anderen Ursachen gestorben. Die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt im Durchschnitt der letzten sieben Tage bei 5,1.

16.30 Uhr: Die von der Stadt Bochum und weiteren Partnern initiierte Kampagne „Hier, wo das WiR noch zählt“ zeigt an vielen Stellen den Zusammenhalt, der in Bochum herrscht. Bei der zur Kampagne gehörenden Kuschel-WiR-Aktion hatte Bochum Marketing dazu aufgerufen, das liebste Stofftier mit Atemschutzmaske abzulichten und einzusenden. Insgesamt 422 Fotos sind laut Bochum Marketing eingereicht worden, 180 davon wurden von einer Jury ausgewählt und werden nun auf Plakate gedruckt. Ab Ende Juni sind sie in einer großen Open-Air-Galerie in der Innenstadt zu sehen.

Eine der ersten Einsendungen: Das Kuschel-WiR Elmo von Freddy aus Bochum vor dem Exzenterhaus. Foto: Bochum Marketing / Bochum Marketing GmbH

16.14 Uhr: Mit einem Fußmarsch über 750 Kilometer wollen Laura Kuhlen (26) und Meik Gudermann (31) ein Zeichen für die deutsche Kulturlandschaft setzen. Die beiden Theatermitarbeiter haben von Köln aus über zahlreiche Theater in Bochum, Bremen und Hamburg nach Berlin zu wandern. Mit ihrer Aktion wollen sie auf die Nöte und Sorgen privater Kulturschaffender aufmerksam machen. Auch bei Starlight Express in Bochum machen die Wanderer Station. Am Donnerstag erwartet sie ein exklusives Konzert von Electra-Darsteller Jeffrey Socia auf der verwaisten Bühne des Musicals.

8.57 Uhr: bekommt eine „Babbelbox“, die es Senioren ermöglichen soll, sich trotz Einschränkungen wegen des Coronavirus mit Angehörigen zu treffen. Das Modell aus den Niederlanden besteht aus vorgefertigten Elementen. Vorn und hinten ist je eine Tür eingebaut,getrennt bestimmt für Besucher und Besuchte. Die 6 x 3 Meter große Grundfläche innen wird in der Mitte durch eine Fenster-Wand mit eingebauter und selbst steuerbarer Gegensprechanlage getrennt. „Babbelboxen“ sind klimatisiert und natürlich geschützt gegen Regen, Stürme und Kälte. Das Haus ander Graf-Adolf-Straße und das Haus an der Grabelohstraße, ebenfalls SBO-Senioreneinrichtungen der Stadt Bochum, haben bereits Interesse und Bedarf signalisiert.

7.38 Uhr: Seit Anfang Mai hat sich der Anstieg der Neuinfektionen halbiert. 95 Erkrankungen kamen bis zum Monatsende hinzu. Grund zur Nachlässigkeit besteht weiterhin nicht. Die Neuinfektionsrate ist in Bochum in den letzten Tagen wieder gestiegen. Am Pfingstmontag lag sie bei 6,4. Sie zeigt die Zahl der Neuerkrankungen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern an. Damit rangiert Bochum im vorderen Feld im Ruhrgebiet. Aktuell gibt es 50 per Test nachgewiesene Infektionen. 467 Bochumer gelten als gesundet. Acht Patienten werden in Kliniken behandelt, einer auf der Intensivstation.

7.08 Uhr: Aufgrund des reduzierten Anrufaufkommens ist die städtische Corona-Hotline 0234 / 910 55 55 ab sofort montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr erreichbar. Zu Beginn der Pandemie gingen hier täglich tausende Anrufe ein. Inzwischen sind es rund 100. Wie die Stadt Bochum mitteilt, müssen sich symptomatische Personen an die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte wenden oder die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung unter der Rufnummer 116117 anrufen.

Hinweis: Die Differenz zwischen den Gesamt-Infizierten und der Summe von Erkrankten, Genesenen und Verstorbenen Bochumern erklärt sich dadurch, dass eine Person verstorben ist, die zwar positiv auf das Virus getestet, aber nicht an der Covid-19-Infektion gestorben ist.

Schließungen in Bochum wegen des Coronavirus

Für die Schulen in Bochum geht nach langer Corona-Zwangspause der Präsenzunterricht wieder los. Wann genau welche Schüler wieder die Schulen besuchen, lesen Sie hier!

Auch Kindergartenkinder dürfen schrittweise wieder in die Kitas. Wie das genau aussehen soll, lesen Sie hier.

Das Starlight-Express-Theater in Bochum bleibt bis Ende August geschlossen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.

Bochum: Absagen wegen des Coronavirus – in chronologischer Reihenfolge

Das Jubiläumskonzert der „Ruhrkadetten Bochum“ am 21. Juni fällt aus.

Abgesagt ist auch der „Urban Trail“. Für den vierten Stadtlauf mit Kulturprogramm am 21. Juni hatten sich bereits 1500 Teilnehmer angemeldet. Neuer Termin ist der 20. September, teilt Veranstalter Klaus Ehl mit.