In Bochum sind bislang 18 Menschen dem Coronavirus erlegen. 52 Personen sind aktuell am Coronavirus erkrankt. 456 Frauen und Männer gelten als geheilt . Insgesamt gibt es in Bochum nun 527 nachgewiesene Fälle.

unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen. Im ÖPNV und dem Einzelhandel gilt eine Maskenpflicht.

Donnerstag, 28. Mai: Neuerkrankungsrate steigt in Bochum auf 6,2

18.55 Uhr: Wie der städtische Krisenstab am Abend mitteilt, ist die Zahl der in Bochum neu infizierten Menschen wieder leicht gestiegen. Derzeit sind 52 Bochumer erkrankt. Auch die Neuerkrankungrsate stieg leicht an. Mittlerweile gibt es in unserer Stadt insgesamt 527 nachgewiesene Fälle.

11.27 Uhr: 16 Bochumer Aldi-Märkte setzen auf technische Hilfe, um die Höchstzahl an Kunden zu kontrollieren. So zeigt ein Display am Eingang „Grün“, wenn ausreichend Platz im Laden ist. Wenn zu viele Kunden gleichzeitig einkaufen, springe die Ampel auf Rot. In einigen Filialen erfasst eine Kamera den Ein- und Ausgangsbereich und zählt die Kunden, die den Markt betreten beziehungsweise verlassen, mittels einer 3D-Bilderkennung. Andernorts wird ein System eingesetzt, bei dem Infrarotsensoren die Kunden am Ein- und Ausgang automatisch erfassen und zählen. Das Prinzip ist aber bei beiden Varianten gleich: Ist die Maximalanzahl an Kunden im Markt erreicht, schaltet das System automatisch auf Rot und die Eingangstür öffnet nicht mehr. Erst wenn Kunden den Markt verlassen, geht die Tür wieder auf und die Filiale kann betreten werden. „Eine Verarbeitung der Speicherung von unmittelbaren Bilddaten erfolgt nicht. Zudem ist eine Auswertung, welche Kunden den Markt betreten oder wie sie einkaufen, technisch nicht möglich und auch nicht beabsichtigt“, sagt Thorsten Zimpel, Leiter Verkauf bei der zuständigen ALDI Nord Regionalgesellschaft in Datteln.

9.21 Uhr: Nach gut achtwöchiger Pause meldet sich das Eisenbahnmuseum Bochum wieder zurück und hat seine Tore auch an Pfingsten wieder für Besucher und Eisenbahnfans geöffnet. Der Fahrbetrieb mit Draisine und Feldbahn sowie der Schienenbuspendel zwischen zum Bahnhof Dahlhausen ist im Moment dagegen noch nicht möglich.

8.13 Uhr: Wie die Stadt am Abend meldete, ist die Zahl der aktuell in Bochum am Coronavirus erkrankten Menschen mit 45 gleich geblieben. Nach einer Sitzung des Krisenstabes am Mittwoch meldete die Stadt insgesamt 520 durch Tests nachgewiesene Infektionen. Leicht angestiegen ist die Neuerkrankungsrate von 5,1 auf 5,6.

7.19 Uhr: Der Starlight Express in Bochum wird frühestens im September wieder an den Start gehen. War bislang von einem Spielstopp bis 30. Juni die Rede, kündigt das Musical nun an, dass es bis zum 31. August keine Vorstellungen geben wird. Seit dem 13. März steht die Erfolgsproduktion am Stadionring auf dem Abstellgleis. Nach 32 Jahren sorgt das Coronavirus erstmals für einen monatelangen Stillstand der Züge und Lokomotiven. Nahezu alle 300 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit.

Hinweis: Die Differenz zwischen den Gesamt-Infizierten und der Summe von Erkrankten, Genesenen und Verstorbenen Bochumern erklärt sich dadurch, dass eine Person verstorben ist, die zwar positiv auf das Virus getestet, aber nicht an der Covid-19-Infektion gestorben ist.

Schließungen in Bochum wegen des Coronavirus

Für die Schulen in Bochum geht nach langer Corona-Zwangspause der Präsenzunterricht wieder los. Wann genau welche Schüler wieder die Schulen besuchen, lesen Sie hier!

Auch Kindergartenkinder dürfen schrittweise wieder in die Kitas. Wie das genau aussehen soll, lesen Sie hier.

Der läuft im Sommer als Online-Semester. An der Ruhr-Universität Bochum h

Die Wasserwelten Bochum teilen mit, dass alle Bochumer Schwimmbäder weiter geschlossen bleiben. Auch das Freizeitbad Heveney und die Meditherme im Ruhrpark sind dicht.

Das Starlight-Express-Theater in Bochum bleibt bis mindestens Juli geschlossen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.

Die Bogestra setzt den Ticketverkauf in Bussen und Bahnen beim Fahrpersonal sowie den Einstieg vorne aus.

Bochum: Absagen wegen des Coronavirus – in chronologischer Reihenfolge

Die Musik-Show „A Tribute to Johnny Cash“ wird verschoben. Wegen Corona sind die drei mittlerweile fast ausverkauften Termine Ende Mai im Musikforum in den Herbst verlegt worden. Die Karten bleiben gültig und werden wie folgt verschoben: Von Freitag, 29. Mai, um 20 Uhr auf Samstag, 24. Oktober, um 20 Uhr. Von Samstag, 30. Mai, um 20 Uhr auf Sonntag, 25. Oktober, um 19.00 Uhr. Von Sonntag, 31. Mai, um 18 Uhr auf Montag, 26. Oktober, um 20 Uhr.

Das Jubiläumskonzert der „Ruhrkadetten Bochum“ am 21. Juni fällt aus.

Abgesagt ist auch der „Urban Trail“. Für den vierten Stadtlauf mit Kulturprogramm am 21. Juni hatten sich bereits 1500 Teilnehmer angemeldet. Neuer Termin ist der 20. September, teilt Veranstalter Klaus Ehl mit.