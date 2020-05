Corona in Bochum: Das waren die Nachrichten am Freitag

Alle aktuellen Informationen zur Corona-Krise in Bochum finden Sie in unserem Newsblog. Den Newsblog für NRW finden Sie hier und den für Deutschland hier.

Die wichtigsten Informationen zum Coronavirus in Bochum:

In Bochum sind bislang 17 Menschen dem Coronavirus erlegen. 38 Personen sind aktuell am Coronavirus erkrankt. 397 Frauen und Männer gelten als geheilt . Insgesamt gibt es in Bochum nun 453 nachgewiesene Fälle -zwei mehr als am Donnerstag.

unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen. Seit Montag, 27. April, gilt im ÖPNV und vielen Geschäften eine Maskenpflicht.

Freitag, 8. Mai: Heiraten an der - ist wieder möglich

19.21 Uhr: Am Montag (11.) dürfen Kneipen, Restaurants, Imbissbetriebe nach einer acht Wochen langen Corona-Zwangspause wieder öffnen. Die meisten Betriebe werden aber erst am Mittwoch (13.) wieder aufmachen. Das jedenfalls empfehlen die Immobilien- und Standortgemeinschaft Bermudadreieck, die Industrie- und Handelskammer und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband. Zu viele Fragen im Zusammenhang mit den Corona-bedingten Auflagen seien noch ungeklärt.

18.15 Uhr: Insgesamt 453 Menschen in Bochum haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind zwei mehr als noch am Donnerstag. 397 Personen sind wieder genesen, 38 noch erkrankt. Von diesen werden acht im Krankenhaus behandelt, vier davon auf der Intensivstation. 17 Menschen sind verstorben. 217 Bochumerinnen und Bochumer leben derzeit in häuslicher Quarantäne.

17.57 Uhr: Fahrradläden erleben in der Corona-Krise einen Ansturm. Vor den Türen gibt es Warteschlangen. Reparatur-Termine gibt es teilweise erst Mitte Juni.

15.57 Uhr: Die Initiative „Maker vs. Virus“ (Bastler gegen das Virus) stellt mit dem 3D-Drucker Schutzvisiere im Kampf gegen Corona her. Bei einer Veranstaltung am Samstag (9. Mai) ab 10 Uhr vor dem Bergbaumuseum (Am Bergbaumuseum 28) in Bochum können Privatleute sich gegen eine Spende solche Schutzvisiere abholen.

15.30 Uhr: Das Akademisches Förderungswerk (Akafö) ist auch während der Coronakrise für die Studierenden in Bochum da. 4500 Mieter werden derzeit betreut, teilt das Akafö mit. Die Vergabe von Wohnplätzen gehe weiter, auch die Abteilung Finanzieren, zuständig für die Bearbeitung der Bafög-Anträge, arbeite auf Hochtouren. Beratungstermine finden ausschließlich telefonisch statt. Bafög-Unterlagen können postalisch oder per Mail eingesendet werden.

14.48 Uhr: Gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft, Handel und Gastronomie kündigen die Stadt Bochum, die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bochum und die Bochum Marketing GmbH ein Zehn-Punkte-Programm zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Bochum an. Das Gesamtpaket umfasst mehr als zwei Millionen Euro. Mit unterschiedlichen Maßnahmen – von einer Online-Plattform, einem Mobilitätspaket bis zu einer Open-Air-Galerie in der Innenstadt – sollen spürbare Impulse für Handel und Gastronomie gesetzt werden.

8.42 Uhr: Die Bochumer SPD-Landtagsabgeordneten Carina Gödecke, Karsten Rudolph und Serdar Yüksel machen sich stark für die Universitätskliniken in Bochum. Sie wollen von der Landesregierung wissen, warum die Bochumer Krankenhäuser nicht von einer zusätzlichen Finanzhilfe von über 100 Millionen Euro profitieren sollen, die den anderen Unikliniken in NRW gewährt werde. Die Erklärung liefern sie indes gleich mit: Das „Bochumer Modell“ ist kein staatliches Universitätsklinikum, sondern ein Verbund von Einzelkliniken, der sich anders finanziert. Die Abgeordneten fordern im Fall der Corona-Hilfen aber eine Gleichbehandlung, da sowohl das Josef-Hospital als auch das Bergmannsheil Corona-Infizierte aus Italien und den Niederlanden aufgenommen haben – zum Teil auf Bitten des Landes.

8.27 Uhr: Neben den bereits üblichen Abstands- und Hygieneregeln werden Besucher aber zusätzliche Vorgaben einhalten müssen. In jedem Fall sind die Besuche mit der Einrichtung abzustimmen, da die Dauer und Besucheranzahl begrenzt sind. Vorgeschrieben ist zudem eine Registrierung und Befragung der Personen, Schutzkleidung ist anzulegen. In Bochum leben über 4.000 Personen in Pflege- und Betreuungseinrichtungen.

8.14 Uhr: Ab sofort dürfen sich Brautpaare im Dampfgebläsehaus an der Jahrhunderthalle Bochum wieder trauen lassen. Bis zu 20 Personen, inklusive des Brautpaares, dürfen an der Trauung teilnehmen, teilt die Bochumer Veranstaltungsgesellschaft mit. Es gelten zudem die strengen Maßnahmen zur Einhaltung des Infektionsschutzes und zum Kontaktverbot – im Trauzimmer und vor dem Gebäude.

8 Uhr: Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Personen in Bochum ist auf 451 gestiegen. 394 Menschen sind bereits genesen, 39 aktuell erkrankt. Von diesen werden sieben im Krankenhaus behandelt; fünf auf der Intensivstation. 197 Bochumerinnen und Bochumer befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. (Stand 7. Mai, 17 Uhr)

Coronavirus in Bochum: Das ist in den vergangenen Tagen passiert

Schließungen in Bochum wegen des Coronavirus

In Bochum sind Schulen und Kitas seit Montag, 16. März geschlossen. Ausnahmen gelten seit Donnerstag, 23. April für die Abschlussklassen, ab Donnerstag, 7. Mai sollen auch die Viertklässler wieder in die Grundschulen gehen. Außerdem gibt es eine Notbetreuung.

Der geht ab Montag ganz ungewöhnlich vonstatten. Fast ausschließlich als Fernbetreuung und Lehre geht es los.

Im Bermudadreieck sind alle Restaurants und Bars geschlossen.

Die Wasserwelten Bochum teilen mit, dass alle Bochumer Schwimmbäder geschlossen bleiben. Auch das Freizeitbad Heveney und die Meditherme im Ruhrpark sind dicht.

Das Starlight-Express-Theater in Bochum bleibt bis mindestens Juli geschlossen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.

Die Bogestra setzt den Ticketverkauf in Bussen und Bahnen beim Fahrpersonal sowie den Einstieg vorne aus.

Bochum: Absagen wegen des Coronavirus – in chronologischer Reihenfolge

Der Stadtverband Bochum der Kleingärtner sagt den Tag der Bochumer Kleingärten am 9. Mai ab.

Auch der 10. Lauf „Aktiv gegen Brustkrebs“ am 10. Mai fällt aus. Die Veranstalter, der Verein Aktiv gegen Brustkrebs, das Brustzentrum Augusta Bochum und der VfL Bochum 1848 Leichtathletik, kündigen eine Neuauflage für 2021 an.

SpVgg Gerthe 1911 sagt den 28. Kinderfußballwerbetag, geplant für den 12. Mai, ab.

Veranstalter Max Sollmann sagte das für den 23. Mai im Westpark geplante Paluma-Festival ab.

Die Musik-Show „A Tribute to Johnny Cash“ wird verschoben. Wegen Corona sind die drei mittlerweile fast ausverkauften Termine Ende Mai im Musikforum in den Herbst verlegt worden. Die Karten bleiben gültig und werden wie folgt verschoben: Von Freitag, 29. Mai, um 20 Uhr auf Samstag, 24. Oktober, um 20 Uhr. Von Samstag, 30. Mai, um 20 Uhr auf Sonntag, 25. Oktober, um 19.00 Uhr. Von Sonntag, 31. Mai, um 18 Uhr auf Montag, 26. Oktober, um 20 Uhr.

Das Jubiläumskonzert der „Ruhrkadetten Bochum“ am 21. Juni fällt aus.

Abgesagt ist auch der „Urban Trail“. Für den vierten Stadtlauf mit Kulturprogramm am 21. Juni hatten sich bereits 1500 Teilnehmer angemeldet. Neuer Termin ist der 20. September, teilt Veranstalter Klaus Ehl mit.