Corona in Bochum: Das waren die Nachrichten am Montag

Alle aktuellen Informationen zur Corona-Krise in Bochum finden Sie in unserem Newsblog. Den Newsblog für NRW finden Sie hier und den für Deutschland hier.

Die wichtigsten Informationen zum Coronavirus in Bochum:

In Bochum sind bislang 18 Menschen dem Coronavirus erlegen. 53 Personen sind aktuell am Coronavirus erkrankt. 440 Frauen und Männer gelten als geheilt . Insgesamt gibt es in Bochum nun 512 nachgewiesene Fälle.

sind bislang 18 Menschen dem Coronavirus erlegen. 53 Personen sind aktuell am Coronavirus erkrankt. 440 Frauen und Männer gelten als . Insgesamt gibt es in Bochum nun 512 nachgewiesene Fälle. Bei dringenden Verdachtsfällen ist die städtische Corona-Hotline unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen.

unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen. Im ÖPNV und dem Einzelhandel gilt eine Maskenpflicht.

Montag, 25. Mai: Neue Infektionszahlen erst am Nachmittag erwartet

16.57 Uhr: Nahezu unverändert die die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Bochumerinnen und Bochumer. Sie liegt aktuell bei 512. Davon sind 440 Menschen bereits wieder genesen. 53 sind aktuell erkrankt, sechs von ihnen müssen stationär behandelt werden. Die Neuinfektionsrate liegt weiterhin bei 4,3. Am Wochenende gab es nach Auskunft der Stadt insgesamt 30 Kontrollen. Es wurden Grünanlagen, Gewerbe, Kinderspielplätze sowie Park- und Grünanlagen kontrolliert. Auch wurden Belehrungen gegenüber Jugendlichen ausgesprochen in Bezug auf die Coronaschutzverordnung, Verstöße gegen die Anleinpflicht von Hunden sowie Ruhestörung aufgrund lauter Musik. In den Ruhrwiesen in Dahlhausen wurden zwei Grillverstöße geahndet.

16.25 Uhr: Durchschnittlich in der Corona-Zeit. Das zeigen die Verbrauchserhebungen der Stadtwerke.

14.23 Uhr: 1106 Spiele des VfL Bochum hat Günther Pohl fürs Radio kommentiert. Nun ist die Serie-- Corona-bedingt – gerissen. In Karlsruhe durfte „Mr. VfL“ nicht ins Stadion.

13.10 Uhr: Ulrike Ockoniewski aus Bochum ist Reiseberaterin und kennt ihre Branche. Der WAZ verrät sie, – und was nicht.

12.33 Uhr: 528 Euro Bußgeld muss ein Bochumer Optiker bezahlen. Er hatte Corona-Auflagen zu spät erfüllt. „Wo bleibt das Wir-Gefühl?“, klagt der Händler.

8.35 Uhr: Die Stadt weist darauf hin, dass aufgrund der zu Zeit geringen Nachfrage die städtische Corona-Hotline, 0234/ 910 55 55, ab sofort nur noch an Werktagen von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 15 Uhr erreichbar ist.

8.30 Uhr: Nachdem erstmals seit Einrichtung des Krisenstabs im März an einem Wochenende keine Sitzung dieses Gremiums stattgefunden hat, treffen sich heute Nachmittag die Experten wieder im städtischen Lagezentrum im Technischen Rathaus. Dann werden auch die neuen Zahlen zum Infektionsgeschehen in Bochum erwartet.

Hinweis: Die Differenz zwischen den Gesamt-Infizierten und der Summe von Erkrankten, Genesenen und Verstorbenen Bochumern erklärt sich dadurch, dass eine Person verstorben ist, die zwar positiv auf das Virus getestet, aber nicht an der Covid-19-Infektion gestorben ist.

Coronavirus in Bochum: Das ist in den vergangenen Tagen passiert

Wieder-Eröffnungspläne von Restaurants des Bermudadreiecks, Fake-News um den Ruhrpark. Was sich in den vergangenen Tagen zum Coronavirus in Bochum getan hat, lesen Sie hier!

Schließungen in Bochum wegen des Coronavirus

Für die Schulen in Bochum geht nach langer Corona-Zwangspause der Präsenzunterricht wieder los. Wann genau welche Schüler wieder die Schulen besuchen, lesen Sie hier!

Auch Kindergartenkinder dürfen schrittweise wieder in die Kitas. Wie das genau aussehen soll, lesen Sie hier.

Der läuft im Sommer als Online-Semester. An der Ruhr-Universität Bochum h

Die Wasserwelten Bochum teilen mit, dass alle Bochumer Schwimmbäder weiter geschlossen bleiben. Auch das Freizeitbad Heveney und die Meditherme im Ruhrpark sind dicht.

Das Starlight-Express-Theater in Bochum bleibt bis mindestens Juli geschlossen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.

Die Bogestra setzt den Ticketverkauf in Bussen und Bahnen beim Fahrpersonal sowie den Einstieg vorne aus.

Bochum: Absagen wegen des Coronavirus – in chronologischer Reihenfolge

Veranstalter Max Sollmann sagte das für den 23. Mai im Westpark geplante Paluma-Festival ab.

Die Musik-Show „A Tribute to Johnny Cash“ wird verschoben. Wegen Corona sind die drei mittlerweile fast ausverkauften Termine Ende Mai im Musikforum in den Herbst verlegt worden. Die Karten bleiben gültig und werden wie folgt verschoben: Von Freitag, 29. Mai, um 20 Uhr auf Samstag, 24. Oktober, um 20 Uhr. Von Samstag, 30. Mai, um 20 Uhr auf Sonntag, 25. Oktober, um 19.00 Uhr. Von Sonntag, 31. Mai, um 18 Uhr auf Montag, 26. Oktober, um 20 Uhr.

Das Jubiläumskonzert der „Ruhrkadetten Bochum“ am 21. Juni fällt aus.

Abgesagt ist auch der „Urban Trail“. Für den vierten Stadtlauf mit Kulturprogramm am 21. Juni hatten sich bereits 1500 Teilnehmer angemeldet. Neuer Termin ist der 20. September, teilt Veranstalter Klaus Ehl mit.