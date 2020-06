Bochum. Am Freitag ist auch der zweite Corona-Patient aus dem italienischen Bergamo in seine Heimat entlassen worden. Unser Newsblog.

In Bochum sind bislang 18 Menschen dem Coronavirus erlegen. 52 Personen sind aktuell am Coronavirus erkrankt. 460 Frauen und Männer gelten als geheilt . Insgesamt gibt es in Bochum nun 531 nachgewiesene Fälle.

Freitag, 29. Mai: Standesamt nimmt eingeschränkt den Betrieb auf

18.42 Uhr: Das Standesamt ist ab sofort wieder eingeschränkt geöffnet, jedoch können ausschließlich Besucherinnen und Besucher mit einem Termin die Diensträume betreten. Buchungen von Terminen für die Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen und Namenserklärungen können online auf www.bochum.de oder unter 0234/ 910 – 19 51 erfolgen.

18.30 Uhr: Der Krisenstab der Stadt Bochum teilt die neuen Infiziertenzahlen mit. Insgesamt sind in Bochum jetzt 531 Fälle nachgewiesen worden. Davon sind 52 Personen aktuell erkrankt, 460 gelten als geheilt. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 18. Derzeit befinden sich zehn Personen in stationärer Krankenhausbehandlung, zwei davon werden intensivmedizinisch betreut. Insgesamt 195 Personen müssen sich in häuslicher Quarantäne aufhalten. Die Neuerkrankungsquote (Fälle auf 100.000 Personen) stieg in Bochum auf jetzt 7,3. Eine gute Nachricht gibt es auch aus dem Marienstift. Dort wurde die Quarantäne für das Altenheim aufgehoben.

18.10 Uhr: Die Volkshochschule (VHS) nimmt ihren Kursbetrieb wieder auf. Ab Dienstag, 2. Juni, sind sowohl Veranstaltungen in Räumen als auch im Freien möglich. So finden auch Exkursionen, Wanderungen und (Stadt-)Rundgänge wieder statt. Dies regelt die Corona-Schutzverordnung vom 27. Mai. Weitere Informationen zu den Angeboten gibt es im Internet. Dort sind auch Anmeldungen zu den Veranstaltungen möglich.

16.55 Uhr: Verabschiedet wurde Paolo Bonacina, der letzte von , die im Rahmen des von der NRW-Landesregierung initiierten Hilfsprogramms an NRW-Universitätskliniken behandelt worden sind. Vor Ort war auch NRW-Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner. VfL-Torwart Manuel Riemann hatte extra ein Torwart-Trikot organisiert, auf dem alle VfL-Spieler unterschrieben. Für den Patienten, der Fan des italienischen Clubs Atalanta Bergamo ist, schrieb Manuel zusätzlich eine persönliche Widmung auf englisch: „Lieber Paolo, alles Gute für die Zukunft und viel Erfolg für deinen Lieblingsclub Atalanta Bergamo aus Bochum“.

16.34 Uhr: Die Bochumer Symphoniker melden sich aus der Corona-Zwangspause zurück:Am Mittwoch, 3. Juni, 17 Uhr, wird das erste Konzert seit Mitte März im Anneliese-Brost-Musikforum über die Bühne gehen. GMD Steven Sloane dirigiert u.a. Mozarts Symphonie Nr. 29. Es gelten hohe Sicherheitsauflagen: Nur 213 Plätze (von 962) im großen Saal werden besetzt, 35 Musiker befinden sich auf der Bühne. Die BoSy bedanken sich mit dem Konzert bei ehrenamtlichen Helfern während der Corona-Krise, das Konzert findet daher nur vor geladenen Gästen statt. Es gibt keine Karten im freien Verkauf, als Stream wird das Konzert am Mittwoch um 20.15 Uhr auf der Website der Symphoniker übertragen.

8.14 Uhr: Die Hallen- und Freibäder in Bochum werden bis zum Beginn der Sommerferien wieder geöffnet sein. Wegen der Corona-Krise gibt es allerdings weitreichende Beschränkungen. Die wichtigste Änderung: Wer ein Bad besuchen will, muss sich vorher im Internet anmelden.

8 Uhr: Die Zahl der in Bochum neu infizierten Menschen ist wieder leicht gestiegen. Derzeit sind 52 Bochumer an Covid-19 erkrankt. Auch die Neuerkrankungrsate stieg zuletzt leicht an. Mittlerweile gibt es in unserer Stadt insgesamt 527 nachgewiesene Fälle, 456 Männer und Frauen gelten als geheilt. 18 Menschen sind dem Coronavirus bislang erlegen. (Stand: 28. Mai, 18.50 Uhr)

Hinweis: Die Differenz zwischen den Gesamt-Infizierten und der Summe von Erkrankten, Genesenen und Verstorbenen Bochumern erklärt sich dadurch, dass eine Person verstorben ist, die zwar positiv auf das Virus getestet, aber nicht an der Covid-19-Infektion gestorben ist.

Coronavirus in Bochum: Das ist in den vergangenen Tagen passiert

Wieder-Eröffnungspläne von Restaurants des Bermudadreiecks, Fake-News um den Ruhrpark. Was sich in den vergangenen Tagen zum Coronavirus in Bochum getan hat, lesen Sie hier!

Schließungen in Bochum wegen des Coronavirus

Für die Schulen in Bochum geht nach langer Corona-Zwangspause der Präsenzunterricht wieder los. Wann genau welche Schüler wieder die Schulen besuchen, lesen Sie hier!

Auch Kindergartenkinder dürfen schrittweise wieder in die Kitas. Wie das genau aussehen soll, lesen Sie hier.

Die Wasserwelten Bochum teilen mit, dass die Bochumer Schwimmbäder noch bis zum 9. Juni geschlossen bleiben. Auch das Freizeitbad Heveney und die Meditherme im Ruhrpark sind dicht.

Das Starlight-Express-Theater in Bochum bleibt bis Ende August geschlossen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.

Die Bogestra setzt den Ticketverkauf in Bussen und Bahnen beim Fahrpersonal sowie den Einstieg vorne aus.

Bochum: Absagen wegen des Coronavirus – in chronologischer Reihenfolge

Die Musik-Show „A Tribute to Johnny Cash“ wird verschoben. Wegen Corona sind die drei mittlerweile fast ausverkauften Termine Ende Mai im Musikforum in den Herbst verlegt worden. Die Karten bleiben gültig und werden wie folgt verschoben: Von Freitag, 29. Mai, um 20 Uhr auf Samstag, 24. Oktober, um 20 Uhr. Von Samstag, 30. Mai, um 20 Uhr auf Sonntag, 25. Oktober, um 19.00 Uhr. Von Sonntag, 31. Mai, um 18 Uhr auf Montag, 26. Oktober, um 20 Uhr.

Das Jubiläumskonzert der „Ruhrkadetten Bochum“ am 21. Juni fällt aus.

Abgesagt ist auch der „Urban Trail“. Für den vierten Stadtlauf mit Kulturprogramm am 21. Juni hatten sich bereits 1500 Teilnehmer angemeldet. Neuer Termin ist der 20. September, teilt Veranstalter Klaus Ehl mit.