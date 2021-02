Corona in Bochum: Das waren die Nachrichten im Januar

Am 8. Februar öffnen in NRW die Impfzentren. Dann werden zunächst Menschen die 80 Jahre und älter sind geimpft. Wichtige Infos auf einen Blick.

Das Impfzentrum im Bochumer Ruhrcongress meldet einen reibungslosen Start. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht weiter zurück. Unser Newsblog.

Das am Montag eröffnete Impfzentrum im Bochumer Ruhrcongress verzeichnet einen reibungslosen Start. Derweil geht die Zahl der aktuell Infizierten weiter zurück – auf jetzt 280. Die Stadt meldet einen neuen Todesfall in Verbindung mit dem Virus. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Stand 14 Uhr) ist abermals leicht gesunken. Sie liegt nun bei 65,2 (Vortag 66,8).

verzeichnet einen reibungslosen Start. Derweil geht die Zahl der aktuell Infizierten weiter zurück – auf jetzt 280. Die Stadt meldet einen neuen Todesfall in Verbindung mit dem Virus. Die (Stand 14 Uhr) ist abermals leicht gesunken. Sie liegt nun bei (Vortag 66,8). Bei dringenden Verdachtsfällen ist die städtische Corona-Hotline unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen.

In unserem Newsblog finden Sie alle aktuellen Informationen, Infizierten-Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Krise in Bochum.

Corona in Bochum: Weitere Auswirkungen auf die Stadt

Maske falsch getragen? Lidl-Mitarbeiter verärgern Kunden: Ärger im Lidl-Markt in Bochum-Laer: Kunden bitten einen Mitarbeiter, die Corona-Maske richtig zu tragen. Das hat Konsequenzen.

Ärger im Lidl-Markt in Bochum-Laer: Kunden bitten einen Mitarbeiter, die Corona-Maske richtig zu tragen. Das hat Konsequenzen. Maskenpflicht in Bochum: In zahlreichen Bereichen Bochums gilt eine Maskenpflicht, nicht nur in der Innenstadt. Corona-Test in Bochum: Diese Ärzte testen auf Coronavirus: In mindestens 61 Hausarztpraxen in Bochum können sich Patienten auf das Coronavirus testen lassen. Corona-Impfzentrum Bochum: Im Ruhrcongress wird das städtische Impfzentrum eingerichtet. Im maximalen Ausbauzustand mit acht Impfstraßen wären dort bis zu 1200 Impfungen am Tag möglich.

Sonntag, 31. Januar

In Bochum gibt es am Sonntag einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Corona. Eine 65-Jährige ist laut Stadt an dem Virus gestorben, sie war vorerkrankt. Insgesamt sind in Bochum seit Beginn der Pandemie 83 Personen an und 46 Personen mit dem Coronavirus verstorben.

Am Sonntag vermeldet die Stadt Bochum 9774 bestätigte Corona-Fälle, das sind 16 mehr als am Vortag. Genesen sind 9157 Personen. 488 Bochumerinnen und Bochumer sind derzeit infiziert, in Quarantäne befinden sich 1242. 105 Personen werden derzeit im Krankenhaus behandelt, davon 29 auf der Intensivstation, 17 davon mit Beatmung.

Die Inzidenz steigt in Bochum am Sonntag im Vergleich zum Vortag um einen Prozentpunkt leicht auf 77,5 an. Geimpft sind am Sonntag 13.041 Bürgerinnen und Bürger, 902 mehr als am Samstag.

Samstag, 30. Januar

Der Inzidenzwert in Bochum sinkt weiter. Er beträgt am Samstag 76,5, teilt die Stadt Bochum mit. Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten sinkt um 25 auf 488. 63 Personen mehr sind im Vergleich zum Vortag genesen. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 9142 Bochumerinnen und Bochumer am Coronavirus erkrankt.

Ein 59-jähriger Bochumer ist am Samstag am Coronavirus gestorben. Der Mann habe eine Vorerkrankung gehabt, so die Stadt Bochum. Die Zahl der Verstorbenen an Corona steigt damit auf 82. Eine 93-jährige Bochumerin ist mit dem Coronavirus verstorben, als insgesamt 46. Person.

12.139 Bochumerinnen und Bochumer wurden bisher geimpft, 474 mehr als am Vortag.

Freitag, 29. Januar

Deutlich weniger nachgewiesene Corona-Fälle gibt es aktuell: Die Zahl sank um 42 auf jetzt 513 Infizierte. Der Inzidenzwert blieb mit 85,1 gegenüber Donnerstag stabil. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 waren am Freitag in Bochum nicht zu beklagen. Zum Thema der Todesfälle gibt es nun eine interessante Studie, die sich mit der Situation in Bochum beschäftigt.

Nach den empörten Reaktionen von vielen Menschen, die sich bislang vergeblich um einen Impftermin bemüht haben, kündigen die Kassenärzte jetzt weitere Termine an, die bereits am Wochenende freigeschaltet werden sollen.

Donnerstag, 28. Januar

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus steigt in Bochum weiter an. Das berichtet die Stadt. Am Donnerstag meldete die Stadt den Tod eines 78-jährigen Bochumers, der im Evangelischen Krankenhaus Herne zwar nicht an, aber mit Corona gestorben ist - ebenso wie ein 67-jähriger Patient im Bergmannsheil. Insgesamt starben damit 126 Bochumerinnen und Bochumer an (81) oder mit dem Virus (45).

Gleichzeitig ist der Inzidenzwert erneut gesunken. In den Bochumer Krankenhäusern müssen derzeit 111 Covid-19-Patienten behandelt werden.

Mittwoch, 27. Januar

Während die Neuinfektionsrate sinkt, sterben drei weitere Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Immerhin hat sich die Situation in den Bochumer Krankenhäusern etwas weiter entspannt.

In der Sitzung des Hauptausschusses am Mittwoch äußerte sich Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) enttäuscht über den holprigen Start der Anmeldungen im Bochumer Impfzentrum. Stadtdirektor Sebastian Kopietz berichtete von der Arbeit der Ordnungsdienste und vereinzeltem aggressiven Auftreten von Menschen, die sich nicht an die Corona-Regeln halten. „Ich hoffe, das bleiben Ausnahmen“, so Kopietz.

Dienstag, 26. Januar

Eine höhere Neuinfektionsrate, weitere Neuinfizierte, zwei weitere Verstorbene. Die Corona-Zahlen in Bochum gehen wieder nach oben. Wie die Stadt mitteilt, starben eine Frau und ein Mann (beide 80) im St.-Josef-Hospital und im Knappschaftskrankenhaus Langendreer an den Folgen von Covid 19. Insgesamt starben in Bochum damit nun 121 Menschen an (79) oder mit Corona (42).

Einen Tag nach dem Anmeldestart für die Corona-Schutzimpfungen sind Wut, Ärger und Besorgnis vieler Senioren in Bochum nochmals gewachsen. „Die Telefon-Hotline und Internet-Plattform brachen regelrecht zusammen“, heißt es bei der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe.

Montag, 25. Januar

Es gibt ein weiteres Corona-Todesopfer in Bochum. Im St.-Josef-Hospital starb eine 60-jährige Frau n den Folgen von Covid-19. Insgesamt starben bisher 119 Menschen an (77) oder mit Corona (42). Die Corona-Schutzimpfungen haben die Marke von 10.000 überschritten.

Die Politik in Bochum macht sich für die Pflegekräfte stark. Gefordert werden ein Corona-Bonus für alle, kostenloses Parken sowie Freikarten für Veranstaltungen.

Sonntag, 24. Januar

Die Corona-Lage in Bochum hat sich am Wochenende weiter leicht entspannt. Der Inzidenzwert liegt nach wie vor unter der Marke von 100. In den Krankenhäusern konnten weitere Covid-19-Patienten entlassen werden. Ermutigend ist - zumindest was die Zahlen angeht - auch die Entwicklung in den Kliniken.

120 Covid-19-Patienten müssen laut Stadt am Sonntag in den Bochumer Krankenhäusern versorgt werden. Am Freitag waren es 125, Anfang der Woche noch 176. Auf den Intensivstationen werden 30 Erkrankte behandelt, davon werden 25 künstlich beatmet. Am Wochenende ist ein weiterer Todesfall zu beklagen. Im Bergmannsheil starb ein 75-jähriger Patient an den Folgen von Covid-19.

Samstag, 23. Januar

Binnen eines Tages verzeichnete das Gesundheitsamt 72 neue Ansteckungen. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 erhöht sich damit auf 9474. Davon gelten 8735 Frauen und Männer (+61) als genesen. Aktuell verzeichnet die Stadt 621 Infizierte: zehn mehr als am Freitag. Die Neuerkrankungsrate (Infektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) sank von 90,2 auf 89,4. Vor einer Woche waren es noch über 130.

Ermutigend ist - zumindest was die Zahlen angeht - auch die Entwicklung in den Kliniken. 117 Covid-19-Patienten müssen laut Stadt am Samstag in den Bochumer Krankenhäusern versorgt werden. Am Freitag waren es 125, Anfang der Woche noch 176. Auf den Intensivstationen werden 26 Erkrankte behandelt (-4), davon werden 22 künstlich beatmet.​ Am Samstag ist ein weiterer Todesfall zu beklagen. Im Bergmannsheil starb ein 75-jähriger Patient an den Folgen von Covid-19. Insgesamt starben in Bochum bisher 118 Menschen an oder mit Corona.

Donnerstag, 21. Januar

Die Zahl der Covid-19-Behandlungen in den Bochumer Kliniken ist deutlich gesunken. Am Donnerstag mussten 136 Corona-Patienten stationär behandelt werden: 37 weniger als am Vortag. 31 (-3) liegen auf der Intensivstation, 25 von ihnen werden künstlich beatmet. Auch die Zahl der aktuell Infizierten ist gesunken: von 692 auf 669. Es gibt 74 neue bestätigte Infektionen. Deren Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie steigt damit auf 9365. Davon sind 8579 Frauen und Männer (+97) wieder gesund. Der Inzidenzwert ist leicht gestiegen. Hatte er am Mittwoch erstmals seit zwei Wochen die Marke von 100 unterschritten, liegt er aktuell bei 101,5.

Mittwoch, 20. Januar

Der Corona-Inzidenzwert in Bochum liegt wieder unter 100. Die Stadt meldete am Mittwoch eine Neuerkrankungsrate von 94,5 (Vortag 110,4). So niedrig war der Wert zuletzt vor zwei Wochen. Die aktuellen Ansteckungszahlen deuten aber darauf hin, dass die 100er-Schwelle bald wieder überschritten sein könnte. Binnen 24 Stunden gab es in Bochum 94 positive Tests. Deren Gesamtzahl steigt damit auf 9292. Derzeit sind 692 Frauen und Männer (+19) bestätigt infiziert. Weiterhin besorgniserregend ist die Situation in den Kliniken. Zwar ging die Zahl der Covid-19-Patienten von 176 auf 173 zurück. Aktuell müssen jedoch 34 Erkrankte auf der Intensivstation versorgt werden: fünf mehr als noch am Dienstag. Es gibt ein weiteres Todesopfer. Ein 67-jähriger Mann starb im Knappschaftskrankrenhaus Langendreer an Corona. Es ist der 75. Todesfall in Bochum in direktem Zusammenhang mit dem Virus. Weitere 42 Menschen starben mit Corona.

Dienstag, 19. Januar

Schwarzer Dienstag in Bochum: Binnen 24 Stunden sind fünf Frauen und Männer im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Eine 83-jährige Patientin im Marien-Hospital Wattenscheid und ein 96-jähriger Patient im Bergmannsheil starben nach Angaben der Stadt an Covid-19.Drei weitere Menschen starben nicht an, aber mit Corona: zwei Männer (79 und 89 Jahre) und eine 80-jährige Frau. Insgesamt sind damit in Bochum nunmehr 116 Corona-Tote zu beklagen. Mut macht die Entwicklung des Inzidenzwertes. Am Dienstag sank er abermals auf 110,4 (Vortag 121,2). Binnen eines Tages verzeichnete das Gesundheitsamt 27 neue Ansteckungen - verglichen mit den Zahlen in den ersten Januarwochen ein relativ niedriger Wert. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 erhöht sich auf 9197. Davon gelten 8408 Frauen und Männer (+90) als genesen. 1605 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Nach einer leichten Entspannung zum Jahresbeginn hat sich die Situation in den Kliniken weiter verschärft. 176 Covid-19-Patienten müssen derzeit in den Bochumer Krankenhäusern versorgt werden: 24 mehr als noch am Wochenende. 29 von ihnen liegen auf der Intensivstation, 22 müssen künstlich beatmet werden. Aktuelle Impfzahlen nannte die Stadt am Dienstag nicht. Das soll erst am Mittwoch erfolgen. 90 Senioren und Beschäftigte hatten bereits die zweite Impfung erhalten.​​​

Montag, 18. Januar: Corona-Ausbruch in LWL-Klinik

Erneut meldet die Stadt Bochum einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Im St.-Josef-Hospital starb eine 90-jährige Seniorin an Covid-19 - so wie zuvor bereits 71 Patienten. Derweil geht der Inzidenzwert in Bochum leicht zurück. Am Montag lag er bei 121,2 (Vortag 122,5). Binnen 24 Stunden verzeichnete das Gesundheitsamt sieben neue Ansteckungen - was aber auch an den an Wochenenden vergleichsweise geringen Testungen liegen dürfte. 1666 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Nach einer leichten Entspannung zum Jahresbeginn hat sich die Situation in den Kliniken wieder verschärft. 174 Covid-19-Patienten müssen derzeit in den Bochumer Krankenhäusern versorgt werden: 22 mehr als am Wochenende. 29 von ihnen liegen auf der Intensivstation, 21 müssen künstlich beatmet werden. Derweil läuft die Impf-Aktion in den Bochumer Seniorenheimen weiter. 90 Senioren und Beschäftigte haben inzwischen die zweite Impfung erhalten.​

Sonntag, 17. Januar: Erste Senioren zum zweiten Mal geimpft

Die Inzidenz sinkt weiter leicht auf 122,5 (-5,1). Die Stadt Bochum teilt mit, dass am Sonntag 867 Personen mit dem Coronavirus infiziert waren (+15). Seit Beginn der Pandemie sind 9163 Bochumerinnen und Bochumer erkrankt (+21). Wieder genesen sind 8186 (+6) . Gute Nachricht: Erneut ist in Bochum niemand im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. An Corona sind so 71 Bochumerinnen und Bochumer gestorben, mit Corona 39. Im Krankenhaus liegen derzeit 152 Erkrankte. 29 davon auf der Intensivstation, 19 werden beatmet. 6469 Bürgerinnen und Bürger sind bereits zum Schutz vor dem Coronavirus geimpft worden. Der Wert steigt im Vergleich zum Samstag um 109. Die ersten Seniorinnen und Senioren wurden am Sonntag bereits zum zweiten Mal geimpft, teilt die Stadt Bochum mit.

Samstag, 16. Januar: Keine weiteren Todesfälle in Bochum

Gute Nachrichten von der Stadt Bochum: Am Samstag gab es keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Zahl der Infizierten steigt im Vergleich zum Freitag auf insgesamt 9142 (+75). 8180 der Bochumerinnen und Bochumer sind wieder genesen, aktuell sind 852 infiziert.

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 71 Personen am und 39 Personen mit dem Coronavirus verstorben, teilt die Stadt Bochum weiter mit. Die Gesamtzahl der in Bochum in Verbindung mit einer Corona-Infektion gestorbenen Menschen liegt damit bei 110. Die Inzidenz ist leicht gesunken - von 129,0 auf 127,6. In Krankenhäusern werden am Samstag 152 Patientinnen und Patienten aus Bochum betreut. 30 davon liegen auf der Intensivstation, 20 werden beamtet.

Geimpft wurden in Bochum laut Stadt insgesamt 6360 Personen. Der Wert steigt im Vergleich zum Donnerstag um 883, am Freitag gab es keine aktuellen Impfzahlen.

Freitag, 15. Januar: Zwei weitere Todesfälle und 48 positive Tests

Die Stadt Bochum meldet, dass sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 9067 (+79) Personen mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert haben, davon sind mittlerweile 8132 (+86) wieder genesen. Eine weitere Person ist an Covid-19 verstorben, was die absolute Zahl auf 71 bringt. Außerdem sind jetzt 39 Personen (+2) in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Die Gesamtzahl der in Bochum in Verbindung mit einer Corona-Infektion gestorbenen Menschen liegt damit bei 110.

Aktuell sind 825 (-10) Personen erkrankt. In Krankenhäusern behandelt werden müssen 151 (-2) Personen, davon 31 auf einer Intensivstation. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt für Bochum derzeit bei 129,0.

Donnerstag, 14. Januar: Zwei weitere Todesfälle und 48 positive Tests

Die Berg- und Talfahrt bei der Corona-Inzidenz in Bochum setzt sich fort. Nach zuletzt steigenden Zahlen meldet die Stadt am Donnerstagnachmittag einen Wert von 125,2. Am Mittwoch waren es 132,7. Das Robert-Koch-Institut sieht Bochum bei 142,8 (Stand Donnerstag 0 Uhr).

Binnen 24 Stunden gab es in Bochum 48 neue positive Tests (Vortag +153). Deren Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie erhöht sich damit auf 8988. Davon gelten 8046 Frauen und Männer als genesen. Aktuell verzeichnet die Stadt 835 Infizierte: 32 weniger als am Mittwoch. 1698 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Zwei weitere Todesfälle sind zu beklagen. Laut Stadt starben zwei Klinik-Patienten mit dem Coronavirus: ein 86-jähriger Mann im Marien-Hospital Wattenscheid und ein 85-jähriger Mann im Knappschaftskrankenhaus Langendreer. Damit sind nun 37 Bochumerinnen und Bochumer zwar nicht an, aber mit Corona gestorben. Bei weiteren 70 Verstorbenen war Covid-19 die Todesursache. Insgesamt gibt es somit 107 Corona-Tote.

Leicht entspannt hat sich die Situation in den Krankenhäusern. 153 Covid-19-Patienten müssen derzeit in den Bochumer Kliniken versorgt werden: zwei weniger als am Vortag. 31 von ihnen liegen auf der Intensivstation, 18 müssen beatmet werden.

Derweil läuft die Impf-Aktion in den Bochumer Seniorenheimen weiter. Laut Stadt wurden bisher 5477 Bewohner und Pflege-Mitarbeiter geimpft. Das entspricht einer Steigerung von 808 Impfungen binnen eines Tages.​

Mittwoch, 13. Januar: 153 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Die Corona-Inzidenz in Bochum steigt wieder deutlich an. Die Stadt meldete am Mittwochnachmittag einen Wert von 132,7 (Vortag 122). Das Robert-Koch-Institut sieht Bochum bei 156,7 (Stand Mittwoch 0 Uhr).Die jüngsten Daten lassen ein Abschwächen der Infektionszahlen trotz des Lockdowns nicht erkennen. Im Gegenteil: Binnen 24 Stunden gab es in Bochum 153 neue positive Tests (Vortag +58). Deren Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie erhöht sich damit auf 8940. Davon gelten 7968 Frauen und Männer als genesen. Aktuell verzeichnet die Stadt 867 Infizierte: 99 mehr als am Dienstag.

Drei weitere Todesfälle sind zu beklagen. Laut Stadt starben in Bochum zwei Menschen an Corona: ein 82-jähriger Mann im Bergmannsheil und ein 67-jähriger Mann im Knappschaftskrankenhaus Langendreer. Eine 57-jährige Patientin der LWL-Klinik starb mutmaßlich zwar nicht an, aber mit dem Coronavirus. Die Untersuchungen seien hier noch nicht abgeschlossen, so die Gesundheitsbehörden, die nunmehr insgesamt 105 Sterbefälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnen.

162 Covid-19-Patienten müssen derzeit in den Bochumer Kliniken versorgt werden: drei weniger als am Vortag. 29 von ihnen liegen auf der Intensivstation, 19 müssen beatmet werden.​

Dienstag, 12. Januar: Bezirk Süd hat die niedrigste Inzidenz

Weiter deutlich gesunken ist die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Bochumerinnen und Bochumer. Sie liegt am Dienstag (11. Januar) nach Auskunft der Stadt bei 768 (-114). Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie 8778 (+58) Personen in der Stadt infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gestiegen auf 122,0 (119,3).Die meisten Verstorbenen, nämlich 35, haben nach Auskunft der Stadt in Alten- und Pflegeheimen gelebt (Stand 10. Januar). So sieht die Verteilung der weiteren Todesopfer nach Stadtbezirken aus: Mitte (22), Wattenscheid (12), Südwest (10), Nord (9), Ost (8), Süd (5).

Deutliche Unterschiede je nach Bezirk gibt es auch bei der Neuerkrankungsrate: Der Durchschnittswert in der ersten Kalenderwoche 2021 lag bei 154,7. Die einzelnen Werte für die jeweiligen Stadtbezirken reichen von 217,96 (Nord), über 185,01 (Mitte), 148,13 (Wattenscheid), 136,44 (Ost), 114,61 (Südwest) bis 108,47 (Süd).Nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen (KVWL) werden vom 1. Februar an in den Impfzentren alle Bürger geimpft, die 80 Jahre oder älter sind. Einen Termin können die etwa 28.000 betroffenen Bochumerinnen und Bochumer vom 25. Januar an telefonisch vereinbaren.

Montag, 11. Januar: Zahl der Infizierte in LWL-Klinik steigt

Deutlich zurückgegangen ist die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Menschen. 882 Menschen sind derzeit erkrankt, 112 weniger als noch 24 Stunden zuvor. Während es nur zwölf Neuerkrankungen seit Sonntag gab, ist der Zahl der genesenen Bochumerinnen und Bochum um 124 auf 7736 gestiegen. 1531 Personen leben in häuslicher Quarantäne, das sind 112 weniger als 24 Stunden zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 119,3. 165 Menschen werden im Krankenhaus behandelt, davon 30 auf der Intensivstation.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in der LWL-Klinik in Bochum ist weiter gestiegen. Mittlerweile sind 39 Personen, 24 Patienten und 15 Mitarbeiter, betroffen. Das Gesundheitsamt wird nach Auskunft der Stadt am Dienstag in der Klinik sein und sich mit dem Haus über Hygienekonzepte und andere Fragen austauschen.

Sonntag, 10. Januar: Drei weitere Todesfälle

Am Sonntag sind erneut zwei Menschen in Bochum an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben, hinzu kommt eine Person, die zwar infiziert war aber aus anderen Gründen gestorben ist. Die Inzidenzzahl ist weiter gestiegen und liegt jetzt bei 124,4. Derzeit sind 994 Menschen aktuell erkrankt, 1642 Personen müssen sich in häuslicher Quarantäne aufhalten. Weiterhin angespannt bleibt die Lage in den Krankenhäusern. Dort müssen 156, davon 31 auf Intensivstationen behandelt werden.

Mittlerweile haben in Bochum 4283 Personen die erste Impfdosis erhalten. Damit sind mehr als die Hälfte von Personal und Bewohner/-innen in Bochumer Pflegeeinrichtungen geimpft.

Samstag, 9, Januar: Inzidenz in Bochum ist weiter gestiegen

Das Gesundheitsamt meldet am Samstag einen weiter leicht gestiegenen Inzidenzwert, der jetzt bei 120,4 liegt. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt bei 8668 (+80), 7606 (+66) sind genesen. Gleichgeblieben ist die Zahl der Todesopfer: 66 Menschen sind an Covid 19 und weitere 33 mit dem Virus (Gesamtzahl also 99) gestorben. Aktuell sind in Bochum 1584 (+31) in häuslicher Quarantäne, bei einer Gesamtzahl von 963 (+14) Infizierten.

In Bochumer Krankenhäusern liegen 153 (-18) Männer und Frauen, davon 31 (-2) auf Intensivstationen, davon müssen 19 Covid-19-Patienten (-1) beatmet werden. Geimpft worden sind mittlerweile in Bochum 3185 Personen, das sind 356 mehr als am Freitag.

Freitag, 8. Januar: Station der LWL-Klinik muss isoliert werden

Nach nur einem Tag liegt der Inzidenzwert in Bochum wieder im dreistelligen Bereich. Am Freitag lag sie bei 103,1(93,2). Durch den Tod eines 89-jährigen Mannes ist die Zahl der Opfer, die an Covid-19 gestorben sind, auf 66 gestiegen. Verschärft hat sich die Lage in einem Krankenhaus: Eine Station der LWL-Klinik musste isoliert werden. 19 Patienten und zehn Mitarbeiter wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

Dabei handelt es sich nach Auskunft der Stadt Bochum um eine psychiatrische Station. Das Gesundheitsamt habe angeordnet, dass nun alle Mitarbeiter und Patienten des Krankenhauses getestet werden. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Donnerstag, 7. Januar: Inzidenzwert wieder unter 100

Der Corona-Inzidenzwert in Bochum ist erstmals seit mehr als zwei Monaten wieder unter 100 gefallen. Am Donnerstag meldete die Stadt eine Neuerkrankungsrate von 93,2 pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. So gering war sie zuletzt Ende Oktober.

Allerdings warnt u.a. das Robert-Koch-Institut vor einer voreiligen Interpretation. Wegen der deutlich geringeren Tests zum Jahreswechsel sei zu vermuten, dass die aktuellen Zahlen nach wie vor nicht das wahre Infektionsgeschehen widerspiegeln

Darauf deuten nicht zuletzt die Todesfälle im Zusammenhang mit Corona hin, die in Bochum zuletzt täglich zu beklagen waren. So auch am Donnerstag. Im Marien-Hospital Wattenscheid starb ein 77-jähriger Mann zwar nicht an, aber mit dem Virus - ebenso wie eine 87-jährige Bewohnerin des Augusta-Seniorenheims in Linden. Insgesamt verzeichnet Bochum damit nun 98 Corona-Tote. Davon starben 65 Bochumerinnen und Bochumer infolge ihrer Covid-19-Erkrankung.

Aktuell sind 1008 Frauen und Männer nachweislich infiziert: 42 weniger als am Vortag. Zugleich gibt es 76 positive Tests binnen 24 Stunden. Damit steigt die Gesamtzahl aller Infizierten seit Beginn der Pandemie im März in Bochum auf 8523. Davon gelten 7417 Menschen (+116) als genesen.Während inzwischen 2746 Bewohner und Pflege-Mitarbeiter in Altenheimen und Kliniken geimpft sind, hat sich die Situation in den Bochumer Krankenhäusern erneut leicht entspannt. Hier werden derzeit 182 Corona-Patienten behandelt - vier weniger als am Vortag. 20 werden künstlich beatmet.

Mittwoch, 6. Januar: Inzidenz sinkt auf 111,7

In Bochum gibt es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, starben zwei 80-jährige Frauen zwar nicht an, aber mit dem Virus. Insgesamt sind damit nun 96 Tote zu beklagen. Davon starben 65 Bochumerinnen und Bochumer infolge ihrer Covid-19-Erkrankung.

Licht und Schatten halten die weiteren Zahlen der Gesundheitsbehörde bereit. Danach sind aktuell 1050 Frauen und Männer nachweislich infiziert: 191 weniger als am Vortag. Zugleich meldet die Stadt aber 113 positive Tests binnen 24 Stunden. Ein deutlicher Anstieg: Am Dienstag waren es erst 57, am Montag 31. Damit steigt die Gesamtzahl aller Infizierten seit Beginn der Pandemie im März in Bochum auf 8447. Davon gelten 7301 Menschen (+302) als genesen.

Den vergleichsweise wenigen Tests und niedrigen Werten rund um den Jahreswechsel ist der erneute Rückgang der Inzidenz geschuldet. Der Wert für Bochum liegt am Mittwoch bei 111,7 (Vortag 114,2). Auch diese Zahl dürfte in den nächsten Tagen wieder nach oben gehen. Ab 200 würde ab der nächsten Woche eine Beschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer vom Wohnort gelten.

Leicht entspannt hat sich die Situation in den Bochumer Krankenhäusern. Hier werden derzeit 186 Corona-Patienten behandelt - neun weniger als am Dienstag. 39 von ihnen müssen nach wie vor intensiv-medizinisch versorgt werden, 21 werden künstlich beatmet.

Dienstag, 5. Januar: Zwei weitere Corona-Todesfälle in Bochum

Erneut sind in Bochum zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Wie die Stadt am Dienstag meldete, starb ein 92-jähriger Mann in einem Seniorenheim an den Folgen von Covid-19: so wie zuvor 64 Erkrankte in Bochum. Eine 90-jährige Patientin starb in einem Krankenhaus zwar nicht an, aber mit dem Coronavirus: so wie zuvor 28 Frauen und Männer.

Derweil steigen die Corona-Zahlen in Bochum wieder deutlicher an. Die Stadt registrierte 57 durch Tests bestätigte Neuinfektionen. Am Vortag waren es 31. Damit erhöht sich die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie im März auf 8334. Davon gelten 6999 Frauen und Männer (+147) genesen.

Aktuell sind 1241 Bochumerinnen und Bochumer nachweislich infiziert: 92 weniger als am Vortag. Der Inzidenzwert (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) sinkt weiter: von 123,6 auf 114,2. In den Bochumer Krankenhäusern werden derzeit 195 mit dem Virus infizierte Patienten behandelt: sechs weniger als am Montag. 39 von ihnen müssen intensiv-medizinisch versorgt werden, 21 werden künstlich beatmet.

Montag, 4. Januar: Corona-Zahlen steigen in Bochum zum Wochenbeginn

Die Corona-Zahlen in Bochum sind zum Wochenbeginn wieder deutlicher gestiegen. Am Montag meldete die Stadt 31 bestätigte Neuinfektionen. Damit erhöht sich die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie im März auf 8277. Davon gelten 6852 Frauen und Männer genesen.

Aktuell sind laut Stadt 1333 Bochumerinnen und Bochumer nachweislich infiziert: 37 weniger als am Vortag. Der Inzidenzwert (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) sinkt leicht: von 124,4 auf 123,6.

Erneut gibt es einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus. Damit sind es nun 28 Menschen, die zwar nicht an, aber mit Corona gestorben sind. 64 weitere Todesfälle sind direkt auf Covid-19 zurückzuführen. In den Bochumer Krankenhäusern werden derzeit 201 mit dem Virus infizierte Patienten behandelt: zwei mehr als am Sonntag. 37 von ihnen müssen intensiv-medizinisch versorgt werden, 21 werden künstlich beatmet.

Sonntag, 3. Januar: Moderater Anstieg der Corona-Zahlen

Vergleichsweise moderat gestaltet sich zum Jahresbeginn der Anstieg der Corona-Zahlen in Bochum. Weil es wegen der Feiertage deutlich weniger Testungen gab, gelten die Daten zum Jahreswechsel aber als weniger aussagekräftig für das Infektionsgeschehen.

Am Sonntag (3.) meldet die Stadt 8246 Bochumerinnen und Bochumer, die seit März positiv getestet wurden. Damit wurden binnen 24 Stunden 25 Neuinfektionen registriert. 6785 Frauen und Männer sind genesen (plus 39 im Vergleich zum Samstag). Aktuell sind 1370 Menschen bestätigt infiziert. Das sind 15 mehr als am Vortag. Der Inzidenzwert (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) sinkt weiter auf nun 124,4 (Vortag: 129,2), ist aber noch immer weit entfernt von der von Medizin und Politik erklärten Zielvorgabe 50. Die war in Bochum zuletzt vor zweieinhalb Monaten, Mitte Oktober 2020, unterschritten worden.

Erneut ist das St.-Anna-Stift in Altenbochum von einem Todesfall betroffen. Wie die Stadt am Sonntag mitteilte, starb eine 96-jährige Bewohnerin an den Folgen des Coronavirus. Damit sind nun 64 Todesfälle in direktem Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Hinzu kommen 27 Verstorbene, die zwar nicht an, aber mit dem Virus gestorben sind - zuletzt am Samstag eine ebenfalls 96-jährige Bewohnerin eines Bochumer Seniorenheimes.In den Bochumer Krankenhäusern werden derzeit 199 mit dem Virus infizierte Patienten behandelt: neun mehr als noch am Samstag. 41 von ihnen müssen intensiv-medizinisch versorgt werden (+1), 28 werden künstlich beatmet (+5).

Samstag, 2. Januar: Weniger Neuinfektionen in Bochum

Vergleichsweise moderat gestaltet sich zum Jahresbeginn der Anstieg der Corona-Zahlen in Bochum. Weil es wegen der Feiertage deutlich weniger Testungen gab, gelten die Daten zum Jahreswechsel aber als weniger aussagekräftig für das Infektionsgeschehen. Schon in den nächsten Tagen, so wird befürchtet, könnte der Anstieg wieder massiver ausfallen.

Am Samstag (2. Januar) meldet die Stadt 8221 Bochumerinnen und Bochumer, die seit März positiv getestet wurden. Damit wurden binnen 24 Stunden 16 Neuinfektionen registriert. 6746 Frauen und Männer sind genesen (+107). Aktuell sind 1355 Menschen bestätigt infiziert. Das sind 122 weniger als am Vortag.Der Inzidenzwert (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) sinkt weiter auf nun 129,2 (Vortag: 143), ist aber noch immer weit entfernt von der von Medizin und Politik erklärten Zielvorgabe 50.

Die war in Bochum zuletzt vor zweieinhalb Monaten, Mitte Oktober 2020, unterschritten worden.In einem Bochumer Seniorenheim ist eine 96-jährige Bewohnerin zwar nicht an, aber mit einer Corona-Infektion gestorben. Deren Zahl erhöht sich damit auf 27. Bei weiteren 63 Verstorbenen gilt Covid-19 als Todesursache. In den Bochumer Krankenhäusern werden derzeit 190 mit dem Virus infizierte Patienten behandelt: sieben weniger als am Vortag. 40 von ihnen müssen intensiv-medizinisch versorgt werden (-3), 23 werden künstlich beatmet (-3).

Freitag, 1. Januar: Zahlen kaum verändert - 28 neue Infektionen sind registriert

Die Stadt Bochum meldet für den ersten Tag im neuen Jahr keine wesentlichen Veränderungen in Sachen Corona-Statistik. Lediglich 28 neue Infektionen wurden binnen 24 Stunden registriert.Insgesamt sind damit in Bochum seit März 8205 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Aktuell an Covid-19 erkrankt sind 1477 Personen (13 mehr als am Vortag). Als genesen gelten 6639 Bochumerinnen und Bochumer (+15).

Coronavirus in Bochum: Das ist in den vergangenen Monaten passiert

Vom Lockdown zu Wieder-Eröffnungsplänen von Restaurants des Bermudadreiecks, sowie Fake-News um den Ruhrpark und Coronafälle in Altenheimen, Schulen und Kindergärten. Was sich in den vergangenen Monaten zum Coronavirus in Bochum getan hat, lesen Sie hier!

Schließungen in Bochum wegen des Coronavirus

Der läuft im Sommer als Online-Semester. An der Ruhr-Universität Bochum

Das in Bochum Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.