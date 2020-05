Corona in Bochum: Das waren die Nachrichten von Dienstag

Alle aktuellen Informationen zur Corona-Krise in Bochum finden Sie in unserem Newsblog. Den Newsblog für NRW finden Sie hier und den für Deutschland hier.

Die wichtigsten Informationen zum Coronavirus in Bochum:

In Bochum sind bislang 17 Menschen dem Coronavirus erlegen. 54 Personen sind aktuell am Coronavirus erkrankt. 404 Frauen und Männer gelten als geheilt . Insgesamt gibt es in Bochum nun 476 nachgewiesene Fälle.

sind bislang 17 Menschen dem Coronavirus erlegen. 54 Personen sind aktuell am Coronavirus erkrankt. 404 Frauen und Männer gelten als . Insgesamt gibt es in Bochum nun 476 nachgewiesene Fälle. Bei dringenden Verdachtsfällen ist die städtische Corona-Hotline unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen.

unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen. Seit Montag, 27. April, gilt im ÖPNV und vielen Geschäften eine Maskenpflicht.

Dienstag, 12. Mai: Neun Mitglieder einer Bochumer Großfamilie sind positiv getestet

18.51 Uhr: Gestiegen ist auch die sogenannte 7-Tage-Inzidenz. Sie beschreibt die „Neuerkrankungsrate“ je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. In Bochum lag sie am Montag bei 8,1 und stieg am Dienstag auf 9,4. Zum Vergleich: Am 6. Mai lag die Inzidenz noch bei 3,5.

18.15 Uhr: Die Zahl der insgesamt mit dem Coronavirus infizierten Bochumerinnen und Bochumer ist auf 476 gestiegen. Das sind fünf Betroffene mehr als am Vortag. 54 Menschen sind aktuell mit dem Virus infiziert, 404 sind bereits wieder genesen.

16.46 Uhr: Das legendäre Musikfestival Bochum Total startet nach der Absage wegen des Coronavirus digital durch. Ab Freitag gibt es täglich Live-Streams. Veranstalter Marcus Gloria verrät, was geplant ist.

14.16 Uhr: Der Betreiber des Schlachthofes Bochum, das Unternehmen Willms Fleisch äußert sich nun zu Forderungen, den Schlachtbetrieb aufgrund der steigenden Corona-Zahlen vorübergehend komplett einzustellen: „Wir sind im ständigen Austausch mit dem Gesundheitsamt der Stadt. Es liegen uns aber bislang noch keine abschließenden Informationen zu den Testergebnissen vor.“ Derzeit ruhe die Schweineschlachtung weiterhin. Dieser Bereich sei aufgrund der Corona-Fälle an einen anderen Betrieb der Unternehmensgruppe ausgelagert. „Auf diese Weise können wir sowohl unsere Lieferanten als auch unsere Kunden zum größten Teil bedienen“, teilt das Unternehmen auf Anfrage über eine Kommunikations-Agentur mit. Der Bereich der Rinderschlachtung in Bochum laufe nach wie vor.

9.53 Uhr: An der Erich-Kästner-Gesamtschule ist ein „Mitglied der Schulgemeinde“ am Coronavirus erkrankt. Die Schule veröffentlichte auf ihre Homepage eine Mitteilung, in der sie über den Ausbruch informiert. Die Bezirksregierung Arnsberg bestätigt den Fall auf WAZ-Anfrage. Bei dem Infizierten handele es sich um einen Lehrer. Mehr zu dem Fall lesen Sie hier!

8.31 Uhr: Insgesamt 471 Menschen in Bochum wurden bislang insgesamt mit dem Coronavirus infiziert. Gegenüber Sonntag ist dies eine Zunahme von zwölf Personen. Darunter sind, so die Stadt, alle neun Mitglieder einer Großfamilie. Aktuell sind 52 Bochumerinnen und Bochumer infiziert. Sieben werden im Krankenhaus behandelt, vier davon auf der Intensivstation. Verstorben an Covid-19 sind 17 Personen. 215 Menschen müssen momentan in häuslicher Quarantäne ausharren.

Hinweis: Die Differenz zwischen den Gesamt-Infizierten und der Summe von Erkrankten, Genesenen und Verstorbenen Bochumern erklärt sich dadurch, dass eine Person verstorben ist, die zwar positiv auf das Virus getestet, aber nicht an der Covid-19-Infektion gestorben ist.

Coronavirus in Bochum: Das ist in den vergangenen Tagen passiert

Wieder-Eröffnungspläne von Restaurants des Bermudadreiecks, Fake-News um den Ruhrpark. Was sich in den vergangenen Tagen zum Coronavirus in Bochum getan hat, lesen Sie hier!

Schließungen in Bochum wegen des Coronavirus

Für die Schulen in Bochum geht nach langer Corona-Zwangspause der Präsenzunterricht wieder los. Wann genau welche Schüler wieder die Schulen besuchen, lesen Sie hier!

Auch Kindergartenkinder dürfen schrittweise wieder in die Kitas. Wie das genau aussehen soll, lesen Sie hier.

Der Semesterstart aller Hochschulen läuft im Sommer als Online-Semester. An der Ruhr-Universität Bochum hat ein großer Hacker-Angriff deshalb für Probleme gesorgt.

Die Wasserwelten Bochum teilen mit, dass alle Bochumer Schwimmbäder weiter geschlossen bleiben. Auch das Freizeitbad Heveney und die Meditherme im Ruhrpark sind dicht.

Das Starlight-Express-Theater in Bochum bleibt bis mindestens Juli geschlossen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.

Die Bogestra setzt den Ticketverkauf in Bussen und Bahnen beim Fahrpersonal sowie den Einstieg vorne aus.

Bochum: Absagen wegen des Coronavirus – in chronologischer Reihenfolge

SpVgg Gerthe 1911 sagt den 28. Kinderfußballwerbetag, geplant für den 12. Mai, ab.

Veranstalter Max Sollmann sagte das für den 23. Mai im Westpark geplante Paluma-Festival ab.

Die Musik-Show „A Tribute to Johnny Cash“ wird verschoben. Wegen Corona sind die drei mittlerweile fast ausverkauften Termine Ende Mai im Musikforum in den Herbst verlegt worden. Die Karten bleiben gültig und werden wie folgt verschoben: Von Freitag, 29. Mai, um 20 Uhr auf Samstag, 24. Oktober, um 20 Uhr. Von Samstag, 30. Mai, um 20 Uhr auf Sonntag, 25. Oktober, um 19.00 Uhr. Von Sonntag, 31. Mai, um 18 Uhr auf Montag, 26. Oktober, um 20 Uhr.

Das Jubiläumskonzert der „Ruhrkadetten Bochum“ am 21. Juni fällt aus.

Abgesagt ist auch der „Urban Trail“. Für den vierten Stadtlauf mit Kulturprogramm am 21. Juni hatten sich bereits 1500 Teilnehmer angemeldet. Neuer Termin ist der 20. September, teilt Veranstalter Klaus Ehl mit.