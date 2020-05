Bochum. Nach einem Massentest in einem Bochumer Altenheim steht fest: Es haben sich weitere Senioren mit dem Coronavirus angesteckt. Unser Newsticker.

In Bochum sind bislang 17 Menschen dem Coronavirus erlegen. 45 Personen sind aktuell am Coronavirus erkrankt. 385 Frauen und Männer gelten als geheilt . Insgesamt gibt es in Bochum nun 448 nachgewiesene Fälle.

unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen. Seit Montag, 27. April, gilt im ÖPNV und vielen Geschäften eine Maskenpflicht.

Mittwoch, 6. Mai: Tierpark Bochum hat wieder geöffnet

19.00 Uhr: Die städtische Friedhofsverwaltung bereitet die Öffnung der städtischen Trauerhallen vor. Voraussichtlich ab nächster Woche können dort unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln sowie einer Personenbegrenzung wieder Trauerfeiern stattfinden.

18.20 Uhr: Nach dem Tod eines Bewohners wurden mittlerweile alle Einwohner des St. Marienstifts in der Bochumer Innenstadt auf das Coronavirus getestet. Nicht alle Ergebnisse liegen bereits vor. Am Mittwochabend sprach die Stadt von rund 30 ausstehenden Ergebnissen bei Bewohnern. Ein Sprecher der Stadt zur aktuellen Lage in dem Heim: „Derzeit ist die Situation dort stabil.“

17.51 Uhr: Die Viertklässler kehren am Donnerstag in die Bochumer Grundschulen zurück. Für einen reibungslosen Start müssen die Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte sowohl im Unterricht als auch in den Pausen einige Regeln beachten. Während den Vorbereitungen haben einige Schulen kreative Lösungen erarbeitet.

17.40 Uhr: Insgesamt haben sich in Bochum 448 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 385 Personen sind wieder genesen. Aktuell sind 45 Personen erkrankt. Neun von ihnen werden stationär behandelt, sechs davon intensiv. 199 Bochumerinnen und Bochumer befinden sich momentan in häuslicher Quarantäne.

17.10 Uhr: Das Land bietet Tierheimen wegen Corona Futterhilfen an, aber das bringe nichts, sagen Tierschützer aus Bochum. Wichtiger seien andere Dinge. Etwa finanzielle Hilfen für Personal, Gebäudekosten und medizinische Hilfe.

16.49 Uhr: Mal wieder rausgehen, Leute treffen, ein Bierchen zischen – bis es wieder zu dieser lieb gewonnenen Ausgehroutine kommt, kann es trotz bevor stehender Corona-Lockerung noch eine Weile dauern. Nicht nur die Betriebe auf der Bermuda-Meile bleiben vorerst zu, sondern auch die kleinen, so genannten „Eck-Kneipen“. Eine Herausforderung, nicht nur für die Gäste, die die Geselligkeit vermissen. Sondern auch für die Gastronomen, die ums Überleben ihrer Läden bangen.

13.44 Uhr: Die Privatbrauerei Moritz Fiege hat am Mittwoch beim St.-Josef-Hospital mit der Auslieferung von versprochenem Bier begonnen. Fiege hatte im Zuge der Corona-Krise Pflegekräften aus Bochum und Wattenscheid j 1040 Feierabendbiere gingen an die Pflegekräfte des Klinikums Bochums, so heißt es.

13.04 Uhr: Die Corona-Krise beschäftigt bald das Arbeitsgericht Bochum in mehreren Fällen. Es geht zum Beispiel um gestohlenes Klopapier in einem Bäckerei-Café und eine Kündigung, aber auch um einen Rauswurf wegen Arbeitens trotz Quarantäne-Anordnung.

12.22 Uhr: „Jetzt macht sich erneut große Angst breit im Altenheim St. Marienstift in der Bochumer Innenstadt. Zwei weitere Bewohner des Heims sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden. „Bis jetzt sind beide zum Glück wohlauf und ohne Symptome“, sagte der Sprecher der Hattinger Theresia-Albers-Stiftung als Träger des Hauses. Ab sofort steht das komplette Altenheim mit seinen 85 Bewohnern unter strenger Quarantäne. Wie die WAZ erfuhr, sollen die jetzt positiv getesteten Bewohner in einem anderen Wohnbereich leben als der in der vergangenen Woche Verstorbene.

9.29 Uhr: „Systemsprenger“ war der große Gewinner beim Deutschen Filmpreis - insgesamt acht Auszeichnungen erhielt Nora Fingscheidts packendes Drama. Weil die Kinos wegen Corona weiter geschlossen haben, bieten das Casablanca und das Metropolis einen besonderen Service. Am Sonntag, 10. Mai, kann man „Systemsprenger“ per Online-Streaming sehen, dazu an einem mehrstündigen Frage- und Antwort-Marathon mit der Filmcrew und den Darstellern teilnehmen. Mit der Buchung (9,99 Euro) werden die beiden Bochumer Häuser direkt unterstützt, denn 1/3 der Einnahmen geht an das Casablanca bzw. Metropolis, wenn man diese als Kino ausgewählt hat.

8.45 Uhr: Sieben Wochen lang war der Tierpark Bochum wegen der der Corona-Schutzmaßnahmen geschlossen. Dabei wird zusätzlich zum Eintritt um einen Rettungs-Taler in Höhe von 1 Euro pro Person gebeten. Die Corona-bedingten Schäden könnten, so vermutet Zoo-Chef Ralf Slabik, in die Millionen gehen.

8.08 Uhr: Zum Neustart der Schulen in Bochum Die Solidarfonds-Stiftung NRW spendet die 5000 Masken. Seit Dienstag werden sie kostenlos an die Schulen ausgeliefert. Auch medizinisches Personal in Bochum wird damit ausgestattet.

7.50 Uhr: Die Stadt Bochum hat entschieden, am kommenden Donnerstag, 7. Mai, alle knapp 250 öffentlichen Spielplätze im Stadtgebiet wieder zu öffnen. Dies hat ein Planungsstab der Stadt unter der Leitung von Sozialdezernentin Britta Anger so entschieden. Die Einhaltung der Hygiene-Regeln werden 24 zusätzliche städtische Mitarbeiter kontrollieren. Diese werden in Zweier-Teams die Spielplätze aufsuchen.

7.25 Uhr: Bis Dienstagabend wurden insgesamt 441 Bochumerinnen und Bochumer positiv auf das Corona-Virus getestet, davon sind bereits 383 genesen und 40 aktuell infiziert. Damit hat sich die Gesamtzahl der Erkrankten seit gestern nicht verändert. Von den Erkrankten werden derzeit zehn stationär behandelt, sieben von ihnen intensivmedizinisch. 17 Menschen sind in Bochum an den Folgen der Virus-Erkrankung verstorben.

Coronavirus in Bochum: Das ist in den vergangenen Tagen passiert

Schließung von vielen Kneipen und Restaurants des Bermudadreiecks, Fake-News um den Ruhrpark. Was sich in den vergangenen Tagen zum Coronavirus in Bochum getan hat, lesen Sie hier!

Schließungen in Bochum wegen des Coronavirus

In Bochum sind Schulen und Kitas seit Montag, 16. März geschlossen. Ausnahmen gelten seit Donnerstag, 23. April für die Abschlussklassen, ab Donnerstag, 7. Mai sollen auch die Viertklässler wieder in die Grundschulen gehen. Außerdem gibt es eine Notbetreuung.

coronavirus- in diesen fällen werden bochumer kinder betreutDer geht ab Montag ganz ungewöhnlich vonstatten. Fast ausschließlich als Fernbetreuung und Lehre geht es los.

Im Bermudadreieck sind alle Restaurants und Bars geschlossen.

Die Wasserwelten Bochum teilen mit, dass alle Bochumer Schwimmbäder geschlossen bleiben. Auch das Freizeitbad Heveney und die Meditherme im Ruhrpark sind dicht.

Das Starlight-Express-Theater in Bochum bleibt bis mindestens Juli geschlossen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.

Die Bogestra setzt den Ticketverkauf in Bussen und Bahnen beim Fahrpersonal sowie den Einstieg vorne aus.

Bochum: Absagen wegen des Coronavirus – in chronologischer Reihenfolge

Der Stadtverband Bochum der Kleingärtner sagt den Tag der Bochumer Kleingärten am 9. Mai ab.

Auch der 10. Lauf „Aktiv gegen Brustkrebs“ am 10. Mai fällt aus. Die Veranstalter, der Verein Aktiv gegen Brustkrebs, das Brustzentrum Augusta Bochum und der VfL Bochum 1848 Leichtathletik, kündigen eine Neuauflage für 2021 an.

SpVgg Gerthe 1911 sagt den 28. Kinderfußballwerbetag, geplant für den 12. Mai, ab.

Veranstalter Max Sollmann sagte das für den 23. Mai im Westpark geplante Paluma-Festival ab.

Die Musik-Show „A Tribute to Johnny Cash“ wird verschoben. Wegen Corona sind die drei mittlerweile fast ausverkauften Termine Ende Mai im Musikforum in den Herbst verlegt worden. Die Karten bleiben gültig und werden wie folgt verschoben: Von Freitag, 29. Mai, um 20 Uhr auf Samstag, 24. Oktober, um 20 Uhr. Von Samstag, 30. Mai, um 20 Uhr auf Sonntag, 25. Oktober, um 19.00 Uhr. Von Sonntag, 31. Mai, um 18 Uhr auf Montag, 26. Oktober, um 20 Uhr.

Das Jubiläumskonzert der „Ruhrkadetten Bochum“ am 21. Juni fällt aus.

Abgesagt ist auch der „Urban Trail“. Für den vierten Stadtlauf mit Kulturprogramm am 21. Juni hatten sich bereits 1500 Teilnehmer angemeldet. Neuer Termin ist der 20. September, teilt Veranstalter Klaus Ehl mit.