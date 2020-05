Corona in Bochum: Das waren die Nachrichten von Mittwoch

Alle aktuellen Informationen zur Corona-Krise in Bochum finden Sie in unserem Newsblog. Den Newsblog für NRW finden Sie hier und den für Deutschland hier.

Die wichtigsten Informationen zum Coronavirus in Bochum:

In Bochum sind bislang 18 Menschen dem Coronavirus erlegen. 45 Personen sind aktuell am Coronavirus erkrankt. 456 Frauen und Männer gelten als geheilt . Insgesamt gibt es in Bochum nun 520 nachgewiesene Fälle.

unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen. Im ÖPNV und dem Einzelhandel gilt eine Maskenpflicht.

Mittwoch, 27. Mai: Zahl der aktuell erkrankten Bochumer bleibt gleich

18.13 Uhr: Wie die Stadt am Abend meldete, ist die Zahl der aktuell in Bochum am Coronavirus erkrankten Menschen mit 45 gleich geblieben. Nach einer Sitzung des Krisenstabes am Mittwoch meldete die Stadt insgesamt 520 durch Tests nachgewiesene Infektionen. Leicht angestiegen ist die Neuerkrankungsrate von 5,1 auf 5,6.

16.03 Uhr: Mit einer Online-Plattform versuchen Bochumer Einzelhändler, den Kunden in Zeiten der Corona-Krise ein zusätzliches Angebot zu machen und zumindest zum Teil verloren gegangene Umsätze zu kompensieren. „Aber das greift zu kurz“, sagt Dieter Hüsten. Gemeinsam mit Partnern will er eine Einzelhandels-Plattform für das ganze Revier an den Start bringen. Das Motto: „Ich kaufe im ReWir“.

14.19 Uhr: Der Starlight Express in Bochum wird frühestens im September wieder an den Start gehen. War bislang von einem Spielstopp bis 30. Juni die Rede, kündigt das Musical nun an, dass es bis zum 31. August keine Vorstellungen geben wird. Seit dem 13. März steht die Erfolgsproduktion am Stadionring auf dem Abstellgleis. Nach 32 Jahren sorgt das Coronavirus erstmals für einen monatelangen Stillstand der Züge und Lokomotiven. Nahezu alle 300 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit.

12.46 Uhr: Hotels sind Orte der Begegnung und des Trubels. Eigentlich. Aber in diesen Tagen könnte GHotel-Geschäftsführer Timm Backhaus jeden Gast in seinem Haus in Bochum locker per Handschlag begrüßen – wenn er es denn dürfte. Corona-bedingt darf er es natürlich nicht. Wie überhaupt die Belegschaft seines Hotels an der Alleestraße sich ebenso wie die anderer Häuser an etliche Sicherheits- und Hygienevorschriften halten muss. In diesen Tagen öffnen einige Übernachtungsbetriebe, allerdings längst nicht alle, wieder ihre Türen. Das im August 2019 eröffnete GHotel beginnt mit deutlich reduzierter Mannschaft.

8.09 Uhr: Das Ordnungsamt stellt bei seinen Kontrollen zu den Hygieneauflagen und Abstandsregeln im Einzelhandel und in Gewerbebetrieben mittlerweile vermehrt Verstöße fest. Wie die Stadt mitteilt, verzichten vor allem Supermärkte auf Einlasskontrollen, mangelt es an Desinfektionsmitteln oder tragen Beschäftigte in Geschäften keine Mund-Nase-Bedeckungen. Auch erhält das Ordnungsamt häufiger Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern, die darauf hinweisen, dass zwischen Tischen oder in Warteschlagen Abstände nicht eingehalten werden. Das Ordnungsamt ahndet solche Verstöße, da die Einhaltung der Hygieneauflagen und Abstandsregeln nach wie vor unerlässlich sind, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Dies hat die Stadt nach der Sitzung des Krisenstabs am Abend mitgeteilt.

7.50 Uhr: Bis jetzt wurden insgesamt 517 Bochumerinnen und Bochumer positiv auf das Corona-Virus getestet, davon sind bereits 453 genesen und 45 Personen sind aktuell infiziert. Von den Erkrankten werden derzeit sechs stationär behandelt, eine Person davon intensivmedizinisch. 18 Menschen sind in Bochum an den Folgen der Virus-Erkrankung verstorben, ein weiterer positiv getesteter Mensch starb an anderen Ursachen. Die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt im Durchschnitt der letzten sieben Tage bei 5,1. (Inzidenzwert)

Hinweis: Die Differenz zwischen den Gesamt-Infizierten und der Summe von Erkrankten, Genesenen und Verstorbenen Bochumern erklärt sich dadurch, dass eine Person verstorben ist, die zwar positiv auf das Virus getestet, aber nicht an der Covid-19-Infektion gestorben ist.

Coronavirus in Bochum: Das ist in den vergangenen Tagen passiert

Wieder-Eröffnungspläne von Restaurants des Bermudadreiecks, Fake-News um den Ruhrpark. Was sich in den vergangenen Tagen zum Coronavirus in Bochum getan hat, lesen Sie hier!

Schließungen in Bochum wegen des Coronavirus

Für die Schulen in Bochum geht nach langer Corona-Zwangspause der Präsenzunterricht wieder los. Wann genau welche Schüler wieder die Schulen besuchen, lesen Sie hier!

Auch Kindergartenkinder dürfen schrittweise wieder in die Kitas. Wie das genau aussehen soll, lesen Sie hier.

Die Wasserwelten Bochum teilen mit, dass alle Bochumer Schwimmbäder weiter geschlossen bleiben. Auch das Freizeitbad Heveney und die Meditherme im Ruhrpark sind dicht.

Das Starlight-Express-Theater in Bochum bleibt bis mindestens Juli geschlossen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.

Die Bogestra setzt den Ticketverkauf in Bussen und Bahnen beim Fahrpersonal sowie den Einstieg vorne aus.

Bochum: Absagen wegen des Coronavirus – in chronologischer Reihenfolge

Die Musik-Show „A Tribute to Johnny Cash“ wird verschoben. Wegen Corona sind die drei mittlerweile fast ausverkauften Termine Ende Mai im Musikforum in den Herbst verlegt worden. Die Karten bleiben gültig und werden wie folgt verschoben: Von Freitag, 29. Mai, um 20 Uhr auf Samstag, 24. Oktober, um 20 Uhr. Von Samstag, 30. Mai, um 20 Uhr auf Sonntag, 25. Oktober, um 19.00 Uhr. Von Sonntag, 31. Mai, um 18 Uhr auf Montag, 26. Oktober, um 20 Uhr.

Das Jubiläumskonzert der „Ruhrkadetten Bochum“ am 21. Juni fällt aus.

Abgesagt ist auch der „Urban Trail“. Für den vierten Stadtlauf mit Kulturprogramm am 21. Juni hatten sich bereits 1500 Teilnehmer angemeldet. Neuer Termin ist der 20. September, teilt Veranstalter Klaus Ehl mit.