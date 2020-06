Corona in Bochum: Das waren die Nachrichten von Mittwoch

Zu den Regeln in der Gastronomie gehört in der Corona-Krise nicht nur das Abstandsgebot, sondern auch das Führen einer Kontaktliste. Ein Rechtsanwalt aus Bochum sieht dabei den Datenschutz verletzt.

In Bochum sind bislang 18 Menschen dem Coronavirus erlegen. 49 Personen sind aktuell am Coronavirus erkrankt. 470 Frauen und Männer gelten als geheilt . Insgesamt gibt es in Bochum nun 538 nachgewiesene Fälle.

unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen. Im ÖPNV und dem Einzelhandel gilt eine Maskenpflicht.

Mittwoch, 3. Juni: Die Infektionsrate geht in Bochum auf 4,8 zurück

18.30 Uhr: Die in den letzten Tagen wieder leicht gestiegene Infektionsrate, die die Zahl der Infizierten, auf 100.000 Menschen im Schnitt der letzten sieben Tage misst, ist am Mittwoch wieder zurückgegangen. der Wert liegt nun – Stand 3. Juni, 18.30 Uhr – bei 4,8 (5,1). Nach der Sitzung des Krisenstabs vom Nachmittag teilt die Stadt auch die anderen Bochumer Kennzahlen zur Corona-Pandemie mit: Bislang 538 Personen wurden positiv auf das Virus getestet, 470 gelten als genesen und 49 Männer und Frauen sind aktuell erkrankt. 18 Personen starben mit oder an einer Covid-19-Erkrankung. Acht Personen, davon eine auf einer Intensivstation, werden derzeit noch in Bochumer Krankenhäusern behandelt.

16.30 Uhr: Obwohl Kneipen und Restaurants seit Mitte Mai wieder öffnen dürfen, bleiben in einigen Kult-Kneipen im Bermudadreieck weiter die Schotten dicht. Das Mandragora hat bisher noch nicht wieder geöffnet, allein auf der Terrasse dürfen bis zu 88 Gäste Platz nehmen. „Mir persönlich ist das mit der Öffnungsorgie noch zu früh, das ging zu schnell für mich“, sagt Chef Dirk Steinbrecher.

16.13 Uhr: Die Hilfen für die vom Corona-Shutdown gebeutelten Künstler reichen oft nicht, viele Existenzen geraten in Gefahr. Wir haben mit einer Betroffenen gesprochen.

15.40 Uhr: Im Zeichen der Corona-Krise haben sich in Bochum mehrere private Netzwerke gebildet, viele Menschen und Initiativen bieten ihre Hilfe ehrenamtlich an. Die Plattform „Covid-Coping-Melder“ bietet die Möglichkeit, die vielfältigen Ideen,

10.15 Uhr: Wer in Gaststätten bedient werden will, muss seine Kontaktdaten angeben. Die Kontaktlisten würden von Gesundheitsämter gar nicht zur Verfolgung von Infektionsketten genutzt, argumentiert er. Außerdem befürchtet Wieschemann den Missbrauch der Daten durch andere Behörden. Als Beispiel nennt er den Zugriff der Polizei auf die Daten in anderen Bundesländern.

8 Uhr: Dienstag wurden 537 Bochumerinnen und Bochumer positiv auf das Corona-Virus getestet, davon sind bereits 468 genesen und 50 aktuell infiziert. Von den Erkrankten werden derzeit acht Personen stationär behandelt, eine Person davon intensivmedizinisch. 18 Menschen sind in Bochum an den Folgen der Virus-Erkrankung verstorben. Die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt im Durchschnitt der letzten sieben Tage bei 5,1. (Stand 2. Juni, 16.30 Uhr)

7.50 Uhr: Die Zahl der Anrufe an der städtischen Corona-Hotline ist stark zurückgegangen. Ab sofort sind die Mitarbeiter montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr unter 0234 / 910 55 55 erreichbar. Zu Beginn der Pandemie gingen hier täglich tausende Anrufe ein. Inzwischen sind es rund 100. Wie die Stadt Bochum mitteilt, müssen sich Personen, die Corona-Symptome an sich feststellen, an die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte wenden oder die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung unter der Rufnummer 116117 anrufen.

Hinweis: Die Differenz zwischen den Gesamt-Infizierten und der Summe von Erkrankten, Genesenen und Verstorbenen Bochumern erklärt sich dadurch, dass eine Person verstorben ist, die zwar positiv auf das Virus getestet, aber nicht an der Covid-19-Infektion gestorben ist.

Schließungen in Bochum wegen des Coronavirus

Für die Schulen in Bochum geht nach langer Corona-Zwangspause der Präsenzunterricht wieder los. Wann genau welche Schüler wieder die Schulen besuchen, lesen Sie hier!

Auch Kindergartenkinder dürfen schrittweise wieder in die Kitas. Wie das genau aussehen soll, lesen Sie hier.

Der läuft im Sommer als Online-Semester. An der Ruhr-Universität Bochum h

Das Starlight-Express-Theater in Bochum bleibt bis Ende August geschlossen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.

Bochum: Absagen wegen des Coronavirus – in chronologischer Reihenfolge

Das Jubiläumskonzert der „Ruhrkadetten Bochum“ am 21. Juni fällt aus.

Abgesagt ist auch der „Urban Trail“. Für den vierten Stadtlauf mit Kulturprogramm am 21. Juni hatten sich bereits 1500 Teilnehmer angemeldet. Neuer Termin ist der 20. September, teilt Veranstalter Klaus Ehl mit.