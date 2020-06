Corona in Bochum: Das waren die Nachrichten von Montag

Bochum. Die Zahl der Corona-Infizierten in Bochum ist deutlich angestiegen. Auch an einer Wattenscheider Grundschule gibt es Fälle. Unser Corona-Newsblog.

In Bochum sind bislang 18 Menschen dem Coronavirus erlegen. 63 Personen sind aktuell am Coronavirus erkrankt. 487 Frauen und Männer gelten als geheilt . Insgesamt gibt es in Bochum nun 569 nachgewiesene Fälle.

unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen. Im ÖPNV und dem Einzelhandel gilt eine Maskenpflicht.

Montag, 8. Juni: Zahl der Corona-Infektionen steigt am Wochenende spürbar an

18.36 Uhr: 2510 Grundschüler in Bochum gehen nächste Woche wieder regulär zu Schule. Ein Schulleiter sagt zur Stimmung unter den Grundschulrektoren: „Es kocht schon ziemlich hoch.“ Die Stadt hüllt sich in Schweigen – ein offenbar stiller Protest gegen die Anweisung des NRW-Schulministeriums.

17.55 Uhr: Keinen weiteren mit dem Coronavirus infizierten Menschen hat es am Montag in Bochum gegeben. Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt weiterhin 569. 63 Personen sind derzeit an Covid-19 erkrankt; acht werden in einem Krankenhaus behandelt, davon zwei auf der Intensivstation. 487 Personen sind mittlerweile wieder genesen, 18 Menschen sind an Covid-19 gestorben. In Quarantäne leben derzeit 195 Bochumerinnen und Bochumer. Die Neuinfektionsrate sank von 9,4 am Sonntag auf nun 8,9.

15.47 Uhr: Wegen zu wenig Mindestabstand im Supermarkt hat ein Kunde einem anderen ein dickes Rinderfilet ins Gesicht geschlagen. Das Fleisch wog zwei Kilo.

13.04 Uhr: Seit Mitte März ist das Folkwang-Theaterzentrum an der Friederikastraße in Bochum offiziell geschlossen, aber die Schauspieler-Ausbildung liegt deshalb nicht brach. Gleichwohl hat Corona auch hier alles durcheinandergewirbelt. Die WAZ sprach mit Esther Hausmann, Professorin im Bereich „Praktische Theaterarbeit“.

11.11 Uhr: An der Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule in Wattenscheid gibt es zwei Corona-Fälle, wie die Bezirksregierung Arnsberg auf Nachfrage bestätigt. Zwei Grundschüler, die dieselbe Lerngruppe besucht haben sollen, sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mehr dazu lesen Sie hier!

7.46 Uhr: Spürbar angestiegen ist am Wochenende die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Bochum. Seit Freitagabend sind 15 weitere Personen an Covid-19 erkrankt, aktuell sind damit 65 Personen infiziert. Der Anstieg sei nicht auf eine größere Gruppe etwa in einer Familie oder an einem Arbeitsplatz zurückzuführen, so Stadtsprecherin Sarah Schmuttermair. Trotz des ungewöhnlich starken Anstiegs der Infiziertenzahl wird der Corona-Krisenstab der Stadt bis auf Weiteres nicht mehr jeden Tag und auch nicht an den Wochenenden zusammenkommen.

Hinweis: Die Differenz zwischen den Gesamt-Infizierten und der Summe von Erkrankten, Genesenen und Verstorbenen Bochumern erklärt sich dadurch, dass eine Person verstorben ist, die zwar positiv auf das Virus getestet, aber nicht an der Covid-19-Infektion gestorben ist.

Coronavirus in Bochum: Das ist in den vergangenen Wochen passiert

Wieder-Eröffnungspläne von Restaurants des Bermudadreiecks, Fake-News um den Ruhrpark. Was sich in den vergangenen Wochen zum Coronavirus in Bochum getan hat, lesen Sie hier!

Schließungen in Bochum wegen des Coronavirus

Für die Schulen in Bochum geht nach langer Corona-Zwangspause der Präsenzunterricht wieder los. Wann genau welche Schüler wieder die Schulen besuchen, lesen Sie hier!

Auch Kindergartenkinder dürfen schrittweise wieder in die Kitas. Wie das genau aussehen soll, lesen Sie hier.

Der läuft im Sommer als Online-Semester.

Das Starlight-Express-Theater in Bochum bleibt bis Ende August geschlossen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.

Bochum: Absagen wegen des Coronavirus – in chronologischer Reihenfolge

Das Jubiläumskonzert der „Ruhrkadetten Bochum“ am 21. Juni fällt aus.

Abgesagt ist auch der „Urban Trail“. Für den vierten Stadtlauf mit Kulturprogramm am 21. Juni hatten sich bereits 1500 Teilnehmer angemeldet. Neuer Termin ist der 20. September, teilt Veranstalter Klaus Ehl mit.