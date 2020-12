Corona in Bochum: Das waren die Nachrichten von Oktober

Laut Meldung der Stadt von Mittwoch (2.12., 14 Uhr) sind in Bochum vier weitere Corona-Todesfälle zu beklagen. Aktuell sind 706 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind fünf mehr als am Vortag. Die Neuerkrankungsrate steigt von 143,8 auf jetzt 155,6.

Die Corona-Zahlen des Robert-Koch-Institutes (Stand, 3. Dezember, 0 Uhr): Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bochum liegt dem Robert-Koch-Institut zufolge bei 133,5 (Vortag: 135,7). Dem RKI zufolge gab es 121 Neuinfektionen. Seit Beginn der Pandemie wurden 5.405 Infektionen gemeldet.

Die liegt dem Robert-Koch-Institut zufolge bei 133,5 (Vortag: 135,7). Dem RKI zufolge gab es 121 Neuinfektionen. Seit Beginn der Pandemie wurden 5.405 Infektionen gemeldet. Hinweis: Die Unterschiede der Zahlen von RKI und Stadt Bochum begründen sich in der unterschiedlichen Meldezeit. Grundlage der Stadt-Zahlen sind die Meldungen des Gesundheitsamtes bis 14 Uhr. Das Gesundheitsamt zählt neue Fälle auch nach 14 Uhr weiter – und übermittelt die Daten an das Robert-Koch-Institut, die RKI-Zahlen entsprechen dem Stand von 0 Uhr. ( Bei dringenden Verdachtsfällen ist die städtische Corona-Hotline unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen.

Corona in Bochum: Weitere Auswirkungen auf die Stadt

Samstag, 31. Oktober: Eine Klasse der Hilda-Heinemann-Schule muss zu Hause bleiben

Der Unterricht an der Sibylla-Merian-Gesamtschule in Wattenscheid kann ab Montag wieder stattfinden. Das teilte die Stadt am Samstag mit. .

Zu Hause bleiben müssen indes einige Schülerinnen und Schüler einer Klasse an der Hilda-Heinemann-Schule. Dort ist laut Stadt eine Infektion aktenkundig. Da sich diese aber genau eingrenzen lässt, muss nur eine Klasse der Förderschule in Hiltrop in Quarantäne.

Die Corona-Zahlen in Bochum steigen weiter stark an. Laut Stadtverwaltung sind bislang 2781 Corona-infektionen amtlich (Vortag: 2569). Aktuell sind 979 Bochumer an Covid-19 erkrankt (+198). Als genesen gelten mittlerweile 1770 Personen (+14), in Quarantäne befinden sich derzeit 2570 Bochumerinnen und Bochumer (+138). An dem Virus gestorben sind 26, mit dem Virus infiziert waren zusätzlich sechs Menschen, die an einer anderen Todesursache verstorben sind (daher zählt das RKI 32 Tote). In einem Krankenhaus behandelt werden müssen zurzeit 50 Personen, davon werden 17 (plus 1) intensivmedizinisch behandelt.

Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) am Morgen neu gemeldete Rekordzahl von bundesweit 19.059 Neuinfektionen spiegelt sich auch in den Bochumer Zahlen: Für Samstag, 0 Uhr, meldete das RKI 2728 Corona-Fälle in unserer Stadt. Das sind 149 mehr als am Freitag um 14 Uhr. Die Neuerkrankungsrate gibt das RKI mit 167,9 an. Bochum liegt damit über dem Bundesdurchschnitt von 146,57.

Bochums Sozialdezernentin Britta Anger appelliert noch einmal eindringlich, sich an die aktuellen Hygieneregeln zu halten und ergänzt: „Wer getestet worden ist, soll bis zum Ergebnis möglichst zu Hause bleiben und Kontakte zu anderen Personen meiden!“ Personen, die positiv getestet wurden, haben sich umgehend in Quarantäne zu begeben – selbst, wenn in Ausnahmefällen keine behördliche Anordnung vorliegen sollte.

Freitag, 30. Oktober: Gesamtschule in Wattenscheid bleibt geschlossen

Die Absagen von Veranstaltungen und Schließungen häufen sich : In der Kita Stockumer Straße in Bochum ist laut Stadt ein Kind positiv getestet worden. Vorsorglich bleibt die Einrichtung komplett bis voraussichtlich 10. November geschlossen.

Angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen sagen ihre zum Teil bereits fest terminierten Tage der offenen Tür ab.

Der Tierpark und das Fossilium gehören zu den beliebtesten Freizeitstätten der Bochumer. Wegen der neuen Corona-Beschlüsse der Bundesregierung, wird auch der Tierpark geschlossen - ab Montag, 2. November, bis voraussichtlich Montag, 30. November.

Der Eis-Salon Ruhr , die Schlittschuhbahn in der Jahrhunderthalle, fällt in diesem Winter aus. Das Groß-Event ist wegen der neue, strengen Corona-Schutzregeln nicht möglich. Die Ansteckungsgefahr wäre zu groß.

Geschlossen bleibt ab Montag (2.) auch das Freizeitzentrum Kemnade in Bochum/Witten. Die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr (FMR) schließt ab der kommenden Woche wegen des Teil-Lockdowns alle ihre Bäder und Saunen.

Das Projekt Kultur Raum der Bochumer Veranstaltungs-GmbH und des Kulturbüros der Stadt Bochum stellt lokalen Kulturschaffenden kostenfrei eine Bühne in der Jahrhunderthalle zur Verfügung. Die aktuellen Corona-Beschlüsse haben auch die Absage sämtlicher Kultur Raum-Termine im November zur Folge.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL ) hat wegen der starken Verbreitung der Corona-Infektionen sämtliche Veranstaltungen in allen seinen Einrichtungen ab Montag (2.11.) bis zum 30. November abgesagt. In Bochum ist das Industriemuseum Zeche Hannover in Hordel davon betroffen.

Die Konzertveranstaltung „Tatort Jazz“ mit dem Gastsolisten Andreas Wahl am kommenden Mittwoch, 4. November, im Kunstmuseum Bochum fällt ebenfalls aus. Das „Festkonzert 20 Jahre Bochumer Bachtage“ am 1. November in der Jahrhunderthalle wurde abgesagt. Bereits gekaufte Tickets (Bochum-Marketing) werden zurückerstattet.

Im Schauspielhaus finden die kommenden Premieren der nächsten Woche „Peer Gynt“ (7.11.) und „Rosi und der Käsekopter“ (8.11.) nicht statt. Auch alle Repertoire-Vorstellungen fallen bis mindestens Ende November aus.

Auch die Stadtwerke Bochum gehen mit ihrem Kundencenter in den Lockdown. Ab Montag, 2. November, bleibt das Kundencenter am Ostring geschlossen. Stadtwerke-Kunden haben auch weiterhin die Möglichkeit, über das Online-Kundencenter unter www.stadtwerke-bochum.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0234/960-3737 ihre Anliegen rund um die Energieversorgung mit den Kundenberatern der Stadtwerke zu besprechen.

Weitere Veranstaltungen, die ausfallen: Die beiden Bochumer Termine mit dem Jazz-Pianisten Jasper van’t Hof in der Rotunde (Ausstellungseröffnung am 6. November und Live-Konzert am 7. November) fallen aus. Sobald abzusehen ist, wann der Lockdown beendet wird, sollen die Veranstaltungen nachgeholt werden.

Das für den 6. November angekündigte „Räuber-Bankett“ sowie das „Rittermahl“ mit Schauspiel und Dinner am 14. November in den Burgstuben Haus Kemnade wurden abgesagt. Als Ersatztermine sind für das Räuber-Bankett der 19. März 2021 und für das Rittermahl der 16. April 2021 vorgesehen.

Bei Kontrollen des Ordnungsdienstes in den Bereichen, in denen eine Maskenpflicht herrscht, mussten in den vergangenen Tagen 253 Menschen belehrt werden. Sechs uneinsichtige Menschen müssen mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige rechnen.

Das Robert-Koch-Institut meldet auf seiner Internetseite 2598 Corona-Fälle für Bochum. Der Neuinfektionswert (Neuansteckungen in den letzten sieben Tagen je 100.000 Einwohner) liegt demnach bei 160,8. Landesweit ist der Schnitt mit 139,96 angegeben.

Die Sibylla-Merian-Gesamtschule in Bochum-Wattenscheid . Grund sind einzelne Coronafälle, heißt es auf der Homepage der Schule. Betroffen waren mehr als 100 Lehrerinnen und Lehrer und rund 1300 Schülerinnen und Schüler.

Donnerstag, 29. Oktober: Inzidenz steigt weiter an

Die aktuelle von der Stadt am späten Nachmittag gemeldete Inzidenzzahl liegt bei 169,4. In der Nacht hatte das Robert-Koch-Institut eine Inzidenz von 159,7 gemeldet. Erneut gestiegen ist auch die Zahl der Menschen, die sich in Quarantäne begeben müssen. Diese Zahl stieg um 280 auf jetzt 2302. Das Katholische Klinikum mit seinen Krankenhäusern wird ab Samstag, 31. Oktober, nun ebenfalls ein aussprechen. Nur in Härtefällen können dann die Patienten noch besucht werden.

Trotz der massiv verschärften Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie Anders als in einigen anderen Kommunen wurde das Training nicht komplett eingestellt.

Mittwoch, 28. Oktober: Die Corona-Zahlen in Bochum steigen weite r. Die meldete am Mittwoch 2387 Fälle, das sind 43 mehr als die Stadt am Dienstagnachmittag zählte. Die Inzidenzrate (Neuansteckungen in den letzten sieben Tagen je 100.000 Einwohner) lag am Mittwoch um 14 Uhr bei 141,4. Bislang sind in Bochum 26 Menschen an dem Coronavirus gestorben. In der Statistik werden zudem sechs weitere Personen geführt, die bei ihrem Tod mit dem Virus infiziert waren.

In Quarantäne befanden sich 2113 Menschen (+85), 55 Bochumer werden in einem Krankenhaus behandelt, 13 davon auf einer Intensivstation.

Gestiegen ist auch noch einmal die Zahl der Bochumer Bürger, . Mittlerweile sind 35 Infektionen aktenkundig, die sich auf das Fest zurückführen lassen, teilte die Stadt mit.

Auch zum Corona-Ausbruch in einer Belia-Seniorenresidenz in Wattenscheid , in der 80 Bewohner von 65 Mitarbeitern versorgt werden, gab es am Mittwoch neue Zahlen. 13 Bewohner und zwei Mitarbeiter seien positiv getestet worden, hieß es. „Die infizierten Personen werden in unserer Einrichtung versorgt und betreut, es geht ihnen den Umständen entsprechend gut“, teilte Geschäftsführer Andreas Anspach auf Anfrage mit.

Die Corona-Hotline der Stadt Bochum stößt an ihre Kapazitätsgrenzen. Es häufen sich Beschwerden über die Nicht-Erreichbarkeit des Hilfetelefons.

Gastronomen und Kulturschaffende . Der beschlossene Teil-Lockdown verärgert die Bochumer Wirte. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will im Gespräch mit den Ministerpräsidenten der Länder neue bundesweite Corona-Beschränkungen auf den Weg bringen. Dazu gehören soll die Schließung zahlreicher Geschäfte. Unter anderem könnten Restaurants und Fitnessstudios betroffen sein.

Betroffen sind auch Bochumer Kulturstätten wie das Schauspielhaus, das Musikforum oder das Prinz-Regent-Theater betroffen. Konkret äußern wollte sich am Mittwoch aber noch niemand. Unabhängig von der Entwicklung laufen die Planungen weiter, so hat das Schauspielhaus am Mittwoch seinen Premierenplan für Dezember veröffentlicht.

Update Dienstag, 27. Oktober: Die Anzahl der Menschen in Bochum, die seit Beginn der Corona-Pandemie in Bochum mit oder an dem Virus verstorben sind, hat sich am Dienstag um zwei auf 31 erhöht. Der eine starb an dem Virus, der andere mit dem Virus. Bei einem der beiden Menschen handelt es sich um eine Frau Jahrgang 1945; sie starb am Dienstag im Bergmannsheil. Die andere Person starb bereits am Montag in einem Krankenhaus. Sie war noch älter. Welches Geschlecht sie hat, wurde am Dienstag nicht öffentlich bekannt. Am Montag waren es noch 25 Menschen in Bochum, die an dem Virus und vier, die mit dem Virus gestorben waren.

Update Montag, 26. Oktober: Nach Informationen der WAZ handelt es sich bei dem vom Covid-19-Ausbruch betroffenen Altenheim um das Belia-Seniorenzentrum in Wattenscheid. Dort sind nach Angaben der Stadt mittlerweile zwölf Personen – Bewohnerinnen und Mitarbeiter – positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Wir haben ein leichtes Infektionsgeschehen, allen Bewohnern geht es gut“, sagt Belia-Prokuristin Juliane Mahnke auf Nachfrage der WAZ. Es gebe einen Quarantäne-Bereich, in dem betroffene Bewohner isoliert würden. Besuche seien dort nicht möglich, wohl aber auf den anderen Stationen des erst im Januar 2020 eröffneten 80-Betten-Hauses am Beethovenweg . „Die Situation ist stabil.“ Insgesamt leben 79 Menschen in der Senioreneinrichtung, 60 Mitarbeiter sind dort beschäftigt.

Die Zahl der Neuinfektionen steigt in Bochum derweil weiter. Der Inzidenzwert liegt nach Angaben der Stadt Bochum nun bei 122,0; der Wert zählt die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage und berechnet sie je 100.000 Einwohnern.

Update Sonntag, 25. Oktober: Mittlerweile haben sich nachweislich 27 Bochumer und Bochumerinnen auf einer infiziert. Noch liegen nicht alle Testergebnisse vor. Sorgen bereitet der Stadt ein weiterer Covid-19-Ausbruch in einem Bochumer Altenheim. Dort haben sich fünf Bewohnerinnen und zwei Mitarbeiter infiziert. 110 Personen insgesamt sind daraufhin dort sind am Sonntag getestet worden. Leicht gestiegen ist die Zahl der Personen, die mit einer Covid-19-Erkrankung in einer Klinik sind. 44 Männer und Frauen müssen derzeit in Bochum stationär behandelt werden, davon zwölf auf Intensivstationen.

Update Samstag, 24. Oktober: Der Kontaktnachverfolgungsgruppe im Bochumer Gesundheitsamt ist es jetzt gelungen, mindestens eine Ursache für den zuletzt so rasanten Anstieg der Infektionen in Bochum zu lokalisieren: Vor rund zehn Tagen fand in Dortmund eine Großhochzeit statt, Allein auf dieses Ereignis lassen sich mittlerweile 26 Neuinfektionen in Bochum zurückführen. „Und dabei sind wir noch nicht am Ende“, so Stadtsprecher Peter van Dyk. Noch lägen nicht alle Ergebnisse der Abstriche vor, so dass die Zahlen noch verändern könnten.

Die weiteren Zahlen: Mittlerweile sind seit Beginn der Pandemie 2157 (+53) Infektionen mit dem neuartigen Corona-Virus nachgewiesen. Mittlerweile gelten 1551 (+13) Personen als genesen. 577 Menschen (+40) sind aktuell an Covid-19 erkrankt. Unverändert ist die Zahl der Todesfälle. 25 Menschen starben an und weitere vier Personen mit dem Corona-Virus.

Update Freitag, 23. Oktober: Der Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Bochum nimmt dramatische Ausmaße an. Binnen 24 Stunden haben sich nach Angaben der Stadt 189 Menschen angesteckt , Damit steigt die Gesamtzahl der Infektionen seit Ausbruch der Pandemie von 1915 auf 2104. Die Sieben-Tage-Inzidenz nimmt entsprechend deutlich zu: von 72,4 auf 109,6.

Aktuell sind 537 Bochumer positiv getestet: 151 mehr als am Vortag. . Es

Der Krisenstab hat am Freitagabend ein Maßnahmenpaket beschlossen, um die Pandemie einzudämmen. Die wichtigsten Punkte:

– Der Weihnachtsmarkt, der am 19. November in der Innenstadt beginnen sollte, fällt aus.

– Alle städtischen Turnhallen, Sport- und Bolzplätze sowie die städtischen Hallenbäder bleiben ab Montag geschlossen.

– Die Maskenpflicht wird von der Innenstadt auf das Uni-Center und die Nebenzentren ausgeweitet.

Update Donnerstag, 22. Oktober: Der Ruhrpark in Bochum kehrt freiwillig zur generellen Maskenpflicht zurück. Seit September war eine Mund-Nase-Bedeckung nur in den Geschäften und in der Gastronomie vorgeschrieben. Ab Freitag gilt die Maskenpflicht erneut im gesamten Einkaufszentrum , also auch unter freiem Himmel außerhalb der Shops.

Die Corona-Zahlen in Bochum steigen derweil rasant an. Die Stadt meldete am Donnerstagnachmittag einen Inzidenzwert von 72,4 (Stand 14 Uhr). Das Robert-Koch-Institut hatte am Morgen sogar einen Wert von 83,2 (Stand: Mitternacht) veröffentlicht. Laut Stadt waren oder sind nunmehr 1915 Bochumer mit dem Coronavirus infiziert – 53 mehr als am Vortag. Aktuell gibt es 386 bestätigte Fälle. 1500 Frauen und Männer gelten als geheilt.

Die Bundeswehr hilft dem Gesundheitsamt jetzt bei der Kontaktnachverfolgung .

Update Mittwoch, 21. Oktober: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bochum ist nach Angaben des Stadt (Stand: 21. Oktober, 17 Uhr) auf 68,7 gestiegen. 1862 bestätigte Corona-Infektionen wurden seit Beginn der Pandemie gemeldet. Das Robert-Koch-Institut hatte den Inzidenzwert am Morgen bereits über 70 gesehen. 361 Bochumer sind derzeit nachweislich infiziert.

Die Lage in den Kliniken spitzt sich wieder zu . 36 Covid-19-Patienten müssen stationär behandelt werden: zehn mehr als noch am Dienstag. Acht der Patienten werden auf Intensivstationen versorgt. 1472 Bürger gelten mittlerweile als genesen (plus 36).

Bei der Kontaktnachverfolgung des Gesundheitsamts leisten jetzt 24 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr Unterstützung.

Corona in Bochum: Erstes Todesopfer seit August

Update Dienstag, 20. Oktober: Erstmals seit August ist in Bochum wieder ein Corona-Todesfall zu beklagen. Wie die Stadt am Dienstagabend mitteilte., ist eine 80-jährige Bewohnerin einer Senioreneinrichtung infolge von Covid-19 verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Corona-Virus auf 25.

Sorge bereitet auch die Entwicklung in den Krankenhäusern. 26 Patienten müssen derzeit stationär behandelt werden. Acht von ihnen liegen auf der Intensivstation. Politik und Medizin hatten zuletzt immer wieder gewarnt, dass die rasante Zunahme bei den Neuinfektionen zu mehr schweren Erkrankungen und Todesfällen gerade bei älteren Menschen führen werde.

. 1805 Frauen und Männer in Bochum waren oder sind mit dem Corona-Virus infiziert: 20 mehr als am Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt zwar deutlich über dem kritischen Wert von 50, kletterte in den vergangenen 24 Stunden aber nur noch moderat von 65,2 auf 66,2.

Erstmals seit langer Zeit zurückgegangen ist die Zahl der aktuell Infizierten : von 343 auf 340 . Als genesen gelten jetzt 1436 Bochumer (plus 22). 1607 Personen müssen in häuslicher Quarantäne ausharren – nochmals 67 mehr als am Vortag.

Update Montag, 19. August: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Stadt Bochum aktuell bei bei 65,2 und ist damit im Vergleich zu Sonntag weiter gestiegen. Die Stadt hatte am Morgen ihre Zahlen noch nicht aktualisiert. Laut Stadt Bochum wurden in Bochum seit Beginn der Pandemie im März insgesamt 1785 Infizierte gezählt. 24 Menschen starben bis dato in der Stadt an einer Corona-Infektion. Hinzu kommen vier Opfer, die infiziert waren aber an einer anderen Ursache verstarben. Außerdem erließ die Stadt nach der Sitzung des Krisenstabs am Montag eine neuen sogenannte Allgemeinverfügung mit deutlich schärferen Regeln. Darunter fällt auch eine

Update Sonntag, 18. Oktober: Erneut ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen gestiegen: Die Stadt gibt sie am Sonntag (Stand: 14 Uhr) mit 57,6 an. Das Robert-Koch-Institut hatte am Morgen sogar eine Rate von 60,2 gemeldet. 1744 Bochumerinnen und Bochumer waren oder sind seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert.

Sperrstunde in Bochum: Verschärfte Bestimmungen greifen

Update Samstag, 17. Oktober: Bei der Entwicklung der Infektionszahlen gibt es weiterhin keine Entspannung in Bochum. Die Stadt meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 57,3. Das ist nochmals eine Steigerung gegenüber dem Freitag (56,0).

1724 Bochumerinnen und Bochumer waren oder sind nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das entspricht einem Anstieg von mehr als 200 Fällen innerhalb einer Woche. Aktuell sind 311 Bürger infiziert. Die schweren Krankheitsverläufe häufen sich wieder: 18 Patienten werden derzeit in Krankenhäusern versorgt, davon sechs auf der Intensivstation.

In der Nacht zum Samstag galt erstmals eine Sperrstunde . Stadtweit, auch im besonders betroffenen Bermudadreieck, gingen um 23 Uhr die Lichter aus. . Die Gastronomen beklagen existenzbedrohende Einbußen. Wie es heißt, wird eine Klage vor dem Verwaltungsgericht geprüft.

Derweil bestätigten Supermärkte in Bochum: „Die Menschen fangen wieder an zu horten.“ Bei Edeka Burkowski mit einem Markt an der Alleestraße berichtet Vertriebsleiter Turan Can von einem Plus von 200 Prozent beim Verkauf von Hygieneartikeln, vor allem Klopapier und Küchenrollen.

Update Freitag, 16. Oktober: Die Corona-Lage in Bochum bleibt angespannt. Am Freitagnachmittag meldete die Stadt 56 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Laut Gesundheitsamt gibt es jetzt insgesamt 1697 bestätigte Ansteckungen in Bochum – 51 mehr als am Vortag. 282 Bürger sind aktuell infiziert: eine Zunahme von 32 Erkrankten. 17 Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden, davon sechs auf Intensivstationen.

Die Stadt setzte am Freitag deutlich verschärfte Regeln zur Bekämpfung der Pandemie in Kraft. So dürfen in der Öffentlichkeit höchstens fünf Personen zusammenkommen. Nur, wenn sie aus maximal zwei Haushalten kommen oder in gerader Linie verwandt sind, dürfen es mehr sein. Bei privaten Feiern in Gaststätten soll laut Landesverordnung die Obergrenze zehn gelten

In der Gastronomie wird eine Sperrstunde ab 23 Uhr eingeführt. Sie gilt bis 6 Uhr. Betroffen ist vor allem das Bermudadreieck, wo der Zapfenstreich heute erstmals umgesetzt werden muss. Zudem ist während der Sperrstunde im gesamten Stadtgebiet der Verkauf von Alkohol verboten, etwa an Tankstellen, Kiosken und in Supermärkten. Das wird auch engmaschig kontrolliert, kündigt Stadtsprecher Peter van Dyk an.

Update Donnerstag, 15. Oktober: Bochum ist jetzt Corona-Risikogebiet. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben der Stadt bei 52,8 – und damit erstmals über dem Schwellenwert von 50. Innerhalb eines Tages gab es 39 weitere bestätigte Ansteckungen. Aktuell sind 237 Bochumer infiziert.

Damit treten am Freitag (16.) verschärfte Bestimmungen und Beschränkungen in Kraft . In der Gastronomie gelten neue Höchstgrenzen für Treffen und private Feiern. Das Bermudadreieck steht vor seiner ersten Sperrstunde (23 Uhr). Wirte warnen bereits vor den Folgen erneuter Umsatzeinbußen.

Corona in Bochum: Warnwert 50 ist fast erreicht

Update Mittwoch, 14. Oktober: Knapper geht’s kaum: Der Corona-Inzidenzwert in Bochum ist am Mittwoch auf 49,8 gestiegen. Damit liegt er nur noch minimal unter der Warnstufe 50, ab der laut NRW-Landesverordnung einschneidende Maßnahmen im öffentlichen Leben greifen.

Binnen 24 Stunden gab es 48 Neuinfektionen – auch das ein Höchstwert. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie 1607 Bochumer mit dem Virus angesteckt. Aktuell sind 237 Frauen und Männer nachweislich infiziert – 26 mehr als am Vortag. 16 Covid-Patienten müssen stationär betreut werden, davon fünf auf Intensivstationen.

Die Stadt appellierte nach einer Krisensitzung am Mittwochabend, Mund-Nase-Bedeckungen auch dort zu tragen, wo es (noch) nicht vorgeschrieben ist : etwa in der Fußgängerzone, in Freizeiteinrichtungen und bei Veranstaltungen.

Update Dienstag, 13. Oktober: Der Inzidenzwert in Bochum ist der kritischen Marke von 50 am Dienstag ein weiteres Stück näher gerückt. Aktuell liegt er bei 43,6. Einschränkungen sind nach der jüngsten Landesverordnung schon ab 35 in Kraft – somit auch für Bochum. Das heißt u.a. Maskenpflicht auch am Platz bei Kultur- und Sportveranstaltungen. Steigen die Zahlen weiter, könnte dem Bermudadreieck eine Sperrstunde drohen. Und: Der Weihnachtsmarkt in der City stünde wieder auf der Kippe. Alle aktuellen Informationen gibt es hier!

Update Montag, 12. Oktober: Bedrohlich nahe kommt Bochum dem kritische Wert für die Neuinfektionsrate. Sie ist am Montag auf 42,5 gestiegen. Steigt sie auf 50, treten größere Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Kraft. Der größte Teil der Neuinfektionen in Bochum, am Montag waren es 13, ist nach Auskunft des Gesundheitsamts darauf zurückzuführen, dass sich Menschen vor allem bei privaten Feiern nicht an die Hygiene- und Abstandsregeln halten.

Die Gesamtzahl der Infizierten ist auf 1543 (+13) gestiegen. 1310 Personen sind wieder genesen, 24 verstorben und 205 aktuell erkrankt. Davon werden 18 im Krankenhaus behandelt, vier davon auf der Intensivstation. In Quarantäne leben momentan 1339 Bochumerinnen und Bochumer, 66 mehr als am Vortag. Bislang wurden 24.672 Abstriche genommen, 21.918 sind negativ ausgefallen.

Hinweis: Die Differenz zwischen den Gesamt-Infizierten und der Summe von Erkrankten, Genesenen und Verstorbenen in unseren Statistiken erklärt sich dadurch, dass vier Menschen verstorben sind, die zwar positiv auf das Virus getestet waren, aber nicht an der Covid-19-Infektion gestorben sind

Corona in Bochum: 24.464 Abstriche seit März

Update Sonntag, 11. Oktober: Noch immer kein Okay hat die Stadt Bochum von der Landesregierung für ihren . Voraussichtlich erst am Montag kann das Papier veröffentlich werden, am Dienstag würde es dann in Kraft treten.

Alle Wert steigen weiterhin: Die Gesamtzahl der Infizierten seit März beträgt nun 1530. Genesen sind 1299 Menschen, verstorben 24 und aktuell erkrankt 203. Davon werden 16 Personen stationär im Krankenhaus behandelt; vier auf der Intensivstation. Die Neuinfektionsrate ist so hoch wie nie, sie liegt bei 39,0. Insgesamt 1273 Bochumerinnen und Bochumer leben in häuslicher Quarantäne. Seit März hat das Gesundheitsamt der Stadt insgesamt 24.464 Abstriche vornehmen lassen. Davon sind 21.772 negativ ausgefallen.

Corona in Bochum: Neuinfektionsrate steigt auf 38,0

Update Samstag, 10. Oktober: Erneut gestiegen ist die Corona-Neuinfektionsrate in Bochum – von 35,8 am Freitag auf 38,0 am Samstag. Das ist der vierthöchste Wert im Mittleren Ruhrgebiet hinter Herne (66,5), Gelsenkirchen (48,9) und Essen (47,2). Insgesamt gibt es jetzt seit März 1511 bestätigte Coronainfektionen, 22 mehr als am Freitag. 1297 Menschen sind wieder genesen, 24 verstorben und 186 aktuell erkrankt. Zuletzt hatte es im April einen so hohen Wert gegeben. 1229 Bochumerinnen und Bochumer leben derzeit in häuslicher Quarantäne. Voraussichtlich erst in der kommenden Woche tritt der Stufenplan in Kraft, mit dem Bochum ein weiteres Ansteigen der Infektionen verhindern will.

Corona in Bochum: So viele Menschen aktuell erkrankt wie seit April nicht mehr

Update Freitag 9. Oktober: Insgesamt sind in Bochum seit März 1489 (+39) Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 1287 (+13) sind insgesamt genesen, 24 sind an bzw. vier mit Covid-19 gestorben. Aktuell sind 174 (+26) Personen infiziert – ; 17 davon werden stationär, drei von ihnen intensiv-medizinisch betreut. Die Zahl der Infektionen im Schnitt der letzten sieben Tage gerechnet pro 100.000 Einwohner beträgt 35,8 (+7,8). Das ist der höchste je in Bochum gemessene Wert.

Die Stadt hat daher einen . Die Maßnahmen werden noch mit dem Land NRW koordiniert und sollen bald in Kraft treten. Das Ordnungsamt hat angekündigt, am Wochenende bei privaten Feiern und in der Gastronomie verschärft zu kontrollieren.

Corona in Bochum: 1077 Personen in Quarantäne

Update Donnerstag 8. Oktober: Bedrohlich nahe kommt die Neuinfektionsrate (Neuinfektionen binnen sieben Tagen je 100.000 Einwohner) dem Spitzenwert in Bochum. Am Donnerstag ist sie auf 28 gestiegen. Der bisherige Höchstwert lag bei 31,2 (Mitte August). 28 neue Coronafälle, noch einmal drei mehr als am Mittwoch, haben dafür gesorgt, dass die Gesamtzahl der in der Stadt infizierten Menschen auf 1450 gestiegen ist. 1274 Personen sind wieder gesund, 24 verstorben und aktuell noch 148 erkrankt. 15 Bochumerinnen und Bochumer liegen zur Zeit im Krankenhaus, zwei davon auf der Intensivstation. Auch die Zahl der Menschen, die unter Quarantänebedingungen leben, hat stark zugenommen. Sie wuchs binnen 24 Stunden auf 1077 (Vortag: 1000).

Corona in Bochum: 25 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden

Mittwoch, 7. Oktober: Deutlich gestiegen ist die Zahl der insgesamt seit März mit dem Coronavirus infizierten Menschen. Gegenüber dem Vortag sind es 25 mehr und nun 1422 Betroffene. 1254 Personen sind mittlerweile wieder gesund. 24 Menschen sind an Covid-19 gestorben, 140 aktuell noch erkrankt. Von ihnen werden elf im Krankenhaus behandelt, zwei davon auf der Intensivstation. Die Neuinfektionsrate ist wieder gestiegen: auf 24,8. Erstmals ist die Zahl der Menschen, die in häuslicher Quarantäne leben, vierstellig. Genau 1000 Personen sind momentan davon betroffen.

Corona in Bochum: 909 Menschen in Quarantäne

Update: Dienstag, 6. Oktober: Zwölf neue Corona-Fälle hat es seit Montag in Bochum gegeben. Die Gesamtzahl der Infizierten ist damit auf 1397 gestiegen. 1243 Menschen sind genesen, 24 an Covid-19 gestorben. Aktuell sind 126 Bochumerinnen und Bochumer mit dem Coronavirus infiziert, drei weniger als noch am Vortag. Neun Menschen werden im Krankenhaus behandelt, zwei davon auf der Intensivstation. 909 Personen leben in häuslicher Quarantäne. Die Neuinfektionsrate bleibt bei 22,6.

Corona in Bochum: 129 Personen sind aktuell erkrankt

Update Montag, 5. Oktober: Keinen neuen Corona-Fall hat es seit Sonntag in Bochum gegeben. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt weiterhin bei 1385. Neun Bochumerinnen und Bochumer mehr als am Vortag nämlich nun 1228 sind mittlerweile genesen. Aktuell sind noch 129 Personen an Covid-19 erkrankt; acht werden im Krankenhaus behandelt, zwei davon auf der Intensivstation. Die Neuerkrankungsrate ist wieder gesunken: von 24,2 am Sonntag auf nunmehr 22,6.

Corona in Bochum: Inzidenzwert steigt auf 24,2 – Kolleg bleibt geschlossen

Update Sonntag, 4. Oktober: Am Louis-Baare-Berufskolleg in Wattenscheid gibt es einen bestätigten Corona-Fall. Deshalb bleibt die Schule am Montag (5.) geschlossen, teilte am Sonntag die Stadt nach Abstimmung mit der Bezirksregierung mit. Die Kontaktnachverfolgung laufe. Am Dienstag ist wegen des Warnstreiks im öffentlichen Dienst stadtweit schulfrei, sodass der Unterricht im Berufskolleg am Mittwoch (7.) wieder aufgenommen werden soll.

Derweil blieb die Corona-Entwicklung in Bochum auch am Wochenende angespannt . Am Sonntag meldeten die Gesundheitsbehörden insgesamt 1385 bestätigte Infektionen seit Beginn der Pandemie. Am Freitag waren es 1356. Entsprechend stieg die Inzidenzzahl am Sonntag auf 24,2 (Freitag: 19,4) und nähert sich wieder dem kritischen Wert von 35 an

1219 Frauen und Männer gelten als genesen: sechs mehr als am Freitag. 138 sind aktuell infiziert (plus 23). Es bleibt bei 24 Corona-Toten, die infolge von Covid-19 verstorben sind.

Freitag, 2. Oktober: Stadt hält Anmeldeformular für Feiern bereit

Insgesamt sind in Bochum seit März 1356 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 1.213 sind mittlerweile genesen, 24 und vier weitere Covid-19 verstorben. Aktuell sind 115 Personen infiziert. Neun davon werden stationär, zwei von ihnen intensiv-medizinisch betreut. Die Zahl der Infektionen im Schnitt der letzten sieben Tage gerechnet pro 100.000 Einwohner beträgt jetzt 19,4.

790 Bochumerinnen und Bochume r müssen derzeit in häuslicher Quarantäne ausharren. Dazu gehört auch eine Erste Klasse der Grundschule „Im Kirchviertel“. Da ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet wurde, bleiben alle anderen ebenfalls derzeit vorsorglich zu Hause.

Insgesamt hat die Stadt seit Beginn der Coronakrise 22.981 Abstriche vornehmen lassen. 20.620 davon sind negativ ausgefallen.

Alle . Wegen des Warnstreiks im Öffentlichen Dienst können sie nicht gereinigt werden.

Zur Anmeldung privater Feiern, die aus einem herausragenden Anlass stattfinden sollen, stellt die Stadt nun ein Anmeldeformular samt Muster-Gästeliste zur Verfügung, abrufbar unter www.bochum.de/Corona/Anzeige-privater-Feiern-und-Veranstaltungen .

Donnerstag, 1. Oktober: Neue Coronaregeln werden angewandt

Die 7-Tage-Inzidenz in Bochum ist seit Donnerstag leicht, von 17,8 auf jetzt 19,1 gestiegen. Insgesamt haben sich in Bochum seit Beginn der Pandemie 1346 Menschen (+16) mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 1194 Menschen gelten aktuell als genesen. Die Zahl der Verstorbenen bleibt mit 24 (plus vier, die zwar mit aber nicht an dem Virus gestorben sind) gleich. Aktuell sind 124 Menschen (+5) aktuell in unserer Stadt an Covid 19 erkrankt. Derzeit liegen zehn Männer und Frauen in Krankenhäusern, eine Person muss intensivmedizinisch betreut werden. 864 Personen befinden sich in Quarantäne.

Die Stadt Bochum setzt ab sofort die neuen Coronaregeln des Landes um. Das bedeutet etwa, dass Bußgelder bis zu 250 Euro drohen, wenn jemand bewusst falsche Angaben auf einer Gästeliste in einem Restaurant macht. Anderes Beispiel: Private Feiern außerhalb der eigenen Wohnung müssen, wenn mindestens 50 Teilnehmer erwartet werden, drei Werktage vorher beim Ordnungsamt angemeldet werden. Wer dies nicht tut, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro rechnen.

