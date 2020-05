Corona in Bochum: Erster Tag für Grundschüler – viele Regeln

Bochum. Für Bochumer Viertklässler hat an den Grundschulen wieder der Unterricht begonnen. Es gibt viele Regeln, auf die die Kinder achten müssen.

Die wichtigsten Informationen zum Coronavirus in Bochum:

In Bochum sind bislang 17 Menschen dem Coronavirus erlegen. 45 Personen sind aktuell am Coronavirus erkrankt. 385 Frauen und Männer gelten als geheilt . Insgesamt gibt es in Bochum nun 448 nachgewiesene Fälle.

unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen. Seit Montag, 27. April, gilt im ÖPNV und vielen Geschäften eine Maskenpflicht.

Donnerstag, 7. Mai: Viertklässler gehen wieder in die Schule

8.28 Uhr: Auch abseits von Schulen tut sich etwas: Die Stadtwerke Bochum wollen ihr Kundencenter am Ostring ab Montag, 11. Mai, wieder öffnen. Die Kundenberater stehen von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie am Freitag zwischen 8 und 14 Uhr zur Verfügung. Kunden müssen vor dem Besuch im Internet einen Termin vereinbaren. Im Kundencenter gilt Maskenpflicht, Barzahlung ist nicht möglich.

8.24 Uhr: „Stell dich mal da in den Kringel“, ruft Christiane Meier und der Viertklässler Taha hüpft in den Wartekreis, den die Schulleiterin der Grundschule Dahlhausen mit Kreide auf den Schulhof gemalt hat. Die zwölf Schüler der Klasse 4a wissen schon ganz genau, wie dieser erste Schultag nach der Corona-Pause ablaufen soll. Angekommen im umgestellten Klassenraum berichten die Schüler, wie sie die Coronapause erlebt haben. „Es war so langweilig“, beschwert sich Melina. „Ich habe FIFA gespielt“, ruft ein Klassenkamerad.

8.06 Uhr: Auch an der Grundschule Dahlhausen sind die Viertklässler am Donnerstagmorgen wieder da. Vor dem Unterricht müssen sie sich auf dem Schulhof in gezeichnete Kreidekreise stellen. Damit sollen sie den Sicherheitsabstand einhalten. Pfeile geben dann die Richtung vor, in der die Schüler ihre Schule betreten dürfen.

8.02 Uhr: Nach dem Tod eines Bewohners wurden mittlerweile alle Einwohner des St. Marienstifts in der Bochumer Innenstadt auf das Coronavirus getestet. Nicht alle Ergebnisse liegen bereits vor. Am Mittwochabend sprach die Stadt von rund 30 ausstehenden Ergebnissen bei Bewohnern. Ein Sprecher der Stadt zur aktuellen Lage in dem Heim: „Derzeit ist die Situation dort stabil.“

7.51 Uhr: Die Viertklässler kehren am Donnerstag in die Bochumer Grundschulen zurück. Für einen reibungslosen Start müssen die Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte sowohl im Unterricht als auch in den Pausen einige Regeln beachten. Während den Vorbereitungen haben einige Schulen kreative Lösungen erarbeitet.

Coronavirus in Bochum: Das ist in den vergangenen Tagen passiert

Schließung von vielen Kneipen und Restaurants des Bermudadreiecks, Fake-News um den Ruhrpark. Was sich in den vergangenen Tagen zum Coronavirus in Bochum getan hat, lesen Sie hier!

Schließungen in Bochum wegen des Coronavirus

In Bochum sind Schulen und Kitas seit Montag, 16. März geschlossen. Ausnahmen gelten seit Donnerstag, 23. April für die Abschlussklassen, ab Donnerstag, 7. Mai sollen auch die Viertklässler wieder in die Grundschulen gehen. Außerdem gibt es eine Notbetreuung.

Der geht ab Montag ganz ungewöhnlich vonstatten. Fast ausschließlich als Fernbetreuung und Lehre geht es los.

Im Bermudadreieck sind alle Restaurants und Bars geschlossen.

Die Wasserwelten Bochum teilen mit, dass alle Bochumer Schwimmbäder geschlossen bleiben. Auch das Freizeitbad Heveney und die Meditherme im Ruhrpark sind dicht.

Das Starlight-Express-Theater in Bochum bleibt bis mindestens Juli geschlossen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.

Die Bogestra setzt den Ticketverkauf in Bussen und Bahnen beim Fahrpersonal sowie den Einstieg vorne aus.

Bochum: Absagen wegen des Coronavirus – in chronologischer Reihenfolge

Der Stadtverband Bochum der Kleingärtner sagt den Tag der Bochumer Kleingärten am 9. Mai ab.

Auch der 10. Lauf „Aktiv gegen Brustkrebs“ am 10. Mai fällt aus. Die Veranstalter, der Verein Aktiv gegen Brustkrebs, das Brustzentrum Augusta Bochum und der VfL Bochum 1848 Leichtathletik, kündigen eine Neuauflage für 2021 an.

SpVgg Gerthe 1911 sagt den 28. Kinderfußballwerbetag, geplant für den 12. Mai, ab.

Veranstalter Max Sollmann sagte das für den 23. Mai im Westpark geplante Paluma-Festival ab.

Die Musik-Show „A Tribute to Johnny Cash“ wird verschoben. Wegen Corona sind die drei mittlerweile fast ausverkauften Termine Ende Mai im Musikforum in den Herbst verlegt worden. Die Karten bleiben gültig und werden wie folgt verschoben: Von Freitag, 29. Mai, um 20 Uhr auf Samstag, 24. Oktober, um 20 Uhr. Von Samstag, 30. Mai, um 20 Uhr auf Sonntag, 25. Oktober, um 19.00 Uhr. Von Sonntag, 31. Mai, um 18 Uhr auf Montag, 26. Oktober, um 20 Uhr.

Das Jubiläumskonzert der „Ruhrkadetten Bochum“ am 21. Juni fällt aus.

Abgesagt ist auch der „Urban Trail“. Für den vierten Stadtlauf mit Kulturprogramm am 21. Juni hatten sich bereits 1500 Teilnehmer angemeldet. Neuer Termin ist der 20. September, teilt Veranstalter Klaus Ehl mit.