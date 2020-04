Corona in Bochum: Mann stirbt an den Folgen des Coronavirus

Bochum. Ein weiterer Mensch ist in Bochum dem Coronavirus erlegen. Die Maskenpflicht in Bochum wird von vielen Bürgern umgesetzt. Unser Newsblog.

Die wichtigsten Informationen zum Coronavirus in Bochum:

sind bislang 16 Menschen dem Coronavirus erlegen. 72 Personen sind aktuell am Coronavirus erkrankt. 341 Frauen und Männer gelten als geheilt . Insgesamt gibt es in Bochum nun 429 nachgewiesene Fälle.

. Insgesamt gibt es in Bochum nun 429 nachgewiesene Fälle. Bei dringenden Verdachtsfällen ist die städtische Corona-Hotline unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen.

unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen. Seit Montag gilt im ÖPNV und vielen Geschäften eine Maskenpflicht.

Montag, 27. April - Schlangen bilden sich vor Elektronikfachmarkt

15.59 Uhr: Keine Bußgelder bei Verstößen gegen die Maskenpflicht: „Wir werden da nicht vorpreschen“, sagt Stadtsprecher Peter van Dyk auf Nachfrage. Die Stadt warte derzeit auf die Durchführungsverordnung für die Mundschutzpflicht. In dem Zusammenhang werde auch der Bußgeldkatalog erwartet.

15.31 Uhr: In Bochum hat er studiert, jetzt lebt Rechtsanwalt Dr. Nick Oberheiden in den USA. „Die Coronakrise kam für viele gänzlich unerwartet und dann mit voller Wucht“, sagt der Jurist aus Dallas.

12.57 Uhr: Auch in der Coronakrise müssen sich junge Menschen entscheiden, welcher Beruf oder Studiengang der richtige ist. Die Bundesagentur für Arbeit bietet daher ihr Beratungsangebot zur Berufsorientierung online an. Ein Erkundungstool, eine Azubi-App auf dem Smartphone und andere Informationsportale, speziell für jeden Schulabschluss, sollen jugendlichen Bochumern helfen, sich zwischen 3000 Berufen, Studiengängen und Ausbildungen zu entscheiden.

12.48 Uhr: Auch Birgit Steinmüller aus Bochum-Langendreer trifft die Corona-Krise mit voller Wucht. Als selbstständige Fußpflegerin fehlen ihr wichtige Einnahmen. Sie hofft inständig, ihre 250 Kunden bald wieder empfangen zu können. Doch noch ist kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Friseure hingegen sollen ab nächster Woche wieder arbeiten dürfen. Birgit Steinmüller findet das ungerecht – aus vielerlei Hinsicht.

11.07 Uhr: In Bochum ist am Sonntag ein weiterer Patient an den Folgen seiner Covid-19-Erkrankung verstorben. Wie die Stadt nach der morgendlichen Krisensitzung mitteilt, handelt es sich um einen Mann im mittleren Alter, der stationär im St. Josef-Hospital behandelt wurde. Damit sind in Bochum seit Beginn der Corona-Pandemie 16 Personen an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Virus verstorben. Insgesamt sind in Bochum derzeit aktuell 72 Personen erkrankt. Die Zahl der bestätigten Infektionen steigt leicht auf 429, die der bereits geheilten Personen auf 341. 18 Männer und Frauen werden stationär, davon 12 auf Intensivstationen behandelt. 191 Personen befinden sich derzeit in Bochum in Quarantäne.

10.40 Uhr: Auch Kunst trägt in Bochum Maske: Die Figuren des Jobsiade-Brunnen am Husemannplatz sind ebenso verhüllt wie der Kuhhirte.

10.32 Uhr: Lange Schlangen vor Saturn in der Bochumer Innenstadt. Der Elektronikfachmarkt darf erstmals seit Wochen wieder für Kunden öffnen. Wer in der Schlange steht, ist maskiert. Auch das Modehaus Baltz hat wieder geöffnet. Im Eingang beweist eine Verkäuferin mit buntem Ansteckvogel an weißer Gesichtsmaske, dass Corona-Schutz auch modisch aussehen kann. Das Modehaus hat am Montagmorgen ebenfalls zum ersten Mal wieder geöffnet. Für einen Euro gibt’s im Eingang Einmal-Masken zum Mitnehmen.

10 Uhr: Der Wertstoffhof Blücherstraße in Wattenscheid ist ab Montag, 27. April, wieder geöffnet. Ähnlich wie am Wertstoffhof Am Sattelgut gelten besondere Bedingungen und Öffnungszeiten. Die neuen Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 14 Uhr und samstags von 7.30 Uhr bis 15 Uhr. Insgesamt stehen damit wieder drei Wertstoffhöfe und zwei Grünschnittsammelstellen mit Zugangsbeschränkungen zur Verfügung. Der USB bittet bei Besuch eines der Wertstoffhöfe um die Einhaltung des Mindestabstandes (zwei Meter) zu den Mitarbeitern sowie um das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes.

9.15 Uhr: Auch am Bochumer Hannibalcenter gilt am Montag erstmals: Maskenpflicht beim Einkaufen. Bernd Stiller (68) hat gerade im Baumarkt ein paar Kleinigkeiten für Rasen und Garage besorgt. Seine Maske - aus dem Internet - trägt er zum ersten Mal. „Ganz schön warm.“ Ein Mitarbeiter des Baumarktes verrät, dass er an diesem Morgen noch niemanden an die Maskenpflicht erinnern musste.

Ein Laden für Berufsbekleidung wirbt im Schaufenster am Hannibalcenter für seine Schutzmasken. Stück: 6,90 Euro. Nur wenige Kunden haben sich am Montag provisorisch Schals oder Tücher vor Mund und Nase geschlagen. Hildegard Kowalewski (68) wartet an der Haltestelle auf ihren Bus. Ihre Maske ist ihr übers Kinn gerutscht. „Das Tragen ist sehr beschwerlich. Man bekommt so schlecht Luft.“ Im Bus wird sie ihre Maske wieder übers Gesicht ziehen. „Es muss ja sein.“

8.54 Uhr: Für den geplanten Re-Start im Friseurhandwerk am 4. Mai unterstützt die Friseur-Innung Bochum ihre Mitgliedsunternehmen mit wiederwendbaren Baumwollgesichtsmasken. Diese werden kostenlos an die Mitgliedsbetriebe in der Anzahl ihren Beschäftigen ausgeteilt. 500 Gesichtsmasken hat die Innung organisiert. Die Ausgabe erfolgt am Mittwoch, 29. April.

8.15 Uhr: Das Ordnungsamt der Stadt Bochum will sich ab Montag (27. April) neben der Kontrolle des Kontaktverbotes auch schwerpunktmäßig auf die Einhaltung der Maskenpflicht konzentrieren. „Wir haben da natürlich einen Blick drauf und werden kontrollieren“, kündigte Peter van Dyk, Sprecher der Stadt, an. Die Kontrolle erfolgt stichprobenartig, da in Bochum laut Stadt maximal 40 Mitarbeiter des Ordnungsdienst zur selben Zeit im Einsatz sind.

7.45 Uhr: Abgesagt ist jetzt auch der 10. Lauf „Aktiv gegen Brustkrebs“, der am 10. Mai stattfinden sollte. Die Veranstalter, der Verein Aktiv gegen Brustkrebs, das Brustzentrum Augusta Bochum und der VfL Bochum 1848 Leichtathletik, laden stattdessen zum virtuellen Lauf „„Aktiv gegen Brustkrebs - Lache, lebe, laufe. Genau jetzt!“ ein. Läuferinnen und Läufer sind aufgerufen, Bilder vom Joggen, Gehen, Nordic Walken einzureichen. Die Beiträge werden via Facebook, Instagram und Twitter veröffentlicht. Info: kontakt@aktivgegenbrustkrebs.de

Coronavirus in Bochum: Das ist in den vergangenen Tagen passiert

Schließung von vielen Kneipen und Restaurants des Bermudadreiecks, Fake-News um den Ruhrpark. Was sich in den vergangenen Tagen zum Coronavirus in Bochum getan hat, lesen Sie hier!

Schließungen in Bochum wegen des Coronavirus

In Bochum sind Schulen und Kitas seit Montag, 16. März geschlossen. Ausnahmen gelten seit Donnerstag, 23. April für die Abschlussklassen. Außerdem gibt es eine Notbetreuung.

coronavirus- in diesen fällen werden bochumer kinder betreutDer geht ab Montag ganz ungewöhnlich vonstatten. Fast ausschließlich als Fernbetreuung und Lehre geht es los.

Im Bermudadreieck sind alle Restaurants und Bars geschlossen.

Die Wasserwelten Bochum teilen mit, dass alle Bochumer Schwimmbäder bis voraussichtlich zum 19. April geschlossen bleiben. Auch das Freizeitbad Heveney und die Meditherme im Ruhrpark sind dicht.

Die Museen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe bleiben mindestens bis zum 3. Mai für Besucher geschlossen. Auch die alle anderen Bochumer Museen werden trotz der von Bund und Ländern angeregten vorsichtigen Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen vorerst nicht wieder öffnen. Sowohl das Kunstmuseum als auch das Industriemuseum Zeche Hannover und das Ensemble Situation Kunst mit dem Museum unter Tage bleiben bis mindestens Sonntag, 3. Mai, geschlossen. Das Deutsche Bergbau Museum wird nicht vor Dienstag, 5. Mai, wieder öffnen.

Das Starlight-Express-Theater in Bochum bleibt bis mindestens Juli geschlossen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.

Die Bogestra setzt den Ticketverkauf in Bussen und Bahnen beim Fahrpersonal sowie den Einstieg vorne aus.

Geschlossen bleiben in Bochum außerdem: die Bochumer Touristinfo, die VdK Kreisgeschäftsstelle Mittleres Ruhrgebiet, das Servicezentrum der DAK-Gesundheitskasse, die Geschäftsstellen des Mietervereins in Bochum und Wattenscheid, die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale, die Bochumer Moscheen, das Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte, das Kundencenter der Bochumer Stadtwerke am Ostring, die „Bochumer Suppenküche e.V.“, die Kundencenter der AOK Nordwest, die Begegnungsstätte Kornharpen, die Kantine des Justizzentrums (außer für Mitarbeiter). Auch die Handwerkskammer Dortmund hat alle Veranstaltungen abgesagt. Das Calvero´s Salon-Zaubertheater ist geschlossen.

Bochum: Absagen wegen des Coronavirus – in chronologischer Reihenfolge

Der Bürgerschützenverein 1854 e.V. Bochum-Stiepel sagt das 1. Maifest der Stiepeler Vereine am 1. und 2. Mai ab.

Der Stadtverband Bochum der Kleingärtner sagt den Tag der Bochumer Kleingärten am 9. Mai ab.

Auch der 10. Lauf „Aktiv gegen Brustkrebs“ am 10. Mai fällt aus. Die Veranstalter, der Verein Aktiv gegen Brustkrebs, das Brustzentrum Augusta Bochum und der VfL Bochum 1848 Leichtathletik, kündigen eine Neuauflage für 2021 an.

SpVgg Gerthe 1911 sagt den 28. Kinderfußballwerbetag, geplant für den 12. Mai, ab.

Veranstalter Max Sollmann sagte das für den 23. Mai im Westpark geplante Paluma-Festival ab.

Die Musik-Show „A Tribute to Johnny Cash“ wird verschoben. Wegen Corona sind die drei mittlerweile fast ausverkauften Termine Ende Mai im Musikforum in den Herbst verlegt worden. Die Karten bleiben gültig und werden wie folgt verschoben: Von Freitag, 29. Mai, um 20 Uhr auf Samstag, 24. Oktober, um 20 Uhr. Von Samstag, 30. Mai, um 20 Uhr auf Sonntag, 25. Oktober, um 19.00 Uhr. Von Sonntag, 31. Mai, um 18 Uhr auf Montag, 26. Oktober, um 20 Uhr.

Das Jubiläumskonzert der „Ruhrkadetten Bochum“ am 21. Juni fällt aus.

Abgesagt ist auch der „Urban Trail“. Für den vierten Stadtlauf mit Kulturprogramm am 21. Juni hatten sich bereits 1500 Teilnehmer angemeldet. Neuer Termin ist der 20. September, teilt Veranstalter Klaus Ehl mit.

Außerdem sind alle Veranstaltungen der CDU Bochum, der Awo Bochum, des Kneipp-Verein Bochum, der IHK Mittleres Ruhrgebiet, der Kolpingsfamilie Eppendorf, der Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen an ihrem Sitz an der Königsallee in Bochum und der ev. Kirchengemeinde Altenbochum-Laer bis auf weiteres abgesagt.