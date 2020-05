Corona in Bochum: Spielplatz-Öffnung – Konzept ist in Arbeit

Bochum. Bochumer Grundschulen bereiten sich auf den Schulstart am Donnerstag vor. Die Stadt hat bisher noch keine Regeln für Spielplätze. Unser Newsblog.

Alle aktuellen Informationen zur Corona-Krise in Bochum finden Sie in unserem Newsblog. Den Newsblog für NRW finden Sie hier und den für Deutschland hier.

Die wichtigsten Informationen zum Coronavirus in Bochum:

In Bochum sind bislang 17 Menschen dem Coronavirus erlegen. 41 Personen sind aktuell am Coronavirus erkrankt. 382 Frauen und Männer gelten als geheilt . Insgesamt gibt es in Bochum nun 441 nachgewiesene Fälle.

sind bislang 17 Menschen dem Coronavirus erlegen. 41 Personen sind aktuell am Coronavirus erkrankt. 382 Frauen und Männer gelten als . Insgesamt gibt es in Bochum nun 441 nachgewiesene Fälle. Bei dringenden Verdachtsfällen ist die städtische Corona-Hotline unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen.

unter 0234/ 910 55 55 zu erreichen. Seit Montag, 27. April, gilt im ÖPNV und vielen Geschäften eine Maskenpflicht.

Dienstag, 5. Mai: Mitarbeiter des St.-Marienstifts atmen auf – negative Covid-Tests

9.07 Uhr: Noch keine generelle Regelung gibt es für die Spielplätze in der Stadt. Die Verwaltung arbeitet nach Auskunft von Stadtsprecherin Tanja Wissing an einem Konzept.

8.45 Uhr: Für den (7. Mai) hat das Schulverwaltungsamt alle Grundschulen vorbereitet: Sie sind gereinigt, ausreichend mit Seife und Papierhandtüchern ausgestattet. Die Corona-Zahlen sind gegenüber Sonntag nahezu unverändert: Bis jetzt wurden insgesamt 441 Bochumerinnen und Bochumer positiv auf das Corona-Virus getestet, davon sind bereits 382 genesen und 41 aktuell infiziert.

7.23 Uhr: Bewohner, sicher auch deren besorgte Angehörigen und die Mitarbeiter des St. Marienstiftes können erst einmal durchatmen: „Wir sind unglaublich erleichtert über dieses Zwischenergebnis“, sagte Hubert Röser, Sprecher der Theresia-Albers-Stiftung, die neue Trägerin des Hauses ist. Auch der bisher noch offene Test eines Mitarbeiters erbrachte keinerlei Hinweise auf eine Corona-Infektion, so die Stadt Bochum.

6.29 Uhr: Alle drei Corona-Patienten, die im St. Josef-Hospital im Rahmen einer internationalen Hilfsaktion aus dem Ausland nach Bochum gekommen und hier behandelt worden sind, haben sich deutlich stabilisiert und ihren Gesundheitszustand signifikant verbessert, das meldet das St.-Josef-Hospital. Ein Patient aus Italien habe die Intensivstation vor wenigen Tagen verlassen und werde auf einer Normalstation weiter versorgt. Ein weiterer Italiener stehe kurz davor. Ein niederländischer Patient habe am vergangenen Donnerstag mit einem Spezialtransport den Rückweg in seine Heimat angetreten.

Coronavirus in Bochum: Das ist in den vergangenen Tagen passiert

Schließung von vielen Kneipen und Restaurants des Bermudadreiecks, Fake-News um den Ruhrpark. Was sich in den vergangenen Tagen zum Coronavirus in Bochum getan hat, lesen Sie hier!

Schließungen in Bochum wegen des Coronavirus

In Bochum sind Schulen und Kitas seit Montag, 16. März geschlossen. Ausnahmen gelten seit Donnerstag, 23. April für die Abschlussklassen. Außerdem gibt es eine Notbetreuung.

coronavirus- in diesen fällen werden bochumer kinder betreutDer geht ab Montag ganz ungewöhnlich vonstatten. Fast ausschließlich als Fernbetreuung und Lehre geht es los.

Im Bermudadreieck sind alle Restaurants und Bars geschlossen.

Die Wasserwelten Bochum teilen mit, dass alle Bochumer Schwimmbäder bis voraussichtlich zum 19. April geschlossen bleiben. Auch das Freizeitbad Heveney und die Meditherme im Ruhrpark sind dicht.

Das Starlight-Express-Theater in Bochum bleibt bis mindestens Juli geschlossen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.

Die Bogestra setzt den Ticketverkauf in Bussen und Bahnen beim Fahrpersonal sowie den Einstieg vorne aus.

Geschlossen bleiben in Bochum außerdem: die Bochumer Touristinfo, die VdK Kreisgeschäftsstelle Mittleres Ruhrgebiet, das Servicezentrum der DAK-Gesundheitskasse, die Geschäftsstellen des Mietervereins in Bochum und Wattenscheid, die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale, die Bochumer Moscheen, das Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte, das Kundencenter der Bochumer Stadtwerke am Ostring, die „Bochumer Suppenküche e.V.“, die Kundencenter der AOK Nordwest, die Begegnungsstätte Kornharpen, die Kantine des Justizzentrums (außer für Mitarbeiter). Auch die Handwerkskammer Dortmund hat alle Veranstaltungen abgesagt. Das Calvero´s Salon-Zaubertheater ist geschlossen.

Bochum: Absagen wegen des Coronavirus – in chronologischer Reihenfolge

Der Stadtverband Bochum der Kleingärtner sagt den Tag der Bochumer Kleingärten am 9. Mai ab.

Auch der 10. Lauf „Aktiv gegen Brustkrebs“ am 10. Mai fällt aus. Die Veranstalter, der Verein Aktiv gegen Brustkrebs, das Brustzentrum Augusta Bochum und der VfL Bochum 1848 Leichtathletik, kündigen eine Neuauflage für 2021 an.

SpVgg Gerthe 1911 sagt den 28. Kinderfußballwerbetag, geplant für den 12. Mai, ab.

Veranstalter Max Sollmann sagte das für den 23. Mai im Westpark geplante Paluma-Festival ab.

Die Musik-Show „A Tribute to Johnny Cash“ wird verschoben. Wegen Corona sind die drei mittlerweile fast ausverkauften Termine Ende Mai im Musikforum in den Herbst verlegt worden. Die Karten bleiben gültig und werden wie folgt verschoben: Von Freitag, 29. Mai, um 20 Uhr auf Samstag, 24. Oktober, um 20 Uhr. Von Samstag, 30. Mai, um 20 Uhr auf Sonntag, 25. Oktober, um 19.00 Uhr. Von Sonntag, 31. Mai, um 18 Uhr auf Montag, 26. Oktober, um 20 Uhr.

Das Jubiläumskonzert der „Ruhrkadetten Bochum“ am 21. Juni fällt aus.

Abgesagt ist auch der „Urban Trail“. Für den vierten Stadtlauf mit Kulturprogramm am 21. Juni hatten sich bereits 1500 Teilnehmer angemeldet. Neuer Termin ist der 20. September, teilt Veranstalter Klaus Ehl mit.

Außerdem sind alle Veranstaltungen der CDU Bochum, der Awo Bochum, des Kneipp-Verein Bochum, der IHK Mittleres Ruhrgebiet, der Kolpingsfamilie Eppendorf, der Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen an ihrem Sitz an der Königsallee in Bochum und der ev. Kirchengemeinde Altenbochum-Laer bis auf weiteres abgesagt.